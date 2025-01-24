Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

"Попрут туда": РФ нацелилась на захват двух областей Украины – тревожный прогноз

Алексей Тесля
24 января 2025, 02:30
49
Олег Жданов назвал самый вероятный сценарий развития событий при Дональде Трампе.
Российская техника, российские военные, Олег Жданов
/ sprotyv.info, Главред

Важно:

  • При Трампе могут заморозить войну по линии боевого соприкосновения
  • РФ будет стараться захватить как можно больше территории

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов прокомментировал вероятный сценарий завершения войны в Украине.

Как подчеркнул он в интервью Главреду, не исключено, что решения будут приниматься на основании права силы, ведь в мире наступает эпоха хаоса и силовых решений.

видео дня

"Сегодня право силы сильнее, чем сила права", - отметил военный эксперт.

Он напомнил, что диктатор Владимир Путин говорил о возможности завершения войны "с учетом реалий на земле", поэтому президент США Дональд Трамп не будет ему возражать.

"Самый вероятный сценарий развития событий при Трампе – это заморозка войны по линии боевого соприкосновения", - предположил собеседник.

Он предупредил о том, именно сейчас могут быть самые интенсивные бои, которые только сможет себе позволить Россия, исходя из ее сил.

"Российские войска будут стараться захватить как можно больше территории, причем неважно, в какой области. Получится захватить что-то в Днепропетровской области, войска РФ попрут туда. Сейчас противник активизировался в Харьковской области – возле Лимана и Купянска: хватит сил – попрут туда. Лишь бы захватить. А Трамп просто всё это россиянам утвердит", - добавил Жданов.

Напомним, в ВСУ назвали новые цели РФ после Покровска. В Донецкой област россияне еще имеют тактическое преимущество, напомнил Иван Тимочко.

Как сообщалось ранее, россияне захватили еще один населенный пункт под Покровском. Отмечается, что оккупанты захватили поселок Птичье. Также враг продвинулся далее.

Больше новостей:

Кто такой Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.

С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Олег Жданов война России и Украины
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Россия в огне: Москва и четыре области – под мощной атакой дронов

Россия в огне: Москва и четыре области – под мощной атакой дронов

02:10Мир
Не в 2025 году: полковник сказал, когда начнутся мирные переговоры

Не в 2025 году: полковник сказал, когда начнутся мирные переговоры

01:30Украина
Ермак: предлагаем зафиксировать цену в $30 за баррель российской нефти

Ермак: предлагаем зафиксировать цену в $30 за баррель российской нефти

00:57Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 23 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 23 января: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп на сегодня 24 января: Весам - счастливые времена, Рыбам - большая прибыль

Гороскоп на сегодня 24 января: Весам - счастливые времена, Рыбам - большая прибыль

Ребус для тех, у кого прекрасное зрение: надо за 5 секунд найти медведя

Ребус для тех, у кого прекрасное зрение: надо за 5 секунд найти медведя

Китайский гороскоп на завтра 24 января: Свиньям - контроль, Петухам - эгоизм

Китайский гороскоп на завтра 24 января: Свиньям - контроль, Петухам - эгоизм

Заморозка войны по линии фронта: Зеленский выдал заявление и раскрыл условия

Заморозка войны по линии фронта: Зеленский выдал заявление и раскрыл условия

Последние новости

02:30

"Попрут туда": РФ нацелилась на захват двух областей Украины – тревожный прогноз

02:10

Россия в огне: Москва и четыре области – под мощной атакой дронов

02:00

Развод или вынужденная пауза: Джастин Бибер отписался от жены в Instagram

01:30

90-летняя звезда "бондианы" перестала появляться на публике - что случилось

01:30

Не в 2025 году: полковник сказал, когда начнутся мирные переговоры

В 2025-м война не остановится, Украина способна обнулить договоренности Трампа и Путина – ЖдановВ 2025-м война не остановится, Украина способна обнулить договоренности Трампа и Путина – Жданов
00:57

Ермак: предлагаем зафиксировать цену в $30 за баррель российской нефти

23 января, четверг
23:55

В Польше хотят отобрать выплаты у неработающих украинцев

23:42

"Золотой век США": Клочок рассказал, что стоит за обещаниями ТрампаВидео

23:16

Отец Яниса Тиммы раскрыл детали семейных скандалов из-за Анны Седоковой

Реклама
22:58

СМИ: Украина завершает разработку реформы для добровольного призыва 18-25-летних

22:31

США остановят международную поддержку на 90 дней: что будет с помощью Украине

22:27

Украина не в списке: внучка Софии Ротару назвала любимые страны

22:14

"Я не могу выйти замуж": Камалия ошеломила публичным признанием

22:14

NYT раскрыл потери ВСУ на фронте: соотношение один к двум

22:04

Плохие новости для Путина и новая позиция Трампа: главные новости Украины (дайджест)

21:48

США создают для ВСУ мощную ракето-бомбу: в СМИ рассказали о секретной разработке

21:13

Будет свежим до трех месяцев: что нужно добавить к молоку в холодильнике

21:09

Алла Пугачева окончательно отреклась от российских родственников - детали

21:07

Обстрелы усилились: на Купянщине расширили зону принудительной эвакуации

21:06

"Благословила": Волочкова похвасталась зятем - 19-летняя Ариадна спешит замуж

Реклама
20:47

Снижение мобилизационного возраста: в МИД признались, выдвинул ли Трамп требование

20:40

"Другого сценария нет": в СНБО назвали главные цели Путина в 2025 году

20:26

Коронное блюдо сразит просто наповал: как легко сделать вяленое мясо дома

20:08

Россия, лишенная доходов с продажи нефти, перестанет воевать - Клочок

19:30

Снег, дождь и потепление до +11: какой будет погода в регионах в ближайшее время

19:15

"Наши усилия уже начались": Трамп сделал заявление о завершении войны в Украине

19:10

Сделки Трампа с Путиным не будет?мнение

19:07

Секрет раскрыт: для чего в состав шампуня добавляют соль - действует мгновенноВидео

18:57

Сырский дал совет украинским мужчинам: "Не надо бояться, а идти и побеждать"

18:47

Без макияжа, но со стильным образом: Кейт показалась после химиотерапииФото

18:39

День Соборности: как эфир "Реальной истории" объединил украинцев в разных уголках мира

18:28

"Охота" на холостяков начата: Решетник намекнул, кто станет следующим героем

18:28

Женщина 4 года не покупала еду и сэкономила кучу денег: как ей это удалось

18:25

Через месяц после операции: Денисенко рассказала про состояния мужа-воина

18:22

Путин должен заслужить встречу с Трампом: в МИД Польши сделали жесткое заявление

18:10

Кто сильнее: альфа-самец или диктатор из подворотни?мнение

18:05

Бросил известный актер: звезда "Секс и город" рассказала о неудачном романе

17:59

Сырский раскрыл детали Курской операции за 6 месяцев: ВСУ готовят новое наступление

17:55

Магнитная буря внезапно усиливается: когда страну атакует мощная солнечная вспышка

17:47

Уступки Украины для достижения мира: в МИД ответили новому госсекретарю США

Реклама
17:45

На Евровидении вспыхнул первый громкий скандал: при чем здесь украинцы и поляки

17:38

Путин в конце 2025-го будет умолять о мире: какой удар способен нанести Трамп

17:28

Прославит на весь кинематограф: украинский фильм номинирован на "Оскар" 2025

17:16

С неба на землю: стюардесса рассказала, как заработала $28 тысяч на свиньях

17:14

Выжила после атаки ХАМАС в 2023: Израиль выбрал конкурсантку на Евровидение-2025

17:07

Леся Никитюк покидает шоу "Кто сверху?" - причина удивляет

16:56

Мобилизация студентов и преподавателей во время каникул: в МОН сделали заявление

16:56

Стопроцентный способ спасти запас картошки: можно ли есть мягкий корнеплод

16:55

Заморозка войны по линии фронта: Зеленский выдал заявление и раскрыл условия

16:52

5 канал удалил видео с доказательствами работы его бизнеса в пользу России - СМИ

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Война с Россией
Бои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять