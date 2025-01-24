"Попрут туда": РФ нацелилась на захват двух областей Украины – тревожный прогноз

Олег Жданов назвал самый вероятный сценарий развития событий при Дональде Трампе.

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/ sprotyv.info, Главред

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При Трампе могут заморозить войну по линии боевого соприкосновения

РФ будет стараться захватить как можно больше территории

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов прокомментировал вероятный сценарий завершения войны в Украине.

Как подчеркнул он в интервью Главреду, не исключено, что решения будут приниматься на основании права силы, ведь в мире наступает эпоха хаоса и силовых решений.

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"Сегодня право силы сильнее, чем сила права", - отметил военный эксперт.

Он напомнил, что диктатор Владимир Путин говорил о возможности завершения войны "с учетом реалий на земле", поэтому президент США Дональд Трамп не будет ему возражать.

"Самый вероятный сценарий развития событий при Трампе – это заморозка войны по линии боевого соприкосновения", - предположил собеседник.

Он предупредил о том, именно сейчас могут быть самые интенсивные бои, которые только сможет себе позволить Россия, исходя из ее сил.

"Российские войска будут стараться захватить как можно больше территории, причем неважно, в какой области. Получится захватить что-то в Днепропетровской области, войска РФ попрут туда. Сейчас противник активизировался в Харьковской области – возле Лимана и Купянска: хватит сил – попрут туда. Лишь бы захватить. А Трамп просто всё это россиянам утвердит", - добавил Жданов.

Напомним, в ВСУ назвали новые цели РФ после Покровска. В Донецкой област россияне еще имеют тактическое преимущество, напомнил Иван Тимочко.

Как сообщалось ранее, россияне захватили еще один населенный пункт под Покровском. Отмечается, что оккупанты захватили поселок Птичье. Также враг продвинулся далее.

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Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

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