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На российский Белгород "посыпались" снаряды: город накрыл дым, пылают дома и авто

Руслана Заклинская
16 сентября 2024, 09:37
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В российском Белгороде и районе произошла "бавовна". Россияне жалуются на сильное задымление и пожары.
На российский Белгород 'посыпались' снаряды: город накрыл дым, пылают дома и авто
В Белгороде после взрывов начались пожары / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Утром 16 сентября в российском Белгороде раздались взрывы. В результате "хлопка" повреждены жилые дома и автомобили. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и местные телеграмм-каналы.

Россияне жалуются, что над городом прогремела серия громких взрывов. Также в Белгороде взвыли сирены воздушной тревоги и работала противовоздушная оборона врага.

По словам местных, впоследствии в городе появилось сильное задымление и многочисленные пожары в жилых районах. Один из снарядов попал в квартиру на 15-м этаже многоэтажного дома, там выбиты окна и разрушены балконы.

видео дня

В сети появилось видео, на котором виден горящий частный дом, вероятно вследствие прямого попадания.

Смотрите видео пожара в Белгороде:

Гурбернатор региона подтвердил информацию о повреждениях жилых домов и уничтоженных автомобилях. В своем видеообращении он посетовал, что "начал записывать утреннее сообщение, как вдруг завыли сирены, и начался обстрел города". Гладков заявил о возгорании автомобилей и якобы попадании в жилые помещения.

По словам российского губернатора, в результате обстрела пострадали восемь местных. Гладков также утверждает, что якобы из-за прямых попаданий произошло возгорание более 15 автомобилей и частного дома. В 21-этажном доме повреждены окна, а на территории четырех частных домов выбиты окна, иссечены фасады и крыши. Кроме того, пострадал газопровод.

Кадры пожаров в Белгороде:

Что такое "бавовна"

Ситуация берет начало еще с конца 2010-х годов. Тогда Кремль дал указание российским СМИ любые взрывы (в первую очередь ‒ газа) официально называть хлопками. Если же журналисты нарушали этот приказ, то их ждал огромный штраф, пишет Главред.

Через некоторое время после начала полномасштабного военного вторжения России в Украину на территории самой РФ с завидной регулярностью начали происходить взрывы и пожары. Местные власти, видимо, по указанию Кремля не давали достоверных объяснений, а пропагандисты по старой привычке заговорили о "хлопках".

Кто-то из украинских пользователей соцсетей решить скаламбурить. Украинцы сыграли на омонимичности слов "хлопОк" и "хлОпок" (растение, очень популярное в текстильной промышленности). На украинском это растение называется "бавовна".

"Бавовна сленг" стал очень популярным Гугл-запросом.

Взрывы в Белгороде - последние новости

Напомним, после массированного удара России по Харькову 1 сентября, в Белгороде и его окрестностях раздались взрывы. Пропаганда обвинила в обстреле ВСУ, хотя именно в это время российские войска обстреливали украинское пограничье.

Также серия взрывов в Белгороде прогремела 2 сентября. В российском городе возникли пожары и несколько районов значительные разрушения. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что произошло попадание в социальный и коммерческий объекты, а также загорелся автомобиль.

Кроме того, губернатор Белгородской области жаловался на массированную атаку беспилотников на Белгород и Белгородский район 25 июня. Пострадала одна женщина с черепно-мозговой травмой и переломом руки, доставленной в больницу. Тогда в городе якобы были повреждены окна в четырех квартирах, фасады частных домов и коммерческих объектов, а также несколько автомобилей и газопровод.

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