'Трамп поймет, что Путин хочет его обмануть': Салливан сказал, что должны сделать США

По результатам саммита на Аляске стало еще более очевидно, что Россия не прилагает серьезных усилий по окончанию войны и прекращению убийств в Украине.

Кратко:

Саммит на Аляске снова показал, что РФ не прилагает серьезных усилий для заваршения войны

Когда-нибудь Трамп поймет, что Путин хочет всех обмануть

Чтобы положить конец агрессии, США должны давить на Россию

По результатам встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина стало еще более очевидно, что страна-агрессор Россия не прилагает серьезных усилий к окончанию войны.

Для того, чтобы положить конец агрессии, США должны давить на Россию. Такое мнение высказал бывший советник по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан в эфире ABC News. Он отметил, что когда-то Трамп поймет, что Путин хочет всех обмануть.

"Я надеюсь, что президент Трамп со временем поймет, что президент Путин просто пытается нас всех обмануть, чтобы продолжить эту войну, продолжать атаковать Украину, без дополнительного давления, и мы должны перекрыть ему путь", - подчеркнул Салливан.

Он отметил, что на протяжении последних 2,5 лет было много различных контактов с РФ. На основе этого стало понятно, что Москва не готова серьезно садиться за стол переговоров, чтобы действительно остановить войну.

Салливан отметил, что события на Аляске только подтвердили, что не стоило организовывать такой саммит, где для Путина буквально расстелили красную дорожку, и после которого российский диктатор все равно пошел продолжать войну.

В то же время Салливан выразил убеждение, что дипломатические отношения с Россией стоит продолжать.

"Значит ли это, что не должно быть дипломатии с Россией? Конечно, нет, должна быть. Значит ли это, что саммит никогда не должен состояться? Саммит был бы неплохим, но его нужно должным образом подготовить, чтобы достичь результата, который американский президент может сформулировать заранее и представить после него", - сказал бывший советник по вопросам нацбезопасности.

При этом он добавил, что встреча Трампа и Путина на Аляске не принесла конкретного решения по окончанию войны в Украине. Но, по его словам, нужно надеяться на переговоры президента Украины Владимира Зеленского и лидеров Евросоюза с Трампом.

Переговоры Зеленского и Трампа 18 августа - последние новости

Как ранее сообщал Главред, Зеленский и "европейский десант" едут к Трампу - были раскрыты ключевые темы переговоров. Президент Украины и европейские лидеры отправляются в Белый дом. Стороны будут обсуждать как минимум три важных вопроса.

Также ранее стало известно, когда состоится встреча Трампа и Зеленского - было обнародовано расписание президента США. Сегодня Владимир Зеленский прибыл с визитом в Вашингтон. Также в США отправился ряд европейских лидеров.

Напомним, в NYT сообщили, что перед встречей Зеленского и Трампа среди европейских лидеров царит паника. Переговоры созваны с беспрецедентной спешкой, среди союзников царит паника из-за давления Трампа на Украину и его сближения с Путиным.

Об источнике: ABC News ABC News - американский новостной телеканал сети American Broadcasting Company, который был запущен 15 июня 1945 года. Сотрудничает с дочерним спутниковым ABC Network и радио Citadel Media. ABC News в настоящее время принадлежит ABC Entertainment Group, части корпорации The Walt Disney Company, пишет Википедия.

