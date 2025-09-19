Россиян ждут талоны, не только на бензин, - Новак

Он отметил, что гораздо интереснее будет то, что будет происходить в Кремле – с Путиным и его ближайшим окружением.

Все россияне почувствуют проблемы, которые возникают из-за украинских ударов по нефтегазовой инфраструктуре, из-за западных санкций, из-за того, что экономика РФ заточена и работает на войну.

С таким заявлением в интервью Главреду выступил глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

По его словам, россиян ждут талоны почти на все, не только на бензин.

"Кроме того, россиян ждет полная или частичная конфискация их вкладов в российских банках. Потому что это один из инструментов, который позволит российским властям покрыть дефицит бюджета. Также россиян ждет печатание огромных денежных масс российского рубля, что приведет к его глубокой девальвации и гиперинфляции", - считает эксперт.

Он отметил, что гораздо интереснее будет то, что будет происходить в Кремле – с Путиным и его ближайшим окружением.

"Именно от этого зависит то, когда и как закончится война, а также будет ли существовать РФ в ее нынешнем виде. События в Кремле и вокруг него нас должны больше всего интересовать. Плюс – то, как будет вести себя мир в отношении России: будет ли Трамп обниматься и хлопать по плечу Путина, что будет делать Европа с обстрелами Россией европейских стран и тому подобное. От событий в Кремле и его отношений с миром будет зависеть судьба нашей войны", - подытожил эксперт.

Удары по российским НПЗ

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 16 сентября подразделения Сил специальных операций ВСУ вместе с другими силами обороны осуществили удар по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу. По данным Генштаба, в районе предприятия были зафиксированы взрывы и пожар.

Президент Владимир Зеленский отметил, что удары украинских защитников по нефтеперерабатывающим заводам, терминалам и нефтебазам России существенно ограничили ее нефтяную отрасль, которая имеет критическое значение для оккупантов.

Ранее, в ночь на 7 сентября, взрывы также раздавались на территории России. По сообщениям местных СМИ, дроны атаковали Ильский НПЗ в Краснодарском крае.

О персоне: Андрей Новак Андрей Новак – украинский экономист, ученый, общественный деятель, автор книги "Как поднять украинскую экономику", кандидат экономических наук. В 2010 году стал председателем Комитета экономистов Украины, в 2011-м – был избран проректором Европейского университета. 6 февраля 2019 года официально стал кандидатом на выборах президента Украины, пишет Википедия.

