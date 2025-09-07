Укр
Тест на IQ: найдите 4 отличия на картинке с уютной гостиной за 10 секунд

Виталий Кирсанов
7 сентября 2025, 03:00
Головоломки повышают концентрацию и память, а также обеспечивают эффективную умственную тренировку для мозга.
головоломка
Разгадать головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Задания "Найдите отличия" - одни из самых популярных у читателей головоломок. Эти головоломки предлагают читателям найти едва заметные различия между двумя одинаковыми на первый взгляд картинками, пишет Jagranjosh.

Готовы к следующему испытанию? Внимательно посмотрите на две картинки, на которых изображена уютная гостиная. На первый взгляд картинки могут показаться одинаковыми, но при внимательном рассмотрении вы обнаружите, что на изображении скрыты 4 отличия. Сможете найти все 4 отличия за 10 секунд? Обратите особое внимание на мебель, украшения и мелкие детали. Готовы? На старт, внимание, марш!

головоломка
Внимательно посмотрите на изображение / Фото: Jagranjosh

Заметить все четыре отличия может быть непросто, но в этом и заключается прелесть таких головоломок, а также это интересный способ выйти за рамки самого себя и подсознательно задействовать свой мозг.

Вам удалось найти все четыре отличия?

Поздравляем тех, кто это сделал: у вас отличные навыки наблюдения.

Те, кто не смог найти их, могут проверить решение ниже.

головоломка
Верный ответ / Фото: Jagranjosh

Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение, где нужно найти число 101. Разгадка оптической иллюзии не составит особого труда.

Также у нас есть ребус, в котором надо за 7 секунд найти судью. На первый взгляд, все судью на картинке – одинаковые. Но нужно отыскать судью, который отличается от всех.

А еще у нас есть ребус для тех, у кого отличное зрение. Нужно найти двух девушек. Фишка в том, что на картинке есть еще и третья девушка, которая изображена справа.

Другие ребусы:

