Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с детьми на остановке за 29 секунд

Задания "Найдите отличия" - одни из самых популярных у читателей головоломок. Эти головоломки предлагают читателям найти едва заметные различия между двумя одинаковыми на первый взгляд картинками, пишет Jagranjosh.
Итак, вы готовы к следующему испытанию? Взгляните на две картинки с детьми, которые ожидают школьный автобус. На первый взгляд, обе картинки кажутся одинаковыми. Но на них есть 3 отличия, и задача - найти их за 29 секунд.
Некоторые различия настолько очевидны, что сразу привлекают внимание, в то время как сложные отличия трудно обнаружить, и для их решения требуется отличная наблюдательность.
Ограничение по времени ещё больше повышает популярность этих головоломок, поскольку они проверяют ваше терпение, концентрацию и способность замечать мельчайшие детали.
Вам удалось найти все три отличия?
Поздравляем тех, кто это сделал: у вас отличные навыки наблюдения.
Те, кто не смог найти их, могут проверить решение ниже.
Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение, где нужно найти число 101. Разгадка оптической иллюзии не составит особого труда.
Также у нас есть ребус, в котором надо за 7 секунд найти судью. На первый взгляд, все судью на картинке – одинаковые. Но нужно отыскать судью, который отличается от всех.
А еще у нас есть ребус для тех, у кого отличное зрение. Нужно найти двух девушек. Фишка в том, что на картинке есть еще и третья девушка, которая изображена справа.
Другие ребусы:
- Тест на IQ: найдите 4 отличия на картинке с уютной гостиной за 10 секунд
- Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с сонной собакой за 45 секунд
- Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с детьми, которые едят мороженое
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред