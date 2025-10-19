Головоломка для людей с мозгом-сканером: нужно найти клевер среди карточного хаоса

Многие из нас любят играть в карты и решать сложные головоломки. Если совместить эти две игры вместе, то получится задача, решить которую будет под силу не всем.
Эта новая головоломка наверняка заставит многих задуматься. На картинке ниже вы увидите игральные карты, такие как Король треф, Дама Червей и Валет пик. И где-то в этом карточном хаосе скрывается четырёхлистный клевер.
Ваша задача - найти талисман за 15 секунд. Если получится, это признак высокого IQ. Но учтите, задача не из лёгких: четырёхлистный клевер идеально сочетается с другими картами. Только самые зоркие глаза смогут его заметить.
Подсказка. Если у вас не получается решить головоломку, разделите картинку на четыре части. Решение можно найти, если посмотреть в левый нижний квадрат.
Правильный ответ мы опубликовали ниже:
Ранее Главред предлагал решить хитрую головоломку, которая поставила в тупик многих людей. Ее авторы говорят, что если вы сможете найти желудь на картинке, то значит, вы обладаете очень острым зрением.
Что такое головоломки?
Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.
Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.
