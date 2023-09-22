Только эксперты смогут обнаружить желудь за 10 секунд на хитрой головоломке

Решить хитроумную головоломку за определенное время под силу не всем.

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Только эксперты смогут обнаружить желудь за 10 секунд / Коллаж Главред, фото: pixabay.com, Betway

Хитрая головоломка поставила в тупик многих людей. Ее авторы говорят, что если вы сможете найти желудь на картинке, то значит, вы обладаете очень острым зрением.

С наступлением холодов люди будут чаще оставаться дома и проводить меньше времени на улице, поэтому у вас появится больше свободного времени и возможностей решать, пишет express.

В честь начала осени компания Betway создала головоломку, в которой вам нужно найти желудь среди осенних листьев.

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Головоломка - нужно найти желудь за секунд / Фото: Betway

Но есть один нюанс - для этого у вас есть всего секунд.

Вы нашли желудь? Если нет, не беда, ответ мы покажем ниже, но только эксперты могут обнаружить желудь менее чем за 10 секунд.

Решение головоломки / Фото: Betway

Напомним, ранее Главред рассказывал о головоломке, которая сведет с ума даже гениев: никто не может найти конверт на картинке. Эта задача заставит каждого поломать голову во время ее решения.

Также Главред рассказывал о взрывной оптической иллюзии: только мудрецы с легкостью найдут 10 лиц на дереве. На выполнение этой сверхсложной задачи у вас есть всего 10 секунд.

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