УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Жизнь

Только эксперты смогут обнаружить желудь за 10 секунд на хитрой головоломке

Сергей Кущ
22 сентября 2023, 16:12 обновлено 22 сентября, 16:12
Решить хитроумную головоломку за определенное время под силу не всем.
Только эксперты смогут обнаружить желудь за 10 секунд
Только эксперты смогут обнаружить желудь за 10 секунд / Коллаж Главред, фото: pixabay.com, Betway

Хитрая головоломка поставила в тупик многих людей. Ее авторы говорят, что если вы сможете найти желудь на картинке, то значит, вы обладаете очень острым зрением.

С наступлением холодов люди будут чаще оставаться дома и проводить меньше времени на улице, поэтому у вас появится больше свободного времени и возможностей решать, пишет express.

В честь начала осени компания Betway создала головоломку, в которой вам нужно найти желудь среди осенних листьев.

видео дня
Головоломка - нужно найти желудь за секунд
Головоломка - нужно найти желудь за секунд / Фото: Betway

Но есть один нюанс - для этого у вас есть всего секунд.

Вы нашли желудь? Если нет, не беда, ответ мы покажем ниже, но только эксперты могут обнаружить желудь менее чем за 10 секунд.

Решение головоломки
Решение головоломки / Фото: Betway

Напомним, ранее Главред рассказывал о головоломке, которая сведет с ума даже гениев: никто не может найти конверт на картинке. Эта задача заставит каждого поломать голову во время ее решения.

Также Главред рассказывал о взрывной оптической иллюзии: только мудрецы с легкостью найдут 10 лиц на дереве. На выполнение этой сверхсложной задачи у вас есть всего 10 секунд.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
интересные новости головоломки
Реклама

Главное за день

"Мы же обещали, что дальше будет": в Воздушных силах отреагировали на взрывы в Крыму

"Мы же обещали, что дальше будет": в Воздушных силах отреагировали на взрывы в Крыму

15:59 Украина
Шмыгаль: Россия уже две недели атакует энергообъекты Украины

Шмыгаль: Россия уже две недели атакует энергообъекты Украины

15:44 Украина
"Будет много интересного": названы новые цели для ударов по россиянам в Крыму

"Будет много интересного": названы новые цели для ударов по россиянам в Крыму

15:36 Украина
Все главные новости

Последние новости

16:12

Только эксперты смогут обнаружить желудь за 10 секунд на хитрой головоломке

16:05

Стало известно, от чего умер звезда "Эйфории"

15:59

"Мы же обещали, что дальше будет": в Воздушных силах отреагировали на взрывы в Крыму

15:44

Шмыгаль: Россия уже две недели атакует энергообъекты Украины

15:41

Без них зиму начинать нельзя: 5 проверенных способов приготовления ароматных лисичек

Польша темой Украины отвлекает внимание от своих проблем, скандал затихнет после выборов - БогдановПольша темой Украины отвлекает внимание от своих проблем, скандал затихнет после выборов - Богданов
15:38

Арестович рассказал о жене и ответил, дает ли деньги бывшим

15:36

"Будет много интересного": названы новые цели для ударов по россиянам в Крыму

15:21

Можно ли класть телефон экраном вверх: не убивайте свой гаджет

15:16

"Вали туда, откуда ты пришла": певица Мила Нитич рассказала об отношениях с абьюзером

Реклама
15:14

Скифские мечи дома: США вернули Украине похищенные оккупантами артефакты

15:09

"Прикрыть лавочку Путина": Эйдман раскрыл, как элита России свергнет диктатора

14:56

НАТО станет гарантией мира для Украины, Россия больше не нападет – Столтенберг

14:54

Звезда "Игры престолов" хочет отобрать детей у мужа после развода

14:34

Чего больше всего боится моль: что положить в шкаф, чтобы спасти вещи

14:23

Оккупантов выдавливают из-под Бахмута: ВСУ зачищают важную железную дорогу

14:20

"Турція" или "Туреччина", "Молдавія" или "Молдова": какие страны мы называем неправильно

13:50

Именины 23 сентября по новому календарю: кого нужно поздравить в этот день

13:50

Китайский гороскоп на завтра 23 сентября 2023: Козам - радость, Петухам - труд

13:37

Какими именами лучше не называть детей: привлекают непростую судьбу

13:34

Взрывы, осколки и дым в центре Севастополя: по штабу ЧФ нанесен ракетный удар

Реклама
13:14

Зачем сыпать соль на угли: хитрый прием - залог вкусного шашлыка

13:08

Еще один популярный российский актер собирается отправить сына на войну в Украине

12:57

"Так и тянет к "хорошим русским": Данилко получил на орехи в Сети за объятия с российским блогером

12:52

День весеннего равноденствия 2024: когда ждать короткие ночи и длинные дни после зимы

12:44

Украина получит дальнобойное оружие: Зеленский раскрыл детали подготовки сделки

12:42

Лунный календарь на октябрь 2023: опасный коридор затмений

12:37

"Ты квадратная": в сеть попало видео, как тренер публично унижала Кабаеву

12:32

Глава МИД Польши назвал нынешнюю политику Украины "вредной и оскорбительной"

12:20

На часть областей налетят грозы, температура будет +10: погода на выходные

11:54

"Какой ты воин? Куда ты идешь?": Харчишин рассказал, с каким сердцем отпускал сына в ВСУ

11:49

Продавал тепловизоры в интернете: на Житомирщине будут судить офицера

11:41

Какой праздник 23 сентября: день в мировой и украинской истории, церкви

11:33

Как заточить нож в домашних условиях: справитесь без помощи мужа

11:32

Три знака зодиака не смогут в это поверить: кто разбогатеет в октябре

11:22

Украинцам озвучили тариф на свет в октябре: на какую сумму придется раскошелиться

11:11

На 6-7 лет война не затянется, но может измениться ее формат – БогдановВидео

11:09

Favbet Foundation передал спецназовцам ВСУ внедорожник

10:37

Пора делать ревизию: сколько лет можно хранить домашнюю консервацию

10:36

Светлана Лобода в Киеве разнесла вдребезги автоВидео

10:25

Эксперт спрогнозировал, до какой степени дойдет зерновой конфликт между Польшей и УкраинойВидео

Реклама
10:23

"Для нас плохая новость": Жданов рассказал о ситуации с дронами и ракетами в РФ

10:03

Гороскоп на завтра 23 сентября 2023: Деве - серьезный разговор, Тельцу - новые отношения

10:00

Кадыров на фоне слухов о своей смерти обнародовал новое видео: что с ним не так

09:52

"Есть комплексный план": ВСУ освободят Бахмут и еще два ключевых города - ЗеленскийФото

09:39

В Украине повысят пенсии на 2,3 тысячи грн: кому повезет и когда случится

09:35

Нацполиция и СБУ расследуют хищение бюджетных средств руководством КНУ им. Шевченко - СМИ

09:15

Зачем на шампуре спираль и петелька: по назначению их используют единицы

09:05

Что происходит с Польшеймнение

08:54

В Украине переписали ценники на важный в приготовлении еды продукт: что произошло

08:35

После США Зеленский прибыл в Канаду: о чем президент будет говорить с ТрюдоФотоВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости Харькова
Война с Россией
Бавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и Украины
Персоны
Кирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новости
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять