Головоломка для самых зорких: лишь единицы найдут оленя за 10 секунд

Попробуйте внимательно рассмотреть изображение и определить, где прячется животное.

Задача для самых зорких / Коллаж Главред, фото Pixabay/dianaparkhouse, Pexels/Leeloo The First

Вы узнаете:

На иллюстрации среди густой лесной листвы скрывается олень

Попробуйте найти его за 10 секунд, но задание не из лёгких

Разгадывание головоломок может показаться непростой задачей, но именно в этом и кроется их польза. Они не только увлекают, но и приносят большую пользу для психического здоровья.

Регулярное решение таких задач способствует улучшению памяти, развитию логического мышления, концентрации внимания и помогает тренировать мозг, пишет Mirror.

Испытание для зорких: найдите спрятанного оленя

На этой иллюстрации среди густой лесной листвы скрывается олень. Попробуйте внимательно рассмотреть изображение и определить, где прячется животное. Хотите добавить элемент соревнования? Попробуйте найти его за 10 секунд.

/ Reddit/FindTheSniper

Если вам это удастся — вы определённо обладаете отличным вниманием и наблюдательностью. Но будьте готовы: это задание не из лёгких.

Решение

Чтобы разглядеть животное, возможно, потребуется увеличить изображение. Оно стоит на освещённой солнечными лучами поляне, окружённой травой.

Олень находится прямо в центре изображения.

Если проследить линии веток, уходящих вверх, вы заметите светлый участок между двумя тенистыми зонами — именно там и затаилось животное. Его коричневая окраска почти сливается с окружающей зеленью и солнечными бликами, поэтому найти его непросто.

Задача для самых умных: эксперты ставят в тупик

В одном из эпизодов популярной интеллектуальной телепередачи участникам предложили непростую задачу, которую смогли решить лишь 15% игроков. Вопрос звучал так: "Назовите три подряд идущих числа, сумма которых равна 3000".

Правильный ответ — это числа 999, 1000 и 1001, ведь:999 + 1000 + 1001 = 3000. На первый взгляд — просто, но задача требует внимательности и умения логически мыслить под давлением времени.

