Войска Британии в Украине: Стармер назвал главное условие прочного мира

Партнеры должны усилить военную поддержку Украины.

https://glavred.info/war/voyska-britanii-v-ukraine-starmer-nazval-glavnoe-uslovie-prochnogo-mira-10642151.html Ссылка скопирована

Войска Британии в Украине / коллаж: Главред, фото: Офис президента, ua.depositphotos.com

Ключевые тезисы:

Британские военные готовы к участию в миротворческой миссии в Украине

Партнеры Киева должны продолжать усиливать экономическое давление на Россию

Окончание войны в Украине должно быть подкреплено сильными гарантиями безопасности

Для обеспечения прочного мира в Украине нужно усилить давление на страну-агрессора Россию. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время выступления на саммите Поддерживай Украину, который с участием мировых лидеров проходит в Киеве 24 февраля.

В частности, он заявил о готовности британских военных к участию в миротворческой миссии, а также объявил о новых санкциях против российского "теневого флота".

видео дня

"Мы должны усилить давление еще больше, чтобы обеспечить прочный мир, а не просто приостановить боевые действия. И мы можем сделать это тремя способами. Во-первых, путем усиления военной поддержки Украины. Великобритания делает это, предоставляя 4,5 миллиарда фунтов стерлингов военной помощи в этом году, больше, чем когда-либо прежде", - подчеркнул он.

Во-вторых, Стармер считает, что партнеры Киева должны продолжать усиливать экономическое давление на Россию.

"Чтобы Путин был готов не просто говорить, но и пойти на уступки. Итак, сегодня мы объявляем самый большой пакет санкций Великобритании с первых дней войны против российского теневого флота и преследования компаний в Китае и других странах, которые присылают РФ компоненты для производства вооружений", - сказал британский премьер.

Он также добавил, что нужно привлечь "коллективную силу к мирным усилиям".

"Президент США Дональд Трамп изменил глобальную дискуссию за последние несколько недель, и это создало возможность для нас правильно определить основы. Если мы хотим, чтобы мир наступил, нам нужно иметь место за столом, и любое урегулирование должно базироваться на суверенной Украине, подкрепленной сильными гарантиями безопасности", - продолжил Стармер.

Глава правительства Соединенного Королевства также подчеркнул, что его страна готова, и желает поддержать это войсками на местах вместе с другими европейцами и при надлежащих условиях.

Война в Украине - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина, Европа и США должны сидеть за столом переговоров напротив страны-агрессора России. Это поможет избежать ситуации, когда РФ снова переведет стрелки с необходимости мира и будет разбрасываться обещаниями о нормализации или примирении.

Секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявил, что война в Украине может завершиться на следующей неделе.

Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Путин и Владимир Зеленский должны работать вместе, чтобы прекратить войну в Украине.

Читайте также:

Кир Стармер - что о нем известно Сэр Кир Родни Стармер - британский юрист и политик, теневой министр по выходу из Евросоюза (2016-2020 гг.), лидер Лейбористской партии с 4 апреля 2020 года. По мнению издания Politico, Стармер с 2020 года делал все возможное для изменения репутации Лейбористской партии как непатриотичной и уделяющей недостаточно внимания проблемам безопасности, и добился в этом заметного успеха. Позиция теневого кабинета Стармера заключается в сохранении твердой поддержки Украины в отражении российского вторжения. В феврале 2023 года Стармер приезжал в Киев, чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским. Лидер лейбористов посетил Ирпень и Бучу, где в начале полномасштабного вторжения зверствовали российские оккупанты.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред