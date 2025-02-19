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"Я буду гарантом": Макрон анонсировал важные решения по Украине и концу войны

Юрий Берендий
19 февраля 2025, 22:31
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Президент Франции Эммануэль Макрон взял на себя обязательства и выступил гарантом достижения долговременного мира в Украине и анонсировал новые решения.
'Я буду гарантом': Макрон анонсировал важные решения по Украине и концу войны
Макрон анонсировал важные решения по Украине и концу войны / Коллаж Главред, фото: Офис президента Украины, УНИАН

Главное:

  • Макрон выступил гарантом долговременного мира в Украине
  • Мирный процесс должен учитывать 3 ключевых принципа

Президент Франции Эммануэль Макрон 19 февраля провел второй экстренный саммит с участием ряда стран ЕС, а также Канады, Исландии и Норвегии. Об итогах встречи он сообщил в своем X.

По его словам, Франция и ее союзники имеют единую и четкую позицию: они стремятся к долговременному миру в Украине и готовы выполнять все свои обязательства для обеспечения безопасности в Европе.

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"Это фундаментальный интерес Франции, и я являюсь его гарантом", - сказал Макрон.

Он подчеркнул, что страны ЕС разделяют ту же цель, что и президент Дональд Трамп, - остановить агрессивную войну, которую Россия ведет почти три года. Усилия по установлению мира и в дальнейшем будут основываться на ключевых принципах, отвечающих их интересам:

  • Украина всегда должна быть вовлечена, а ее права будут уважаться.
  • Мир должен быть длительным и сопровождаться надежными и достоверными гарантиями.
  • Необходимо принимать во внимание интересы безопасности европейцев.

"Мы убеждены в необходимости увеличения наших расходов на оборону и безопасность и усиления возможностей для Европы и каждой из наших стран. Решения будут приняты в ближайшие дни и недели", - резюмировал он.

Война в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что установление режима тишины на фронте без справедливого мирного соглашения не будет означать завершения войны.

Тем временем 19 февраля российские войска нанесли удар по Константиновке Донецкой области, в результате чего погиб один человек, сообщил начальник областной военной администрации Вадим Филашкин.

В ночь на 19 февраля российские оккупанты попытались проникнуть на территорию Украины со стороны Курской области, о чем заявил кремлевский диктатор Владимир Путин. В то же время руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко отметил, что российская ДРГ была уничтожена.

Другие новости:

Что предусматривает инициатива Макрона по миротворческой миссии в Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон высказал идею развернуть европейские войска для обеспечения соблюдения режима прекращения огня и обеспечения безопасности в случае достижения мирного соглашения между Украиной и Россией.

Это предложение обсуждается на уровне Европейского Союза и предусматривает участие стран-членов в формировании миротворческого контингента.

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