Кэллог в Киеве и новые нападки Трампа: главные новости Украины (дайджест)

Новости Украины 19 февраля по состоянию на 22:00: ключевые события дня, включая военную ситуацию, дипломатические заявления и важные внутренние решения.

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Главные новости Украины по состоянию на 22:00 19 февраля / Коллаж Главред, фото: Андрей Ермак/Telegram, Donald J. Trump/Facebook, УНИАН, скриншот из видео

Главные новости Украины по состоянию на 22:00. Подборка Главреда:

Удар РФ по Одессе: более 250 тысяч жителей остались без света и тепла

Вечером 18 февраля российская оккупационная армия нанесла массированный удар по Одессе. В результате атаки значительная часть города осталась без электро-, водо- и теплоснабжения. Повреждены объекты социальной инфраструктуры. Известно об одном пострадавшем, которому оказывают помощь в больнице.

Как сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов, без отопления и света 14 школ, 13 детских садов и один из крупнейших районов города - более 500 домов - в котором живут более 250 тысяч жителей.

видео дня

На переговорах с США Лавров перекладывал ответственность за войну на Киев - ISW

Москва стремится оправдать свою военную агрессию против Украины, подменяя реальные причины войны пропагандистскими тезисами. Об этом пишет Институт изучения войны за 18 февраля.

Аналитики ISW отмечают, что во время переговоров между США и Россией в Саудовской Аравии министр иностранных дел РФ Сергей Лавров оправдывал полномасштабное вторжение России, перекладывая ответственность за войну на Украину и Запад. Он повторил пропагандистские тезисы Кремля о якобы "первопричинах" войны, среди которых расширение НАТО и якобы "дискриминация" русскоязычного населения в Украине, СМИ и культуры.

США не отменят санкции против РФ: при чем здесь заключение мирного соглашения с Украиной

Аналитики Института изучения войны сообщили, что переговоры России с США в Эр-Рияде не продемонстрировали признаков, что Кремль готов идти на уступки ради прекращения войны в Украине.

Американские аналитики отмечают, что несмотря на то, что российские и американские официальные лица встретились в Саудовской Аравии 18 февраля, РФ по-прежнему не демонстрирует никаких признаков, что она готова пойти на какие-либо значимые уступки по Украине. Об этом свидетельствуют оценки западных разведок, высокопоставленных чиновников США и давние оценки самого ISW.

Перекрывает путь в США: Трамп приостановил прием заявлений на иммиграцию для украинцев

Администрация президента США Дональда Трампа приостановили прием иммиграционных заявлений от граждан Украины и государств Латинской Америки на въезд в страну. Об этом сообщил телеканал CBS News.

Уточняется, что такой шаг администраций Трампа повлияет на мигрантов, которые находились в процессе подачи заявлений на получение льгот, позволяющих находиться на территории Штатов.

Армия РФ начала новые наступления на фронте: в ВСУ заявили о критической ситуации

Спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин сообщил, что армия страны-агрессора России возобновила проведение наступательных действий на ключевых направлениях фронта. Чтобы активизироваться, россияне воспользовались погодными условиями - снегом и туманами.

По его словам в комментарии LIGA.net, захватнические войска активизировали наступательные действия на Лиманском, Купянском, Северском, Торецком, Покровском и Новопавловском направлениях. Штурмовые действия россияне проводят под прикрытием тумана, а также под утро - когда промерзает земля и удобно передвигаться бронетехникой.

"Россией руководят лжецы": Зеленский отреагировал на удар врага по Одессе

В ночь на 19 февраля российские оккупанты массированно атаковали Одессу и район ударными беспилотниками. На циничный удар РФ по энергетической инфраструктуре отреагировал президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram.

Он отметил, что сейчас в Одессе продолжаются спасательные работы.

Келлог прибыл в Киев: что известно о визите спецпредставителя Трампа

В среду, 19 февраля, спецпредставитель США по вопросам Украины Кит Келлог прибыл в Киев. На вокзале в столице Украины его встретила посол США в Украине Бриджит Бринк.

Комментируя журналистам свой визит в Киев, Келлог сказал, что "это шанс провести хорошие потенциальные переговоры".

ЕС согласовал 16-й пакет санкций против РФ - что известно

Послы Европейского Союза в среду, 19 февраля, согласовали 16-й пакет санкций в ответ на полномасштабную агрессию России против Украины. Об этом сообщил журналист Радио Свобода по вопросам Европы Рикард Йозвяк.

По его словам, официально новый санкционный пакет будет одобрен министрами иностранных дел стран ЕС в следующий понедельник, 24 февраля, - в третью годовщину полномасштабного вторжения в Украину.

В то же время, как пишет Reuters, санкции включают запрет на импорт первичного алюминия. Также, по сведениям издания, отдельные санкции вводятся в отношении 73 судов так называемого теневого танкерного флота.

Великобритания готовит передачу истребителей Typhoon: в Украине будет "воздушное патрулирование"

Великобритания готовится направить в Украину истребители Typhoon для поддержания мира в Украине после достижения соглашения о прекращении огня.

По данным издания The Times, Военно-воздушные силы Великобритании готовы направить истребители Typhoon в Украину после завершения полномасштабной войны. Британские самолеты могут использовать для патрулирования воздушного пространства Украины с целью обеспечения мира.

Залужный неожиданно ответил, будет ли баллотироваться в президенты Украины

На фоне дискуссий о проведении выборов в Украине, посол Украины в Великобритании, экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный ответил на вопрос, планирует ли он баллотироваться в президенты Украины. Своим видением он поделился в комментарии для издания NV.

Журналисты спросили у Залужного пойдет ли он на выборы.

Мирные переговоры без участия Украины: Буданов сделал заявление о завершении конфликта

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что мирные переговоры должны проходить при участии всех сторон конфликта.

Руководитель ГУР в интервью Defence24 ответил на вопрос о его отношении к мирным переговорам без прямого участия Украины, и считает ли он, что такие переговоры приведут к длительному и справедливому решению конфликта.

"Ленд-лиз для Украины и удар по РФ": эксперт сказал, как Трамп может закончить войну

В команде президента США Дональда Трампа готовят два плана по завершению войны в Украине. Один из вариантов предусматривает попытку достичь соглашения с Путиным мирным путем. Детали планов Трампа раскрыл политический эксперт Тарас Загородний в интервью Главреду.

В США озвучили Путину неожиданные условия для перемирия в Украине

Администрация Соединенных Штатов Америки предложила России условия для перемирия в Украине. Об этом сообщил экс-посол США в Российской Федерации Майкл Макфол в социальной сети Х.

По его словам, речь идет о таких условиях, как сохранение оккупированных территорий и отсутствие членства Украины в НАТО.

Расходы на оборону и помощь США: Зеленский сделал громкое заявление

Украина за три года войны потратила 320 млрд долларов на вооружение. Из этой суммы США предоставили оружия на 67 млрд долларов. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции.

Зеленский резко отреагировал на то, что "уровень его доверия в Украине упал до 4%"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что информация Дональда Трампа о якобы 4% доверия к нему среди украинцев идет от России.

Зеленский на пресс-конференции ответил на заявление американского президента Дональда Трампа о том, что у него якобы рейтинг доверия среди граждан Украины составляет 4%. Глава государства отметил, что не комментирует соцопросы, но напомнил, что свежий рейтинг КМИС показал, что ему доверяют 57% украинцев.

Победа Украины в войне зависит от четырех факторов - Залужный

Бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный рассказал о главных четырех составляющих победы над врагом.

"Посмотрим теперь на более серьезный вопрос с точки зрения более, скажем так, политического взгляда на процесс войны. Как все же бимполитический. Крайняя форма политического процесса. То есть, война возможна и она обязательно приведет к победе, когда народ, который защищает эту страну, будет готов дальше его защищать. Это очень важно. Давайте зададим себе вопрос, что мы по этому поводу делаем", - сказал он для NV.

РФ готовится к локальной войне в Эстонии: Гетьман заявил о потерях территорий

Ветеран российско-украинской войны, майор запаса НГУ Алексей Гетьман сообщил, что европейцы должны присоединиться к войне против РФ своими войсками, потому что Украине будет крайне трудно держать восточный фланг Европы.

"Очевидно, для многих стран завершение войны - это капитуляция Украины и "облегчение". Но Путин будет пытаться атаковать другие европейские страны. Странно, что министр иностранных дел Польши говорит от имени всей Европы относительно отправки войск в Украину. Ведь британцы, Балтийские страны, Франция не против и рассматривают эти вопросы. Поляки не держат восточный фланг - это делаем мы для всех стран Европы", - отметил он в эфире телеканала Эспрессо.

Обострение между Украиной и США: как ответил Зеленский на обвинения Трампа

Заявления Дональда Трампа о войне в Украине и его предположения о возможности быстрого урегулирования конфликта вызвали резкую реакцию в Киеве. Президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции для журналистов в столице и в интервью немецкому изданию Bild ответил на обвинения о якобы возможности избежания войны, а также прокомментировал идею мирных переговоров с участием России.

Главред собрал главное, что стоит знать об обострении отношений между Украиной и США и официальной позиции государства.

РФ "никогда не отказывалась": Путин готов возобновить переговоры с Украиной

Россия якобы "никогда не отказывалась" от переговоров с Украиной и готова вернуться за стол переговоров. РФ хочет "выйти на приемлемые для обеих сторон решения". Об этом заявил российский диктатор Владимир Путин, которого цитируют росСМИ.

"Переговоры будут проходить с участием и России и Украины, никто Украину из этого процесса не исключает", - заявил Путин.

Путин заявил о прорыве границы на севере Украины: в ЦПД прокомментировали ситуацию

В ночь на 19 февраля российские оккупанты зашли на территорию Украины со стороны Курской области. Такое заявление сделал кремлевский диктатор Владимир Путин, цитируют росСМИ.

"Последняя информация, которую мне доложили буквально час назад: сегодня ночью бойцы 810-й бригады пересекли границу Российской Федерации и Украины и вышли на территорию Украины", - цинично заявил Путин.

Ермак провел первые переговоры с Келлогом: о чем договорились

Сегодня, 19 февраля, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провел переговоры со спецпредставителем президента США по вопросам Украины и России Китом Келлогом. Об итогах встречи он сообщил в своем Telegram-канале.

Ермак подчеркнул, что для Украины важно, чтобы Келлог получил полную картину событий на фронте, а также лично убедился в несокрушимости украинского народа. Он отметил, что спецпредставитель США должен увидеть ситуацию собственными глазами и получить все необходимые детали. Кроме того, запланированы брифинги от военного командования и командиров непосредственно на местах боевых действий.

"Диктатор без выборов" и "комик": Трамп набросился на Зеленского с обвинениями

Президент США Дональд Трамп раскритиковал президента Владимира Зеленского за якобы нежелание проводить выборы в Украине во время военного положения и наступления россиян на фронте и назвал его диктатором. Соответствующий пост Дональда Трамп опубликовал в соцсети Truth Social.

С 1 марта цены на самые популярные лекарства упадут на 30%: перечень Минздрава

Стоимость сотни самых востребованных лекарственных средств в Украине снизится с 1 марта. Украинские фармацевтические производители опустят отпускные цены на 30%. Об этом сообщило Министерство здравоохранения.

Фармацевтические производители подписали декларацию о снижении и стабилизации цен на лекарственные средства.

Трамп "не собирается этого терпеть": Вэнс с Волцом раскритиковали Зеленского

Вице-президент США Джей Ди Вэнс предостерег президента Украины Владимира Зеленского от критики Дональда Трампа. Публичные обвинения в сторону президента США якобы только ухудшат ситуацию. Об этом он заявил в интервью британскому изданию Daily Mail.

Вэнс выразил недовольство после того, как Зеленский обвинил Трампа в распространении российской дезинформации о войне в Украине. По его словам, критика Трампа со стороны украинского лидера является "неудачной стратегией", которая не будет способствовать улучшению отношений между Киевом и Вашингтоном.

"РФ продолжит ползучую агрессию": Подоляк высказался об окончании войны в Украине

Установление режима тишины на линии фронта без справедливого мирного соглашения не будет означать полноценное окончание войны. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, пишет РБК-Украина.

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