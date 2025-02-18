РФ усовершенствовала северокорейские ракеты: Буданов предупредил об опасности

Ключевые тезисы Буданова:
- Россия модернизировала ракеты КНДР
- Партнерство Северной Кореи и РФ представляет серьезную угрозу для международного сообщества
Северная Корея и страна-агрессор Россия усиливают военное сотрудничество в различных областях. Захватчики смогли усовершенствовать северокорейскую ракету KN-23. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл в интервью The Chosun.
Он отметил, что партнерство РФ и КНДР достигает самого высокого уровня и представляет серьезную угрозу для международного сообщества. В частности, он вспомнил о ракете KN-23, которую Северная Корея поставила в Россию.
"Сначала ее точность была очень низкой, с погрешностью от 500 до 1500 метров. Но российские ракетные специалисты внесли технические модификации, решив эту проблему. Теперь ракета значительно точнее и представляет гораздо большую угрозу", - рассказал руководитель ГУР.
По его словам, это технологическое развитие может иметь серьезные угрозы для безопасности Южной Кореи и Японии, поскольку они находятся в радиусе досягаемости северокорейских ракет.
"Северная Корея использует эту войну для получения боевого опыта и модернизации своих военных технологий", - добавил Буданов.
Участие КНДР в войне - новости по теме
Ранее руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов рассказал, что Северная Корея в этом году отправит России еще 150 баллистических ракет малой дальности. Также Пхеньян, вероятно, передаст дополнительные гаубицы.
Кроме того, КНДР привлекает своих солдат в войну против Украины. По словам президента Украины Владимира Зеленского, на Курском направлении находится 60 тысяч российских военных также подтянули северокорейских военных. В то же время РФ несет значительные потери - уничтожены сотни российских захватчиков и солдат КНДР.
Напомним, Главред со ссылкой на руководителя ГУР Кирилла Буданова писал, что участие КНДР в войне против Украины создает серьезную угрозу для системы безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Руководитель ГУР отметил, что сегодня Украина, Россия и КНДР являются единственными странами, которые приобретают непосредственный опыт ведения полномасштабной войны XXI века. В будущем армия Северной Кореи будет кардинально отличаться от прошлой.
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Кто такой Кирилл Буданов
Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) - украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-лейтенант.
С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена.
В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.
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