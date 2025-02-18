Говорили об Украине: президент Еврокомиссии встретилась со спецпредставителем США

Кратко:
- Президент Еврокомиссии провела встречу со спецпредставителем Трампа
- Во время разговора должностные лица обсуждали вопросы, касающиеся Украины
Во вторник, 18 февраля, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен встретилась со специальным посланником США по вопросам Украины и России Китом Келлогом. Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии.
Во время разговора в Брюсселе фон дер Ляйен отметила важную роль ЕС в обеспечении финансовой стабильности и обороны Украины.
По ее словам, ЕС предоставил Украине 135 млрд евро финансовой поддержки. При этом она добавила, что Союз в полной мере оказывает военную помощь Украине и готов сделать даже больше.
Кроме того, она рассекретила планы Европы по увеличению объемов производства и расходов на оборону. Урсула подчеркнула, что реализация плана поможет укрепить военный потенциал как Европы, так и Украины.
Фон дер Ляйен подтвердила приверженность ЕС справедливому и прочному миру, а также подчеркнула, что любое решение должно уважать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, подкрепленные надежными гарантиями безопасности.
"Она также выразила готовность ЕС работать вместе с США, чтобы положить конец кровопролитию и помочь обеспечить справедливый и прочный мир, которого Украина и ее народ по праву заслуживают. Как ясно дала понять президент, сейчас наступил критический момент", - говорится в сообщении.
Помощь ЕС Украине - новости по теме
Как писал Главред, глава дипломатии Европейского Союза Кая Каллас недавно заявила, что Украине уже выделили помощь в размере 134 миллиарда евро, из которых 50 миллиардов - на вооружение. Также страны Европейского Союза должны были подготовить суммарно до конца января 75 тысяч украинских военных.
Ранее Кая Каллас сообщала, что в Европейском Союзе готовят 16-й пакет санкций против России из-за ее агрессивной войны против Украины. В частности, в пакет санкций могут войти консоли для видеоигр, с помощью которых россияне управляют беспилотниками, или химикаты, которые нужны для российской военной промышленности.
Кроме того, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что государственный бюджет Украины получил 3 млрд евро от Европейского Союза в рамках инициативы "Большой семерки" ERA. В целом ЕС предоставит 18 млрд евро.
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Кто такая Урсула фон дер Ляйен?
Урсула фон дер Ляйен - немецкий политический деятель, член Христианско-демократического союза, министр обороны Германии в 2013-2019 годах; с 1 декабря 2019 года - президент Европейской комиссии. По представлению Европейского совета фон дер Ляйен была избрана на должность президента Европейской комиссии Европейским парламентом 16 июля 2019 года, пишет Википедия.
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