Говорили об Украине: президент Еврокомиссии встретилась со спецпредставителем США

По словам Урсулы, ЕС готов работать с США для достижения справедливого мира в Украине.

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Появились детали разговора Урсулы и Келлога / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Википедия

Кратко:

Президент Еврокомиссии провела встречу со спецпредставителем Трампа

Во время разговора должностные лица обсуждали вопросы, касающиеся Украины

Во вторник, 18 февраля, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен встретилась со специальным посланником США по вопросам Украины и России Китом Келлогом. Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии.

Во время разговора в Брюсселе фон дер Ляйен отметила важную роль ЕС в обеспечении финансовой стабильности и обороны Украины.

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По ее словам, ЕС предоставил Украине 135 млрд евро финансовой поддержки. При этом она добавила, что Союз в полной мере оказывает военную помощь Украине и готов сделать даже больше.

Кроме того, она рассекретила планы Европы по увеличению объемов производства и расходов на оборону. Урсула подчеркнула, что реализация плана поможет укрепить военный потенциал как Европы, так и Украины.

Фон дер Ляйен подтвердила приверженность ЕС справедливому и прочному миру, а также подчеркнула, что любое решение должно уважать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, подкрепленные надежными гарантиями безопасности.

"Она также выразила готовность ЕС работать вместе с США, чтобы положить конец кровопролитию и помочь обеспечить справедливый и прочный мир, которого Украина и ее народ по праву заслуживают. Как ясно дала понять президент, сейчас наступил критический момент", - говорится в сообщении.

Помощь ЕС Украине - новости по теме

Как писал Главред, глава дипломатии Европейского Союза Кая Каллас недавно заявила, что Украине уже выделили помощь в размере 134 миллиарда евро, из которых 50 миллиардов - на вооружение. Также страны Европейского Союза должны были подготовить суммарно до конца января 75 тысяч украинских военных.

Ранее Кая Каллас сообщала, что в Европейском Союзе готовят 16-й пакет санкций против России из-за ее агрессивной войны против Украины. В частности, в пакет санкций могут войти консоли для видеоигр, с помощью которых россияне управляют беспилотниками, или химикаты, которые нужны для российской военной промышленности.

Кроме того, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что государственный бюджет Украины получил 3 млрд евро от Европейского Союза в рамках инициативы "Большой семерки" ERA. В целом ЕС предоставит 18 млрд евро.

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Кто такая Урсула фон дер Ляйен? Урсула фон дер Ляйен - немецкий политический деятель, член Христианско-демократического союза, министр обороны Германии в 2013-2019 годах; с 1 декабря 2019 года - президент Европейской комиссии. По представлению Европейского совета фон дер Ляйен была избрана на должность президента Европейской комиссии Европейским парламентом 16 июля 2019 года, пишет Википедия.

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