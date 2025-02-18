Склады оружия Украины и других стран Европы почти пусты - гендиректор Rheinmetall

Армин Паппергер выразил сомнение, что инициатива Трампа действительно приведет к деэскалации военного конфликта.

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Склады оружия Европы почти пусты / коллаж: Главред, фото: mil.in.ua, Википедия

Что сказал гендиректор Rheinmetall:

Страны Европы фактически остались "за детским столом"

Спрос на оружие будет оставаться высоким

Акции европейских оборонных компаний значительно выросли

Глава крупнейшего оборонного концерна Германии Rheinmetall Армин Паппергер предупредил, что из-за десятилетий недостаточного финансирования обороны европейские страны фактически оказались в стороне от переговоров относительно будущего Украины. Об этом пишет Financial Times.

Паппергер отметил, что Европа сама виновата в том, что ее исключили из процесса обсуждения прекращения войны в Украине, который инициировал президент США Дональд Трамп.

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"Если вы не инвестируете, если вы не сильны, они обращаются с вами, как с детьми. В течение последних 30 лет европейцам было очень удобно говорить: хорошо, тратьте 1% [ВВП на оборону], это хорошо", - говорит Паппергер.

По словам Паппергера, следствием такого подхода стало то, что европейские государства фактически остались "за детским столом", в то время как США и Россия ведут переговоры о будущем Украины.

"Если родители обедают, дети должны сидеть за другим столом. США ведут переговоры с Россией, и ни одного европейца нет за столом - стало очень ясно, что европейцы - это дети", - отметил он.

Официальная статистика свидетельствует, что между 2021 и 2024 годами общие расходы стран ЕС на оборону выросли более чем на 30%, достигнув около 326 миллиардов евро, что составляет примерно 1,9% ВВП блока. В то же время Трамп оказывает давление на союзников по НАТО, призывая их повысить оборонные расходы до 5% ВВП.

Заявления Паппергера прозвучали на фоне обеспокоенности европейских лидеров решением Трампа начать "немедленные" переговоры с Владимиром Путиным о прекращении войны в Украине без привлечения Киева или европейских столиц.

На фоне неопределенности относительно будущей архитектуры безопасности Европы руководитель Rheinmetall заявил, что спрос на оружие в регионе будет оставаться высоким даже в случае прекращения огня между Украиной и Россией.

"Европейцы и украинцы не имеют ничего на своих складах", - подчеркнул он, указывая на критически низкие запасы боеприпасов и военной техники.

После объявления Трампом плана мирных переговоров акции Rheinmetall сначала упали, однако впоследствии выросли вместе с другими европейскими оборонными компаниями. Инвесторы исходят из предположения, что европейским правительствам придется значительно нарастить военные расходы из-за угрозы сокращения поддержки со стороны США.

Паппергер выразил сомнение, что инициатива Трампа действительно приведет к деэскалации конфликта.

"Даже если война в Украине прекратится - если мы думаем, что у нас очень мирное будущее, я считаю, что это ошибочное мнение", - заявил он.

В прошлом году Германия, крупнейшая экономика Европы, потратила около 2% ВВП на оборону. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте ранее подчеркнул, что целевой показатель оборонных расходов должен составлять "значительно больше 3%".

Относительно будущего Германии, Паппергер прогнозирует, что после общенациональных выборов новое правительство страны может смягчить жесткие бюджетные ограничения для увеличения оборонных расходов, несмотря на официальную позицию лидера гонки Фридриха Мерца.

"Я лично верю, что это произойдет, и это произойдет немедленно", - отметил он.

Акции европейских оборонных компаний значительно выросли после вторжения России в Украину в 2022 году, а дополнительный скачок был зафиксирован после заявлений вице-президента США Дж. Д. Вэнса, который выразил еще большие сомнения относительно готовности Вашингтона поддерживать безопасность Европы.

Rheinmetall, один из ключевых бенефициаров глобальной напряженности, прогнозирует стремительный рост доходов. Паппергер сообщил FT, что ожидает годовой объем продаж на уровне 30-40 миллиардов евро в течение следующих пяти лет, что является существенным увеличением по сравнению с 5,7 миллиарда евро в 2021 году, до начала полномасштабной войны.

Производство украинского оружия - что известно

Напомним, как сообщал Главред, представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что украинские дроны способны бить по целям на расстоянии до 2 тысяч километров. А разнообразные взрывы на территории страны-агрессора России происходят на военных объектах и объектах, которые связаны с "оборонкой" РФ.

Командующий Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины полковник Вадим Сухаревский сообщил, что в Украине развивают программу дрона-"матки", которая несет легкие ударные дроны.

Кроме того, 6 декабря Силам обороны передали первую партию дронов-ракет "Пекло". Она имеет дальность поражения 700 км и скорость 700 км в час.

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Что известно о Rheinmetall? Rheinmetall AG - немецкий концерн, образованный 13 апреля 1889 года. Это один из крупнейших производителей военной техники и вооружения в Германии и Европе. В основном концерн занимается производством военной техники, вооружения и производством комплектующих для автомобилей, пишет Википедия.

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