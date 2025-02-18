Отключений света не избежать: эксперт сказал, к чему готовиться украинцам

Крупнейший потребительский энергетический узел страны - Киев и Киевская область.

https://glavred.info/ukraine/otklyucheniy-sveta-ne-izbezhat-ekspert-skazal-k-chemu-gotovitsya-ukraincam-10640477.html Ссылка скопирована

Отключение света в Украине / коллаж: Главред, фото: pixabay, УНИАН

Главное из заявления эксперта:

Аварийные отключения света вводятся из-за вражеских обстрелов и резкого похолодания

Аварийные отключения будут продолжаться пока будут держаться сильные морозы

Сейчас сложно сказать, сколько часов могут длиться отключения

17 февраля вводились аварийные отключения света в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях. Это произошло из-за роста потребления электроэнергии в связи с похолоданием. Эксперта по вопросам ЖКХ, председателя Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко предположил, возможны ли аварийные отключения в ближайшие дни.

По его словам, введение аварийных отключений имеет комплексную причину - вражеские обстрелы и резкое похолодание.

видео дня

"Причина отключений - не только морозная погода, хотя она, безусловно, является одной из главных. В каждом регионе существует своя отдельная причина. Например, в Николаеве и области отключения связаны с тем, что российский Шахед попал в местную ТЭЦ, на Сумщине - постоянные вражеские атаки, соответственно постоянные отключения электроэнергии. То есть в каждом регионе своя специфика и проблематика. Преимущественно аварийные отключения вводятся из-за увеличения потребления электроэнергии или перегрузки системы из-за наличия в городах крупных промышленных предприятий. Поэтому если сегодня отключения отменили, это вовсе не означает, что их не введут завтра", - сказал он в комментарии ТСН.ua.

Эксперт подчеркивает, что пока будут держаться сильные морозы - будут продолжаться и аварийные отключения.

"Сейчас сложно сказать, сколько часов могут длиться аварийные отключения. Сейчас речь идет именно о пиковых часах утром и вечером. Что касается Киева и Киевской области, то это крупнейший потребительский энергетический узел страны. Поэтому отключения в столице возможны, и мы никуда от этого не денемся", - подчеркнул Попенко.

Энергопотребление / Инфографика: Главред

Отключение света - последние новости

Как сообщал Главред, в Украине во вторник, 18 февраля, будут действовать графики отключения света из-за повреждения энергообъектов в результате российских ракетно-дроновых атак. Ограничения мощностей будут применяться для промышленности и бизнеса.

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что в Украине могут ввести графики отключений электроэнергии для бытовых потребителей, если среднесуточная температура воздуха достигнет от -6 или -7 градусов.

В то же время, директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко заявил, что аварийные отключения света возможны из-за накопительного эффекта от ракетных ударов армии РФ. Эксперт считает, что именно атаки ВС РФ создают наибольшие риски и являются главной причиной блэкаутов в Украине.

Читайте также:

Кто такой Олег Попенко Эксперт по вопросам ЖКХ. Основатель и глава Союза потребителей коммунальных услуг. Работал главой комитета ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды в Общественном совете при КГГА. Работал советником заместителя городского головы в КГГА.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред