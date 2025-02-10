Украину накрыли сильные морозы: вернутся ли графики отключений света

Аварийные отключения света возможны из-за ухудшения погоды и накопительного эффекта от ракетных ударов армии РФ.

https://glavred.info/ukraine/ukrainu-nakryli-silnye-morozy-vernutsya-li-grafiki-otklyucheniy-sveta-10638251.html Ссылка скопирована

В Украину могут вернуться отключения света / Коллаж: Главред, фото: pixabay, УНИАН

Главное:

В Украину могут начаться аварийные отключения света

Эксперт назвал причины возможных отключений электричества

В Украине не исключены аварийные отключения света из-за сильного похолодания, которое накрыло страну во вторую неделю февраля. Об этом заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

Погода в Украине на текущей неделе будет морозной. В некоторых регионах температура воздуха может опуститься до -14 градусов, пишет РБК-Украина.

видео дня

По словам Омельченко, аварийные отключения света возможны из-за накопительного эффекта от ракетных ударов армии РФ. Эксперт считает, что именно атаки ВС РФ создают наибольшие риски и являются главной причиной блэкаутов в Украине. Однако морозы играют большую роль, ведь похолодание значительно стимулирует потребление, а в энергосистеме Украины не хватает достаточных мощностей.

Дефицит мощности в энергосистеме и последующие аварийные отключения также происходят из-за атак оккупантов по газовым месторождениям страны. Возможно, в Украине снижается добыча газа, необходимого для производства электроэнергии на ТЭС.

"Есть проблемы с заполнением подземных хранилищ, ожидается снижение температуры воздуха. Все это создает риски для перехода к плановым отключениям", — добавил Омельченко.

Погода в Украине - прогнозы

Как сообщал Главред, синоптик дал прогноз погоды неделю в Украине. В ближайшие несколько дней будет преобладать сухая и прохладная погода со слабым ветром и высоким атмосферным давлением.

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что в Украине ожидаются морозы от -5 до -10 градусов ночью из-за доминирования антициклона. На Закарпатье будет теплее всего - до +5+7 градусов, осадков не предвидится.

Другие новости:

Кто такой Владимир Омельченко Владимир Омельченко - директор энергетических программ Центра Разумкова. Автор более 50 научных и публицистических работ. Участвовал в разработке и осуществлении международных энергетических проектов и научных исследованиях международной энергетической политики. В 1992-1996 г. работал на различных должностях в области машиностроения; 1997-1998 - главный специалист отдела нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности Министерства экономики Украины; 1998-2003 - НАК "Нафтогаз Украины", возглавлял направление транспорта нефти; 2004-2007 - главный консультант Национального института проблем международной безопасности СНБО Украины; С февраля 2007 г. — эксперт Центра Разумкова, с 2013 года — директор энергетических программ.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред