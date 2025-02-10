Украину накрыли сильные морозы: вернутся ли графики отключений света

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В Украине не исключены аварийные отключения света из-за сильного похолодания, которое накрыло страну во вторую неделю февраля. Об этом заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.
Погода в Украине на текущей неделе будет морозной. В некоторых регионах температура воздуха может опуститься до -14 градусов, пишет РБК-Украина.
По словам Омельченко, аварийные отключения света возможны из-за накопительного эффекта от ракетных ударов армии РФ. Эксперт считает, что именно атаки ВС РФ создают наибольшие риски и являются главной причиной блэкаутов в Украине. Однако морозы играют большую роль, ведь похолодание значительно стимулирует потребление, а в энергосистеме Украины не хватает достаточных мощностей.
Дефицит мощности в энергосистеме и последующие аварийные отключения также происходят из-за атак оккупантов по газовым месторождениям страны. Возможно, в Украине снижается добыча газа, необходимого для производства электроэнергии на ТЭС.
"Есть проблемы с заполнением подземных хранилищ, ожидается снижение температуры воздуха. Все это создает риски для перехода к плановым отключениям", — добавил Омельченко.
Погода в Украине - прогнозы
Как сообщал Главред, синоптик дал прогноз погоды неделю в Украине. В ближайшие несколько дней будет преобладать сухая и прохладная погода со слабым ветром и высоким атмосферным давлением.
Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что в Украине ожидаются морозы от -5 до -10 градусов ночью из-за доминирования антициклона. На Закарпатье будет теплее всего - до +5+7 градусов, осадков не предвидится.
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Кто такой Владимир Омельченко
Владимир Омельченко - директор энергетических программ Центра Разумкова.
Автор более 50 научных и публицистических работ. Участвовал в разработке и осуществлении международных энергетических проектов и научных исследованиях международной энергетической политики.
В 1992-1996 г. работал на различных должностях в области машиностроения;
1997-1998 - главный специалист отдела нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности Министерства экономики Украины;
1998-2003 - НАК "Нафтогаз Украины", возглавлял направление транспорта нефти;
2004-2007 - главный консультант Национального института проблем международной безопасности СНБО Украины;
С февраля 2007 г. — эксперт Центра Разумкова, с 2013 года — директор энергетических программ.
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