Влупит до -10 градусов: синоптик дал прогноз на следующую неделю в Украине

В некоторых регионах Украины столбики термометра опустятся ниже нуля, также прогнозируются осадки.

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Погода в Украине на неделю / Фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какой будет погода в Украине с 10 по 16 февраля

В каких регионах и когда синоптик прогнозирует сильные морозы

Следующая неделя в Украине будет без осадков, однако о зиме напомнит довольно низкая температура воздуха. В ближайшие несколько дней будет преобладать сухая и прохладная погода со слабым ветром и высоким атмосферным давлением. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Погода 10 февраля

В понедельник, 10 февраля, осадков в Украине не прогнозируется. Ветер восточный/северо-восточный, 5-10 м/с.

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Температура воздуха ночью составит -4...-10 °С, на побережье морей и на Закарпатье 0...-5 °С; днем -4...+1 °С.

Синоптик предостерегает, что на дорогах возможна местами гололедица.

Погода 11 февраля

Во вторник, 11 февраля, в Украине погода будет аналогичной понедельнику. Правда температура воздуха ночью опустится до -10 °С, на побережье морей и на Закарпатье 0...-5 °С; днем -3...+2 °С. Небольшой снег прогнозируют только в Крыму.

Погода 12 февраля

В среду, 12 февраля, в Украине будет сухо. Температура воздуха ночью опустится до -4...-9 °С, на побережье морей и на Закарпатье -4...+1 °С. Днем ожидается -2...+3 °С.

Погода 13 февраля

В четверг, 13 февраля, погода будет похожа с предыдущими днями. Будет так же сухо и морозно. Но в некоторых регионах Украины возможен туман, изморозь. Поэтому на дороге следует быть осторожными.

Температура воздуха ночью составит -3...-8 °С, на побережье морей и на Закарпатье -4...+1 °С. Днем столбики термометров поднимутся до +4 °С.

Погода 14 февраля

В пятницу, 14 февраля, ожидается преимущественно спокойная погода без дождей, лишь в отдельных западных регионах днем возможен легкий мокрый снег. Местами будет наблюдаться туман, а на дорогах - гололедица.

Температура воздуха ночью составит -2...-7 °С, на побережье морей и на Закарпатье -3...+2 °С. Днем ожидается -1...+4 °С, в Крыму и на юге Одесской области пригреет до +6 °С.

Погода 15 февраля

В субботу, 15 февраля, в некоторых северных, западных областях и на юге пройдут небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, а в Одесской области и Крыму - дождь. На остальной территории страны будет сухо.

Температура воздуха ночью составит -2...-7 °С, днем -3...+2 °С. В южных областях и в Крыму ночью -2...+3 °С, днем +2...+7 °С.

Погода 16 февраля

В воскресенье, 16 февраля, в большей части страны прогнозируются осадки, в частности в южных, западных областях, днем также местами в центральных регионах дождь со снегом, местами только дождь. Возможно налипание мокрого снега и гололед.

Температура воздуха ночью составит -2...-7 °С, днем -3...+2 °С. В южных регионах и на Закарпатье ночью -2...+3 °С. А днем синоптик прогнозирует до +5 °С.

Погода в Украине - последние новости

Как писал Главред, в Украине в понедельник, 10 февраля, ожидаются морозы от -5 до -10 градусов ночью из-за доминирования антициклона. На Закарпатье будет теплее всего - до +5+7 градусов, осадков не предвидится.

Недавно синоптик Наталья Диденко предупреждала о том, что морозы будут усиливаться, но днем будет около нуля градусов. Ночью температура воздуха может опуститься до -10 градусов. В то же время погода будет преимущественно сухой и солнечной.

Украинский гидрометцентр сообщал, что в 2025 году погода в феврале будет теплее, чем обычно. По данным синоптиков, средняя месячная температура воздуха в феврале будет колебаться от - 3°C до +2°C, что на 1,5-2°C выше нормы.

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Кто такой Игорь Кибальчич Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

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