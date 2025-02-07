В Украине будет очень холодно: где "ударит" -10 градусов

Вы узнаете:
- Какой будет погода ночью 8 февраля
- Где температура воздуха опустится до -10 градусов
- Где ожидаются снег и гололед
Погода в Украине 8 февраля будет холодной, но сухой. Синоптики прогнозируют местами снег и гололед. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что ночью будут усиливаться морозы, но днем будет около нуля градусов. Ближайшей ночью температура воздуха опустится до -10 градусов. На выходных будут сильные порывы ветра в южных областях. В то же время погода будет преимущественно сухой и солнечной.
Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
Погода 8 февраля
В Украине 8 февраля будет облачно с прояснениями. В Крыму прогнозируют снег. На территории большинства областей ожидается гололедица. В этот день ветер будет северо-восточных со скоростью 5-10 м/с. В Крыму и Приазовье ожидаются сильные порывы ветра - 15-20 м/с.
"Температура ночью 5-10° мороза, в Крыму 0-5° мороза; днем от 4° мороза до 1° тепла, на Закарпатье 2-7° тепла; в Карпатах ночью 9-14° мороза, днем 0-5° мороза", - говорится в сообщении.
В Украине ударит -10
По данным meteoprog, 8 февраля в Украине будет холодным. Теплее всего будет в Закарпатской области. Там температура воздуха повысится до 0...+6 градусов. Самая низкая температура будет в Луганской области. Там температура воздуха опустится до -10...-3 градусов.
Погода 8 февраля в Киеве
В Киеве 8 февраля будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день не прогнозируют осадков. На дорогах ожидается гололедица. Ветер в этот день будет северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.
"Температура ночью 5-10° мороза, днем 0-4° мороза; в Киеве ночью 6-8° мороза, днем 1-3° мороза", - сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, магнитная буря ударила Украину с новой силой. Она накрыла страну 1 февраля и ударила с 5-балльной мощностью. Это могло негативно повлиять на самочувствие людей.
Также Укргидрометцентр сообщил, какая погода будет в феврале. В 2025 году погода в феврале будет теплее, чем обычно. Что касается осадков, то их в последний месяц зимы выпадет меньше нормы. В ближайшие дни Украину ожидают погодные изменения: смешанные осадки и заметное похолодание.
К тому же синоптик сообщила о том, что зима возвращается в Украину. Отметки термометра опустятся ниже нуля. На юге и юго-востоке прогнозируются умеренные снегопады и мокрый снег, возможно налипание и осложнение ситуации на дорогах. В Крыму ожидается сильный дождь.
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Что такое Укргидрометцентр?
Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
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