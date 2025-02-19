Обострение между Украиной и США: как ответил Зеленский на обвинения Трампа

Дональд Трамп поставил под сомнение прозрачность использования помощи США и обвинил Украину в затягивании войны, Владимир Зеленский ответил,

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Зеленский на обвинения Трампа / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

Какая сейчас поддержка у Зеленского

О чем договаривались США и Россия в Саудовской Аравии и почему РФ "становится жертвой"

Как Украина может использовать визит Келлога

Заявления Дональда Трампа о войне в Украине и его предположения о возможности быстрого урегулирования конфликта вызвали резкую реакцию в Киеве. Президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции для журналистов в столице и в интервью немецкому изданию Bild ответил на обвинения о якобы возможности избежать войны, а также прокомментировал идею мирных переговоров с участием России.

Главред собрал главное, что стоит знать об обострении отношений между Украиной и США и официальной позиции государства.

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О чем сказал Трамп - главное

Дональд Трамп во время пресс-конференции в ночь на 19 февраля заявил, что чувствует себя значительно увереннее относительно возможности прекращения огня в войне России против Украины, сообщает Forbes.

"Я чувствую себя значительно увереннее, переговоры были очень хорошие", - отметил он.

По его словам, Россия стремится остановить "варварство", происходящее на фронте.

"Каждую неделю гибнут тысячи их солдат. Это бессмысленно. Речь идет о российских и украинских военных, в основном...", - сказал Трамп.

Президент США отметил свое желание завершить эту "бессмысленную" войну. Он отметил, что рассматриваются два возможных варианта - либо прекращение огня, либо полноценное мирное соглашение.

"У нас есть два варианта - прекращение огня или мир. Мы стремимся достичь обоих, начнем с прекращения огня", - подчеркнул он.

Относительно вероятного размещения европейских миротворцев в Украине, Трамп выразил поддержку.

"Если они хотят это сделать - прекрасно. Я полностью за. Если будет мирное соглашение, европейские войска там были бы уместны. Нам не нужно будет ничего вкладывать, поскольку мы далеко. Но их присутствие там было бы хорошим решением, я бы не возражал", - добавил президент США.

В то же время он подчеркнул, что вопрос вывода американских войск из Европы не стоит на повестке дня.

"Никто не просил меня об этом, поэтому не думаю, что нам придется это делать. Я бы не хотел этого", - сказал он.

Во время пресс-конференции журналисты спросили Трампа, что он сказал бы украинцам, которые могут чувствовать себя преданными из-за того, что их делегацию не пригласили на переговоры в Саудовской Аравии.

"Я слышал, что они расстроены этим. Но они имели место за столом переговоров три года, еще задолго до этого. Все можно было решить гораздо проще", - ответил он.

Трамп также намекнул, что Украина могла предотвратить войну, хотя не уточнил, как именно.

"Вы находитесь в этой ситуации уже три года. Вы должны были завершить это раньше. Вам не следовало этого начинать. Я мог бы заключить для Украины соглашение, по которому они бы получили почти всю землю, и никто бы не погиб, ни один город не был бы разрушен. Но они решили иначе", - заявил президент США.

Он также убежден, что имеет силу положить конец войне и видит положительную динамику в этом процессе: "Я думаю, что имею силу остановить эту войну, и все движется в правильном направлении".

Какие самые громкие предвыборные обещания Дональда Трампа / Инфографика: Главред

Кроме того, Трамп заявил, что Россия требует проведения выборов в Украине, считая это "объективной ситуацией".

"В Украине продолжается военное положение, а рейтинг ее лидера упал до 4%. Если сесть за стол переговоров, украинский народ сам решит, что выборы нужны. Это не просто требование России - это реальность", - сказал он.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский "не знает, где половина денег", которые США выделили Украине, и требует объяснений или возврата средств.

"Мы дали, кажется, 350 миллиардов долларов. А Европа предоставила гораздо меньше", - сказал Трамп. Он также возмутился, что Европа, несмотря на близость к России, потратила значительно меньше средств на помощь Украине.

"Европа дала 100 миллиардов, а мы более 300. Но между нами океан, а между ними - нет. Куда делись все эти деньги? Я никогда не видел отчета об этом", - отметил президент США.

В то же время по данным Пентагона с 2021 года США предоставили Украине более 66,5 миллиардов долларов помощи в сфере безопасности, что значительно меньше цифры, озвученной Трампом.

Реакция Украины на переговоры в Саудовской Аравии

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры между представителями США и России в Эр-Рияде фактически вывели Владимира Путина из международной изоляции. Об этом он сказал во время пресс-конференции 19 февраля в Киеве.

По его словам, США помогли российскому лидеру выйти из многолетней изоляции. Зеленский подчеркнул, что Украина готова к любому развитию событий и что реальная картина помощи от США несколько отличается от распространенного представления, хотя Киев остается благодарным за поддержку.

"Поэтому я хотел бы, чтобы было больше правды у команды Трампа, потому что все это точно на Украину положительно не влияет, а влияет на то, что они выводят из изоляции Путина, - сказал Зеленский.

Россия - становится "жертвой"

Президент также отметил, что во время встречи в Саудовской Аравии с Россией общались, как с жертвой, что, по его мнению, свидетельствует о "смягчении политики" в отношении РФ.

"Все это точно положительно на Украину не влияет. Зато влияет на то, что они выводят из изоляции Путина. Думаю, Путин и русские очень радуются, потому что обсуждаются вопросы с ними... вчера уже были сигналы... - "как с жертвой". Это что-то новое", - подчеркнул он.

Он подчеркнул, что не намерен критиковать официальных представителей США, но указал, что глобальный бизнес всегда рассматривал войну как конфликт.

Какой рейтинг доверия к Зеленскому

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обнародованные Президентом США Дональдом Трампом рейтинги поддержки являются дезинформацией, которую распространяет Россия. Зеленский подчеркнул, что сейчас изменить ситуацию невозможно, но отметил, что информация о 4% поддержки является ложной и имеет российское происхождение.

"Мы понимаем это и у нас есть доказательства, что эти цифры, они обсуждаются между Америкой и Россией. К сожалению, Президент Трамп, с большим уважением к нему относимся, как к лидеру американского народа, который мы очень уважаем и который нас постоянно поддерживает, живет в этом дезинформационном пространстве", - рассказал Зеленский.

Президент также пообещал вскоре обнародовать результаты социологических опросов относительно уровня доверия украинцев к различным политическим лидерам. Во время пресс-конференции 19 февраля Зеленский отметил, что обычно не комментирует рейтинги популярности, однако вспомнил, что по последним данным ему доверяют 57% украинцев.

"Доверие ко мне 57% по КМИС, и я слышал 57% плюс по разным соцопросам", - подчеркнул Зеленский.

Зеленский анонсировал проведение социологических исследований в течение ближайших двух недель и заявил, что их результаты будут обнародованы. Он также предложил показать уровень доверия к мировым лидерам, в частности к президентам Украины, США, Турции, а также к другим ключевым партнерам Украины.

"Мне кажется, что это очень важно. И я обязательно обнародую эти цифры", - подчеркнул Зеленский.

Визит Келлога и ответ Трампу

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что спецпредставитель США Кит Келлог должен лично пообщаться с украинскими гражданами и военными, чтобы лучше понять позицию Америки по завершению войны в Украине. Об этом Зеленский заявил отвечая на вопрос о том, какие вопросы он хотел бы обсудить с Келлогом относительно мирного урегулирования, передает УНИАН.

"Мы начали с вами рейтингами и давайте я сейчас тоже попробую об этом сказать. Мне кажется, мы должны прежде всего смотреть на то, а что об этом думает народ, который воюет с этим врагом. Идти на все уступки России - это поддерживает 1% населения. Это ответ на все. Так нельзя. Они виноваты. Нельзя их, русских, "вымывать", как грязные деньги "вымывают", нельзя так "вымывать" грязных людей. Потому что тебе никто не поверит. Оно так кажется, что можно решить просто какими-то договоренностями, документами и тому подобное. Это не возможно. В Украине никто не верит Путину. Четкие гарантии безопасности (надо Украине - ред.). Это все получит сегодня Келлог", - отметил Зеленский.

Зеленский подчеркнул важность того, чтобы Келлог сам посетил Киев и другие города Украины, чтобы лично пообщаться с людьми. Президент вспомнил слова американской стороны о том, что 20-30% столицы разрушено, и было бы полезно, если бы Келлог увидел это собственными глазами.

Он также предложил, чтобы спецпредставитель пообщался с украинцами об их доверии к своему президенту, отношение к Путину и мнения относительно заявлений Дональда Трампа. Зеленский отметил, что такие разговоры будут полезными для формирования объективного мнения, и предложил Келлогу самостоятельно выбрать места для посещения.

Президент также выразил готовность лично сопровождать Келлога на фронт, чтобы дать ему возможность непосредственно пообщаться с украинскими военными и лучше понять ситуацию на передовой.

"Поедем и там пусть пообщается с военными, готовы ли они сейчас к тому, что срочно надо голосовать, к тому чтобы пойти домой, чтобы все отдать русским и не иметь гарантий безопасности. Пусть их спросит - людей, которые здесь живут и воюют. На все это есть ответы у обычных людей. Для меня это задача, чтобы господин Келлог получил информацию сам по себе, понял, что происходит. И если будет возможность и будет у него время, а все это, все равно, базируется на желании - если будет у него желание, он это все получит", - отметил Зеленский.

Гарантии безопасности и конец войны

Украина стремится получить гарантии безопасности и завершить войну еще в этом году. Отвечая на вопрос о возможных гарантиях в рамках соглашения о полезных ископаемых, глава государства отметил, что речь идет о реальных гарантиях безопасности уже в 2024 году.

"Они знают мои гарантии... Например, все это понимают. Даже те страны, которые не в НАТО. Это понимают и на Ближнем Востоке. Все понимают. Мы, Украина, находимся в такой ситуации, когда у нас нет много форматов гарантий безопасности для нас", - отметил он.Президент подчеркнул, что никто не собирается создавать какие-то грандиозные или фантастические проекты. Он отметил, что Украина стремится получить гарантии безопасности в этом году, поскольку имеет целью завершить войну в течение этого года.

"Я им предлагал НАТО. И я понимаю, что им каждый раз, когда я говорю "НАТО", - они не любят, даже что мы говорим об этом... Но мы говорим то, что мы думаем. И я считаю, что это наше преимущество. И в этом наша мощь", - сказал президент.

Какие страны являются членами НАТО / Инфографика: Главред

Гарантии безопасности от РФ

Зеленский также подчеркнул, что Украина не должна считаться с тем, как Россия относится к ее гарантиям безопасности. Он подчеркнул, что Киев не рассматривает вариант уступок Москве и не требует от нее никаких гарантий. Вопрос о требованиях к РФ может возникнуть только на этапе переговоров о мирном соглашении.

Президент добавил, что сейчас главное - оперативные решения по безопасности гарантий, и их реализация зависит исключительно от партнеров Украины в НАТО.

"Мы сказали, что наша армия, миллионы финансирования этой армии, оружия для этой армии, ПВО, тотальное ПВО, защита, которая есть не у россиян, не у европейцев. Которая есть исключительно у Трампа. Защита ПВО - это исключительно от них. И контингент от тех стран, которые хотят, которые способны какой-то срок стоять в наших городах, на наших границах", - добавил Зеленский.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина четко понимает, сколько систем ПВО ей необходимо, и эта помощь может поступить только от партнеров.

"Что такого мы спрашиваем, что надо искать какой-то компромисс с русскими? Контингент русских нам не нужен. ПВО от русских нам не нужно. Мы просим защиту от них. Поэтому мы обращаемся только к нашим партнерам. Если честно, мы должны, мне кажется, хотя бы встретиться", - сказал Зеленский.

Соглашение с США по полезным ископаемым

Относительно американских предложений о доступе к украинским полезным ископаемым, Зеленский отметил, что в документе было определено только одно - США претендуют на половину указанных ресурсов.

Он подчеркнул, что готов обнародовать этот документ, хотя сомневается, что это положительно повлияет на отношения с Вашингтоном. Президент сообщил, что передал свою позицию министру финансов США, который привез документ в Киев, заявив, что соглашение еще не готово.

Что известно о полезных ископаемых Украины / Инфографика: Главред

"Вне моих возможностей, вне моих полномочий, вне Конституции Украины все, что там написано. И поэтому я сказал: там нет слова о гарантиях безопасности. Уже на второй встрече с Вэнсом мы договорились, там должно быть что-то об этом, но никто не знает, какое что", - сказал он.

Во время разговора с вице-президентом США Зеленский предложил четко прописать процентное распределение, если документ не содержит конкретных положений.

"Вы напишете какие-то гарантии, а мы напишем какие-то проценты. Мне сказали: только 50. Я сказал: OK, no. И пусть тогда юристы работают дальше", - сказал президент.

Россия хочет избавиться от Зеленского

Комментируя возможные переговоры с Россией, Зеленский отметил, что он является неудобной фигурой для Владимира Путина. В интервью Bild он подчеркнул, что Украина должна быть терпеливой и защищать свой суверенитет, а любые соглашения не должны заключаться только ради одобрения или аплодисментов.

"Конечно, Россия хочет от меня избавиться. Возможно, не физически, как пытались в начале войны, а политически. Для Путина я очень неудобный человек. Мы знаем друг друга!", - утверждает президент Украины.

Президент Владимир Зеленский отметил, что такая ситуация продолжается еще со времен переговоров в Нормандском формате.

"Были Франция, Германия, Россия и я как представитель Украины. Я был очень молод и неопытен. Однако заставить меня подписать соответствующие бумаги не удалось", - отметил глава страны.

Он отметил, что если бы Украину завтра приняли в ЕС и НАТО, его миссия была бы выполнена. Но пока этого не произошло, он будет продолжать защищать страну.

Какой размер помощи от США получила Украина

Зеленский также поблагодарил США за оказанную поддержку, но подчеркнул, что утверждение о том, что Соединенные Штаты обеспечили 90% всей помощи Украине, не соответствует действительности.

"История о том, что 90% всей помощи - это Соединенные Штаты - мы с вами понимаем, что правда немного другая, хотя безусловно, мы благодарны за помощь. И поэтому я бы хотел, чтобы было больше правды у команды Трампа. Потому что все это точно положительно на Украину не влияет", - сказал Зеленский на брифинге журналистам в Киеве в среду

По его словам, сейчас США предоставили около 67 млрд долларов военной помощи, а еще 31,5 млрд долларов - это финансовая поддержка бюджета по отдельным программам.

"Я думаю, что надо разобраться с этой помощью. У нас совершенно разные цифры, к сожалению. У нас все очень понятно. Нам война стоила 320 миллиардов. 120 миллиардов это мы, народ Украины, налогоплательщики. 200 миллиардов это США и ЕС. Это мы говорим об оружии - пакет оружия 320 миллиардов", - сказал Зеленский.

Он выразил благодарность за гуманитарные инициативы, однако отметил, что некорректно говорить о каких-то 500 миллиардах и требовать их возврата в виде минералов или другими средствами - такие разговоры нельзя считать серьезными. Зеленский добавил, что Украина готова к обсуждению стратегического документа по украинским полезным ископаемым, который бы включал реальные гарантии безопасности.

"Нам нужны гарантии безопасности, вам нужно это - с удовольствием делимся. В зависимости от инвестиции, объекта инвестиции забирайте проценты, нет вопросов, зарабатывайте вы. Но нам нужны гарантии безопасности", - подчеркнул глава государства.

Американские миротворцы в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Владимиру Путину следует четко показать, что все союзники действуют совместно для защиты Украины.

В интервью Bild Зеленский высказался относительно возможного размещения европейских военных в Украине, отметив, что среди них должны быть и американские военные.

"Когда мы сегодня говорим о гарантиях безопасности, о прекращении горячей фазы войны, о прекращении огня, то мы говорим и о вопросах контингентов войск", - подчеркнул украинский лидер.

По его словам, этот вопрос он обсуждал с Дональдом Трампом, и глава США поддерживает идею привлечения европейских военных сил для помощи Украине.

"Я ему (Трампу - ред.) сказал, что американцы должны быть там, иначе мы можем потерять единство. Это важная демонстрация силы в отношении Путина, что все союзники работают вместе, чтобы защитить Украину!", - заключил Зеленский.

О системах Patriot

Президент также отметил недостаток ракет для украинских подразделений ПВО, которые используют американские системы Patriot. В качестве примера он привел разговор с одним из командующих.

"Когда в 3, 4, 5 часов утра командующий мне звонит и говорит: "Мы сейчас возле этого города и у нас нет ракет для систем Patriot, мы исчерпали (их - ред.). Он говорит, что сейчас есть восемь ракет, которые идут на приближение, но у нас нет ракет для систем ПВО", - рассказал президент.

Что известно о ЗРК Patriot / Инфографика: Главред

В контексте гарантий безопасности Зеленский спросил американскую сторону, могут ли они предоставить достаточное количество систем Patriot, если не готовы отправить войска и выступают против вступления Украины в НАТО. По его мнению, Украине было бы достаточно 20 систем Patriot и лицензии на производство ракет к ним, что могло бы стать альтернативой размещению американских военных.

В то же время президент отметил, что администрация Трампа смягчает политику в отношении России, поскольку называет войну "конфликтом" и "нарушением территориальной целостности", а не полноценной войной.

"Я начал переговоры с европейскими лидерами, и я верю, что они будут готовы финансировать Вооруженные силы Украины, если США этого не сделают", - заявил президент.

Санкции против Порошенко

Кроме того, Зеленский коротко прокомментировал введение санкций против бывшего президента Украины и действующего народного депутата Петра Порошенко.

"Правоохранительные органы пусть рассказывают о причинах. Все это было на СНБО, финмониторинг все это доложил, там следствие, а санкции введены не на Петра Порошенко, не субъективируйте человека, который выводит средства из нашего государства, там список людей, которые этим занимались", - сказал Зеленский.

Что известно о СНБОУ / Инфографика: Главред

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