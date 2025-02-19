Победа Украины в войне зависит от четырех факторов - Залужный

Главные тезисы Залужного:
- Международная поддержка для Украины должна быть постоянной
- Война возможна и она обязательно приведет к победе
Бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный рассказал о главных четырех составляющих победы над врагом.
"Посмотрим теперь на более серьезный вопрос с точки зрения более, скажем так, политического взгляда на процесс войны. Как все же бимполитический. Крайняя форма политического процесса. То есть, война возможна и она обязательно приведет к победе, когда народ, который защищает эту страну, будет готов дальше его защищать. Это очень важно. Давайте зададим себе вопрос, что мы по этому поводу делаем", - сказал он для NV.видео дня
По его словам, международная поддержка должна быть надежной и постоянной и еще важно прогнозировать ситуацию на полгода вперед.
"Второе, должна быть надежная и постоянная международная поддержка. Давайте задавать себе вопрос и прогнозировать, что будет через полгода. Мы должны иметь адекватное военное руководство для того, чтобы это руководство могло построить правильную стратегию, единственно правильную стратегию для той или иной войны, для нашей в данном случае. Ну и четвертое, весь этот процесс должен эффективно оперироваться. Поэтому давайте задавать себе вопросы по каждому этому пункту и смотреть, что будет с этим через полгода", - рассказал Залужный.
Война в Украине - последние новости
Напомним, как ранее сообщал Главред, что Тарас Загородний назвал единственный шанс завершить войну до Пасхи. Известно, что администрация президента США Дональда Трампа хочет достичь прекращения огня в Украине до Пасхи. Загородний отнесся скептически к тому, что огонь удастся остановить до 20 апреля.
В США сделали заявление, как закончится война в Украине и какие будут границы. Американская переговорная группа во время встречи в Саудовской Аравии передала российской стороне несколько ключевых принципов по прекращению войны, однако представители США воздержались от комментариев.
Эксперт сказал, как Трамп может закончить войну. Известно, что в США план А предусматривает фиксацию ситуации на линии разграничения и дальнейшие переговоры, но Путин, вероятно, будет сопротивляться и не будет уступать, поскольку этот план ему совершенно не подходит.
Больше интересных новостей:
- ВСУ находятся в "мешке": офицер предупредил об угрожающем окружении подразделений
- Личный состав не спасает: в ВСУ назвали главную проблему врага возле Покровска
- Армия РФ начала новые наступления на фронте: в ВСУ заявили о критической ситуации
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред