Победа Украины в войне зависит от четырех факторов - Залужный

Валерий Залужный сообщил, что Украине необходимо иметь адекватное военное руководство.

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Залужный назвал четыре фактора против войны в Украине / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, t.me/Zaluzhnui

Главные тезисы Залужного:

Международная поддержка для Украины должна быть постоянной

Война возможна и она обязательно приведет к победе

Бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный рассказал о главных четырех составляющих победы над врагом.

"Посмотрим теперь на более серьезный вопрос с точки зрения более, скажем так, политического взгляда на процесс войны. Как все же бимполитический. Крайняя форма политического процесса. То есть, война возможна и она обязательно приведет к победе, когда народ, который защищает эту страну, будет готов дальше его защищать. Это очень важно. Давайте зададим себе вопрос, что мы по этому поводу делаем", - сказал он для NV. видео дня

По его словам, международная поддержка должна быть надежной и постоянной и еще важно прогнозировать ситуацию на полгода вперед.

"Второе, должна быть надежная и постоянная международная поддержка. Давайте задавать себе вопрос и прогнозировать, что будет через полгода. Мы должны иметь адекватное военное руководство для того, чтобы это руководство могло построить правильную стратегию, единственно правильную стратегию для той или иной войны, для нашей в данном случае. Ну и четвертое, весь этот процесс должен эффективно оперироваться. Поэтому давайте задавать себе вопросы по каждому этому пункту и смотреть, что будет с этим через полгода", - рассказал Залужный.

Война в Украине - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что Тарас Загородний назвал единственный шанс завершить войну до Пасхи. Известно, что администрация президента США Дональда Трампа хочет достичь прекращения огня в Украине до Пасхи. Загородний отнесся скептически к тому, что огонь удастся остановить до 20 апреля.

В США сделали заявление, как закончится война в Украине и какие будут границы. Американская переговорная группа во время встречи в Саудовской Аравии передала российской стороне несколько ключевых принципов по прекращению войны, однако представители США воздержались от комментариев.

Эксперт сказал, как Трамп может закончить войну. Известно, что в США план А предусматривает фиксацию ситуации на линии разграничения и дальнейшие переговоры, но Путин, вероятно, будет сопротивляться и не будет уступать, поскольку этот план ему совершенно не подходит.

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