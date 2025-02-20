Загородний назвал единственный шанс завершить войну до Пасхи

Россияне используют различные даты окончания войны для расхолаживания украинцев, считает эксперт.

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Тарас Загородний назвал единственный шанс завершить войну до 20 апреля / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, сайт Кремля

Вы узнаете:

Будет ли прекращение огня до 20 апреля

Почему в СМИ появляются различные сроки завершения войны

Политический эксперт Тарас Загородний прокомментировал статью Bloomberg, в которой говорилось о том, что администрация президента США Дональда Трампа хочет достичь прекращение огня в Украине до Пасхи.

Загородний отнесся скептически к тому, что огонь получится остановить до 20 апреля.

"Если бы сегодня Трамп отдал приказ об уничтожении Путина и, например, запустил бы ракету по нему, то можно было бы ожидать, что к Пасхе что-то решится. Других вариантов я не вижу", - сказал эксперт в интервью Главреду.

В целом, по словам Загороднего, Bloomberg в последнее время запускает много странной информации. Аналитик подозревает, что это происходит не без участия россиян.

"Россияне используют различные даты окончания войны для расхолаживания украинцев, чтобы затем собраться и ударить по нам", - отметил он.

Смотрите видео - Тарас Загородний рассказал о плане Б Трампа по Украине:

Завершение войны в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, 18 февраля в столице Саудовской Аравии состоялись закрытые переговоры представителей США и России, которые длились около 4,5 часов в два раунда. В США переговоры назвали "важным шагом вперед". Также согласовано создание команд, которые будут работать над прекращением войны в Украине и вопросами послевоенного урегулирования.

Как пишет Bloomberg, переговоры, организованные 18 февраля в Саудовской Аравии, изначально планировали провести в трехстороннем формате - с участием Украины, России и США. Однако американская и российская стороны настояли на встрече без представителей Киева.

Американская переговорная группа во время встречи в Саудовской Аравии передала российской стороне несколько ключевых принципов по прекращению войны, однако представители США воздержались от комментариев относительно будущих границ Украины.

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Кто такой Тарас Загородний Тарас Загородний — политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

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