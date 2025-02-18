Как закончится война в Украине и какие будут границы: в США сделали заявление

Советник Белого дома по нацбезопасности уклонился от ответа на вопрос о сохранении Россией контроля над территориями оккупированными после 2022 года.

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В США сделали важное заявление после переговоров с россиянами / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

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Целью переговоров является достижение долговременного мира

Вопрос оккупированных территорий Украины будут обсуждаться в дальнейшем

Американская переговорная группа во время встречи в Саудовской Аравии передала российской стороне несколько ключевых принципов по прекращению войны, однако представители США воздержались от комментариев относительно будущих границ Украины. Об этом сообщает Госдепартамент США со ссылкой на интервью CNN.

Советник Белого дома по нацбезопасности Майк Волц подчеркнул, что целью является достижение устойчивого мира, а не временного прекращения боевых действий, как это уже было раньше.

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"Мы знаем, что практическая реальность такова, что будут дискуссии о территории и о гарантиях безопасности. Это лишь фундаментальные основы, которые будут лежать в основе любой дискуссии", - сказал он.

Он подчеркнул, что президент США стремится к скорейшему завершению войны, ведь продолжение боевых действий на востоке и юге Украины приводит к неприемлемым потерям и разрушениям. Волц отметил, что эта ситуация не отвечает интересам ни одной из стран, мира в целом, а также США и Европы.

Все эти факторы будут определять дальнейшие переговоры, и, как отметил Волц, президент Трамп настроен действовать быстро.

"Мы только что провели телефонный разговор на уровне глав государств, первый за много лет. И вот мы здесь, менее чем через неделю, на высшем уровне правительств США и России. И мы надеемся продолжать двигаться в таком же темпе, чтобы не только прекратить войну, но и разблокировать то, что может быть очень продуктивным и стабилизирующим отношениями в будущем", - сказал он.

Тим Волц избежал прямого ответа на вопрос, согласятся ли США на сохранение Россией территорий, аннексированных после начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.

Он отметил, что эти вопросы требуют обсуждения и станут частью сложной работы, которая еще впереди. В то же время Волц подчеркнул, что важным является само начало этого процесса. По его словам, президент не считает приемлемым бесконечную войну в Европе, которая превратилась в настоящую мясорубку для людей с обеих сторон.

За несколько месяцев Дональд Трамп сместил глобальный дискурс с вопроса о том, завершится ли война, на обсуждение того, как именно это произойдет. И, по мнению Волца, только Трамп способен это сделать.

"И в Овальном кабинете меньше недели назад и президент Путин, и президент Зеленский сказали ему, что только вы, президент Трамп, можете довести эту войну до конца", - подчеркнул Волц.

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Переговоры США и РФ в Саудовской Аравии - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, переговоры, состоявшиеся 18 февраля в Саудовской Аравии, изначально планировали провести в трехстороннем формате с участием Украины, России и США. Однако американская и российская стороны настояли на встрече без представителей Киева, сообщает Bloomberg.

В тот же день в Саудовской Аравии состоялись переговоры между США и Россией. После встречи госсекретарь США Марко Рубио заявил, что для прекращения войны в Украине все стороны должны быть готовы к компромиссам, отмечает The Guardian. По его мнению, завершение конфликта возможно только при условии достижения согласия между всеми его участниками.

Президент Владимир Зеленский, комментируя эти переговоры во время встречи с обществом в Анкаре отметил, что дискуссии по Украине происходят без ее участия, однако государство не согласится ни на какие российские ультиматумы.

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Что известно о CNN? CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельная сеть новостей) - одна из ведущих телерадиокомпаний мира. Была основана в 1980 г. Тедом Тернером исключительно как телевизионное агентство новостей. Штаб-квартира компании расположена в городе Атланта, штат Джорджия, однако в других городах страны, а также заграницей находится много филиалов. Помимо США, телекомпания транслирует по кабельной сети свои передачи также и на Канаду. Отдельное подразделение "CNN International" осуществляет вещание на 212 других стран мира через спутник. Во всем мире выпуски новостей телекомпании смотрят более чем 1,5 миллиарда человек, пишет Википедия.

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