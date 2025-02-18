'Придется идти на уступки': в США озвучили условия окончания войны в Украине

Ключевые тезисы:
- Условия завершения войны должны быть приемлемыми для всех
- Встреча преставителей США и России в Саудовской Аравии была "первым шагом долгого и трудного пути"
- Мир в Украине - "ключ к разблокированию" экономических возможностей с Россией
Во вторник, 18 февраля, в Саудовской Аравии прошли переговоры между США и Россией. После встречи делегаций госсекретарь США Марко Рубио заявил, что всем придется идти на уступки, чтобы положить конец войне в Украине. Об этом сообщает издание The Guardian.
По его словам, прекращение войны в Украине возможно лишь при условии согласия всех участников конфликта.
Он подчеркнул, что условия должны быть приемлемыми для каждой из сторон.
"Цель состоит в том, чтобы положить конец этому конфликту таким образом, чтобы он был справедливым, долговременным, устойчивым и приемлемым для всех вовлеченных сторон. Как это выглядит? Ну, это то, ради чего мы будем продолжать взаимодействовать", - отметил Рубио.
Госсекретарь США считает, что сегодняшняя встреча была "первым шагом долгого и трудного пути".
"Чтобы положить конец любому конфликту, все стороны должны уступить", - сказал Рубио. Вероятно, госсекретарь намекнул на ЕС, которые должны пойти на уступки и снять санкции с России.
Кроме того, Рубио добавил, что мир в Украине - "ключ к разблокированию" экономических возможностей с Россией.
"США хотят выявить чрезвычайные возможности, которые появятся, если этот конфликт завершится приемлемым образом... Штаты хотят сотрудничать с Россией в геополитических вопросах и, честно говоря, в экономическом плане", - сказал Рубио.
Окончание войны в Украине - новости по теме
Как писал Главред, спецпредставитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог считает, что война в Украине должна закончиться менее чем за год. По его словам, президент Трамп ставит задачу по быстрому завершению войны. Он отметил, что публично берет срок в 180 дней, чтобы все стороны были задействованы для окончания войны.
Недавно госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что американский президент Дональд Трамп хочет не просто прекращения огня - он стремится к полному завершению войны в Украине. Однако достичь этого будет трудно, это должно происходить поэтапно. Рубио предположил, что завершение войны может начаться с прекращения огня.
Между тем президент Украины Владимир Зеленский во время речи на Мюнхенской конференции заявил, что у Украины есть возможность достичь мира в текущем году. Киев работает над этим.
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Кто такой Марко Рубио
Марко Антонио Рубио - американский политик, член Республиканской партии. С 2011 года - сенатор США от штата Флорида и фаворит Движения чаепития.
В 2012 году вошел в Топ-100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time, пишет Википедия.
Рубио был избран в Сенат в 2010 году и занял позицию "внешнеполитического ястреба", выражая жесткую позицию в отношении Китая, Ирана, Венесуэлы и Кубы.
Недавно Рубио повторил позицию Трампа относительно войны России и Украины и заявил, что "конфликт зашел в тупик" и нужно его решать.
"Несмотря на жесткие высказывания о России в прошлом, Рубио, скорее всего, согласится с ожидаемыми планами Трампа давить на Украину, чтобы она нашла способ достичь урегулирования с Россией и осталась вне НАТО", - пишет издание The New York Times.
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