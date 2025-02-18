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"Придется идти на уступки": в США озвучили условия окончания войны в Украине

Марина Фурман
18 февраля 2025, 16:15
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Госсекретарь США подчеркнул, что мир должен быть справедливым, долговременным, устойчивым и приемлемым для всех вовлеченных сторон.
'Придется идти на уступки': в США озвучили условия окончания войны в Украине
Условия мира между Украиной и РФ должны устраивать все стороны / Коллаж: Главред, фото: Офис Президента Украины, kremlin.ru, скриншот из видео

Ключевые тезисы:

  • Условия завершения войны должны быть приемлемыми для всех
  • Встреча преставителей США и России в Саудовской Аравии была "первым шагом долгого и трудного пути"
  • Мир в Украине - "ключ к разблокированию" экономических возможностей с Россией

Во вторник, 18 февраля, в Саудовской Аравии прошли переговоры между США и Россией. После встречи делегаций госсекретарь США Марко Рубио заявил, что всем придется идти на уступки, чтобы положить конец войне в Украине. Об этом сообщает издание The Guardian.

По его словам, прекращение войны в Украине возможно лишь при условии согласия всех участников конфликта.

видео дня

Он подчеркнул, что условия должны быть приемлемыми для каждой из сторон.

"Цель состоит в том, чтобы положить конец этому конфликту таким образом, чтобы он был справедливым, долговременным, устойчивым и приемлемым для всех вовлеченных сторон. Как это выглядит? Ну, это то, ради чего мы будем продолжать взаимодействовать", - отметил Рубио.

Госсекретарь США считает, что сегодняшняя встреча была "первым шагом долгого и трудного пути".

"Чтобы положить конец любому конфликту, все стороны должны уступить", - сказал Рубио. Вероятно, госсекретарь намекнул на ЕС, которые должны пойти на уступки и снять санкции с России.

Кроме того, Рубио добавил, что мир в Украине - "ключ к разблокированию" экономических возможностей с Россией.

"США хотят выявить чрезвычайные возможности, которые появятся, если этот конфликт завершится приемлемым образом... Штаты хотят сотрудничать с Россией в геополитических вопросах и, честно говоря, в экономическом плане", - сказал Рубио.

Окончание войны в Украине - новости по теме

Как писал Главред, спецпредставитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог считает, что война в Украине должна закончиться менее чем за год. По его словам, президент Трамп ставит задачу по быстрому завершению войны. Он отметил, что публично берет срок в 180 дней, чтобы все стороны были задействованы для окончания войны.

Недавно госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что американский президент Дональд Трамп хочет не просто прекращения огня - он стремится к полному завершению войны в Украине. Однако достичь этого будет трудно, это должно происходить поэтапно. Рубио предположил, что завершение войны может начаться с прекращения огня.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский во время речи на Мюнхенской конференции заявил, что у Украины есть возможность достичь мира в текущем году. Киев работает над этим.

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Кто такой Марко Рубио

Марко Антонио Рубио - американский политик, член Республиканской партии. С 2011 года - сенатор США от штата Флорида и фаворит Движения чаепития.

В 2012 году вошел в Топ-100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time, пишет Википедия.

Рубио был избран в Сенат в 2010 году и занял позицию "внешнеполитического ястреба", выражая жесткую позицию в отношении Китая, Ирана, Венесуэлы и Кубы.

Недавно Рубио повторил позицию Трампа относительно войны России и Украины и заявил, что "конфликт зашел в тупик" и нужно его решать.

"Несмотря на жесткие высказывания о России в прошлом, Рубио, скорее всего, согласится с ожидаемыми планами Трампа давить на Украину, чтобы она нашла способ достичь урегулирования с Россией и осталась вне НАТО", - пишет издание The New York Times.

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война в Украине Саудовская Аравия Марко Рубио
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