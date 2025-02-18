Даже ради мира: Зеленский назвал компромисс, на который никогда не пойдет

Зеленский хочет, чтобы окончание войны было основано на предоставлении определенных гарантий безопасности.

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Украина не уступит территориальную целостность / коллаж: Главред, фото: Офис президента, kremlin.ru

Главное из заявления президента:

Мы стремимся к тому, чтобы война завершилась

Украина никогда не уступит свою территориальную целостность и суверенитет

В Киеве предпочли бы вернуть оккупированные территории дипломатическим путем

Украина выступает за установление мира, основанное на предоставлении Киеву гарантий безопасности, но территориальная целостность страны не обсуждается. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в Анкаре, пишет Anadolu Agency.

"Как страна мы хотим мира, мы стремимся к тому, чтобы война завершилась. Но, конечно, мы хотим, чтобы окончание этой войны было основано на предоставлении определенных гарантий безопасности. Мы хотим, чтобы эти гарантии безопасности были предоставлены со стороны Соединенных Штатов, Европейского союза и всей Европы, включая Турцию", - подчеркнул он. видео дня

По словам президента, Украина никогда не пойдет на компромисс относительно территориальной целостности страны.

Глава государства отметил, что "не может действовать вопреки Конституции Украины".

"Мы никогда не признаем наши территории, временно оккупированные Россией, частью России. Они являются частью Украины", - заявил Зеленский.

Он также добавил, что в Киеве "предпочли бы вернуть оккупированные Россией украинские территории дипломатическим путем".

"Потому что мы не хотим терять наших людей, люди - это самое большое богатство", - пояснил президент.

Война в Украине - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, во вторник, 18 февраля, в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии, завершились переговоры представителей США и России. В общей сложности разговор длился около 4,5 часов.

Депутат Европарламента от Германии Сергей Лагодинский заявил, что предложение президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию развязанной Россией войны против Украины состоит из трех этапов.

В то же время, Forbes пишет, что на поле боя в Украине победить России не удается. Тяжелое положение агрессоров на фронте служит рычагом давления на Трампа.

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Что известно об Anadolu Agency? Anadolu Agency - международное информационное агентство со штаб-квартирой в Анкаре, Турция. Агентство имеет международные отделения более чем в 30 странах. Оно было основано в 1920 году во время войны за независимость Турции, пишет Википедия.

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