РФ 'никогда не отказывалась': Путин готов возобновить переговоры с Украиной

Ключевые тезисы Путина:
- РФ готова сесть за стол переговоров по Украине
- Украину не исключают из процесса переговоров
- Россия стремится к "приемлемому решению" для обеих сторон
Россия якобы "никогда не отказывалась" от диалога с Украиной и готова вернуться за стол переговоров. РФ хочет "выйти на приемлемые для обеих сторон решения". Об этом заявил российский диктатор Владимир Путин, которого цитируют росСМИ.
"Переговоры будут проходить с участием и России и Украины, никто Украину из этого процесса не исключает", - заявил Путин.
Кремлевский диктатор в очередной раз повторил тезис российской пропаганды о том, что это якобы "Запад и Украина отказались от контактов с Москвой, а не наоборот". В то же время Путин цинично заявил, что "истерика Киева" по поводу отсутствия за столом переговоров между Россией и США неуместна.
На переговорах в Саудовской Аравии Россия и США сделали "первый шаг" к восстановлению двустороннего сотрудничества в различных сферах. По словам Путина, он "высоко оценивает" результаты переговоров в Эр-Рияде и называет их атмосферу "доброжелательной".
"Целью переговоров в Эр-Рияде было "повышение доверия... Без повышения уровня доверия между РФ и США невозможно решить украинский кризис", - сказал лидер РФ.
Также он отметил, что Россия и США работают над вопросами экономики, энергетических рынков, космоса и других направлений. Путин сообщил, что во время переговоров были достигнуты договоренности о возобновлении работы дипломатических представительств в нормальном режиме.
Отдельно глава Кремля выразил желание встретиться с Дональдом Трампом, но подчеркнул, что для этого "нужна подготовка". По его мнению, нынешние отношения между Москвой и Вашингтоном не позволяют ограничиться простым разговором "за чашкой кофе".
Путин поблагодарил власти Саудовской Аравии за организацию переговорной площадки для встречи делегаций России и США. Российский лидер также заявил, что в ближайшее время планирует разговор с наследным принцем Саудовской Аравии.
Смотрите видео комментариев Путина относительно переговоров с Украиной и встречи представителей РФ и США в Саудовской Аравии:
Переговоры в Саудовской Аравии 18 февраля - что известно
Напомним, 18 февраля в Эр-Рияде состоялись закрытые переговоры между представителями США и России. Встреча длилась около 4,5 часа, по ее итогам стороны согласовали создание рабочих групп, которые будут заниматься вопросами прекращения войны в Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что любые решения по завершению войны не могут приниматься без Украины. Также он заявил, что Украина не примет никакие ультиматумы со стороны России.
Как сообщал Главред, изначально переговоры в Саудовской Аравии планировались в трехстороннем формате с участием Украины, однако США и Россия настояли на проведении встречи без Киева. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман лично проинформирует президента Зеленского о ходе переговоров.
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Мирные переговоры Украины и России
Более 70% украинцев поддерживают завершение войны с Россией дипломатическим путем. Однако речь идет о процессе диалога, а не уступки. Об этом свидетельствует исследование Киевского международного института социологии.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что пока не видит вероятности переговоров с диктатором РФ Владимиром Путиным.
Зеленский также считает, что Украина не может вести переговоры с Путиным, поскольку Россия может использовать любую паузу в боевых действиях для укрепления своей оккупационной армии. После этого РФ может снова наступать на Украину для ее оккупации, но уже избегая ошибок, которые делала раньше.
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украине нужно справедливое завершение войны. Киев не интересует аналог Минского формата, где Москва могла бы ультимативно выдвигать свои "требования". По его словам, российским представителям не место на Саммите мира до тех пор, пока не выработаны принципы реализации формулы Зеленского и принуждения РФ к ее выполнению.
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что страна-агрессор РФ якобы готова к мирному решению войны в Украине. При этом Путин выдвигает условия. Хозяин Кремля хочет гарантий для Москвы и сохранить захваченные территории.
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