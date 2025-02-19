РФ 'никогда не отказывалась': Путин готов возобновить переговоры с Украиной

Путин заявил о готовности к переговорам с Украиной после встречи с делегациями РФ и США в Саудовской Аравии.

https://glavred.info/world/rf-gotova-k-peregovoram-s-ukrainoy-putin-sdelal-ryad-zayavleniy-posle-vstrechi-s-ssha-10640903.html Ссылка скопирована

Путин заявил о "готовности вернуться за стол переговоров по Украине"/ Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru

Ключевые тезисы Путина:

РФ готова сесть за стол переговоров по Украине

Украину не исключают из процесса переговоров

Россия стремится к "приемлемому решению" для обеих сторон

Россия якобы "никогда не отказывалась" от диалога с Украиной и готова вернуться за стол переговоров. РФ хочет "выйти на приемлемые для обеих сторон решения". Об этом заявил российский диктатор Владимир Путин, которого цитируют росСМИ.

"Переговоры будут проходить с участием и России и Украины, никто Украину из этого процесса не исключает", - заявил Путин.

видео дня

Кремлевский диктатор в очередной раз повторил тезис российской пропаганды о том, что это якобы "Запад и Украина отказались от контактов с Москвой, а не наоборот". В то же время Путин цинично заявил, что "истерика Киева" по поводу отсутствия за столом переговоров между Россией и США неуместна.

На переговорах в Саудовской Аравии Россия и США сделали "первый шаг" к восстановлению двустороннего сотрудничества в различных сферах. По словам Путина, он "высоко оценивает" результаты переговоров в Эр-Рияде и называет их атмосферу "доброжелательной".

"Целью переговоров в Эр-Рияде было "повышение доверия... Без повышения уровня доверия между РФ и США невозможно решить украинский кризис", - сказал лидер РФ.

Также он отметил, что Россия и США работают над вопросами экономики, энергетических рынков, космоса и других направлений. Путин сообщил, что во время переговоров были достигнуты договоренности о возобновлении работы дипломатических представительств в нормальном режиме.

Отдельно глава Кремля выразил желание встретиться с Дональдом Трампом, но подчеркнул, что для этого "нужна подготовка". По его мнению, нынешние отношения между Москвой и Вашингтоном не позволяют ограничиться простым разговором "за чашкой кофе".

Путин поблагодарил власти Саудовской Аравии за организацию переговорной площадки для встречи делегаций России и США. Российский лидер также заявил, что в ближайшее время планирует разговор с наследным принцем Саудовской Аравии.

Смотрите видео комментариев Путина относительно переговоров с Украиной и встречи представителей РФ и США в Саудовской Аравии:

Путин - о переговорах в Эр-Рияде / Фото: скриншот

Переговоры в Саудовской Аравии 18 февраля - что известно

Напомним, 18 февраля в Эр-Рияде состоялись закрытые переговоры между представителями США и России. Встреча длилась около 4,5 часа, по ее итогам стороны согласовали создание рабочих групп, которые будут заниматься вопросами прекращения войны в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что любые решения по завершению войны не могут приниматься без Украины. Также он заявил, что Украина не примет никакие ультиматумы со стороны России.

Как сообщал Главред, изначально переговоры в Саудовской Аравии планировались в трехстороннем формате с участием Украины, однако США и Россия настояли на проведении встречи без Киева. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман лично проинформирует президента Зеленского о ходе переговоров.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред