'Почетная капитуляция': Горбач раскрыл опасность для Украины на переговорах с РФ

Даже в случае перемирия война может возобновиться - это зависит от ситуации в РФ, считает Владимир Горбач.

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Украине будут предлагать "горькие пилюли" на переговорах / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru

Ключевые тезисы Горбача:

Украина не имеет сильной переговорной позиции

Единственный шанс изменить распределение сил - улучшение ситуации на фронте или удары по тылу РФ

Без изменений переговоры могут превратиться в "почетную капитуляцию"

Украина пока не имеет сильной переговорной позиции, поскольку не контролирует ситуацию ни на фронте, ни в тылу. Преимущество Украины - это недостатки россиян. Об этом во время чата на Главреде рассказал исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач.

"Сильной переговорной позиции у нас нет. Мы можем полагаться просто на судьбу случая или добрую волю Дональда Трампа или наших партнеров, которые смогут добавить нам силы на этих переговорах. Но это очень и очень ненадежные надежды, очень рискованные. Поэтому в данный момент мы не сможем говорить с позиции силы", - отметил он.

Горбач подчеркнул, что без изменений на фронте Украина не сможет говорить с позиции силы на переговорах. США уже дают понять, что Киеву будут предлагать "горькие пилюли" и придется идти на уступки.

"В лучшей переговорной позиции мы будем тогда, когда изменим ситуацию на линии фронта или в российском тылу через дальнобойные удары новым ракетным оружием. Тогда мы сможем изменить распределение сил", - пояснил эксперт.

По его словам, если достичь паритета с россиянами, это уже могут быть равноправные переговоры. В противном случае переговоры могут происходить за счет компромиссов и самоограничений Украины, что фактически станет "почетной капитуляцией", даже если ее будут пытаться представить как победу.

"Фактически это будет капитуляция, которую могут называть почетной капитуляцией, даже могут говорить, что это победа, потому что прекратят стрелять. Значительное количество населения Украины, конечно, выдохнет с облегчением, но ненадолго. В этом и заключается сложность ситуации, что это будет лишь передышка. Если мы будем в ситуации, когда нам критически будет необходима передышка (такое тоже может быть из-за нашего истощения), то нам эту передышку так же нужно будет использовать для подготовки к возобновлению боевых действий на каком-то другом этапе политического или исторического развития, когда появится новое окно возможностей", - добавил Горбач.

Относительно возможного возобновления войны после гипотетического перемирия, Горбач отметил, что точных сроков возобновления войны предсказать невозможно. По его мнению, все будет зависеть от ситуации внутри РФ.

"Если россияне перезагрузятся быстро, они быстро возобновят войну. Если у них что-то надломится, тогда войну возобновим мы", - считает он.

Смотрите видео чата с Владимиром Горбачем, в котором он рассказал, чего ждать от переговоров Трампа, Путина и Зеленского:

Переговоры в Саудовской Аравии 18 февраля - новости по теме

Как сообщал Главред, в Саудовской Аравии 18 февраля состоялись закрытые переговоры между представителями США и России, которые длились около 4,5 часов. Также согласовано создание команд, которые будут работать над прекращением войны в Украине и вопросами послевоенного урегулирования.

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что Украина не участвовала в переговорах в Эр-Рияде. В то же время он подчеркнул, что Киев не примет никаких ультиматумов от России, а любые решения о прекращении войны не могут приниматься без участия Киева.

Переговоры между США и Россией, состоявшиеся в Саудовской Аравии, изначально планировались в трехстороннем формате с участием Украины. Однако Вашингтон и Москва настояли на встрече без Киева.

Наследный принц Мухаммед бин Салман хотел присутствия Украины во время переговоров. Теперь принц планирует лично проинформировать президента Зеленского о переговорах.

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Кто такой Владимир Горбач Владимир Горбач - исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии, политический аналитик Института Евро-Атлантического сотрудничества, эксперт по вопросам внешней и внутренней политики Украины. Автор более 75 публикаций в украинских и зарубежных изданиях на тему внешней и внутренней политики Украины, в том числе - избирательных стратегий и избирательных технологий, пишет Википедия.

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