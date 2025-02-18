Переговоры между США и Россией и их последствия: главные новости Украины (дайджест)

Новости Украины 18 февраля по состоянию на 22:00: ключевые события дня, включая военную ситуацию, дипломатические заявления и важные внутренние решения.

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Главные новости Украины по состоянию на 22:00 19 февраля / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео, deepstatelivemap

Главные новости Украины по состоянию на 22:00. Подборка Главреда:

Россия требует новых территориальных уступок от Украины: чего хочет Путин

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя во время заседания Совета Безопасности 17 февраля выдвинул ряд требований в адрес Украины, в том числе речь шла и о новых территориальных уступках. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в тот же день, заявил, что Кремль не откажется от оккупированной части территории Украины. Заявления прозвучали накануне двусторонней встречи России и США 18 февраля в Саудовской Аравии.

Как говорится в отчете Института изучения войны(ISW), по словам Небензи, Крым, оккупированные части Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей якобы "навсегда" стали частью России. Он считает, что Украина должна согласиться на пересмотр территориальных границ в рамках мирных переговоров, отдав России территорий Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, которые сейчас контролируются Киевом.

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В Кировоградской области дрон РФ попал в многоэтажку: вспыхнул пожар

В ночь на 18 февраля в городе Долинская Кировоградской области российский дрон попал в многоэтажку. Вспыхнул пожар. В результате удара пострадали три человека - женщина с двумя детьми.

Как сообщил начальник Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович, пострадавшим сразу оказали медицинскую помощь. Старшая девочка в госпитализации не нуждалась.

Президент Франции Эммануэль Макрон сделал важное заявление о прекращении огня в Украине. После саммита с лидерами стран Евросоюза он провел разговор и с президентом Украины Владимиром Зеленским, и с президентом США. Об итогах переговоров лидер Франции написал на своей странице в соцсети X.

По словам Макрона, только при условии прекращения агрессии со стороны России и обеспечения "сильных и надежных" гарантий безопасности для украинцев возможен прочный и долговременный мир.

В России сделали заявление относительно предстоящих переговоров в Саудовской Аравии, которые будет вести президент США Дональд Трамп и его команда. Как заявил глава государственного фонда благосостояния России Кирилл Дмитриев, который прибыл на переговоры в Эр-Рияд, американцы "прекрасно решают проблемы" пишет CNN.

Долетело всего шесть дронов: ПВО Украины поставило новый рекорд по защите неба

Начиная с вечера 18 февраля, Украину атаковали 176-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов, 170 дронов не достигли целей. Детали рассказали Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Сценка с избиением работника ТЦК под аплодисменты: громкий скандал в киевской школе

В киевской школе №309 на празднике ученики показали сценку, в которой один юноша ударом сваливает с ног "работника ТЦК". На инцидент уже отреагировали полиция и директор школы.

Так, военный Виталий Саранцев в Facebook опубликовал видео, на котором видно, как на школьную сцену выходит парень в куртке с военным принтом, а на спине приклеена надпись ТЦК. Другой парень кулаком сваливает его с ног, а на фоне в то время звучат смех и аплодисменты.

Отключений света не избежать: эксперт сказал, к чему готовиться украинцам

17 февраля вводились аварийные отключения света в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях. Это произошло из-за роста потребления электроэнергии в связи с похолоданием. Эксперта по вопросам ЖКХ, председателя Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко предположил, возможны ли аварийные отключения в ближайшие дни.

По его словам, введение аварийных отключений имеет комплексную причину - вражеские обстрелы и резкое похолодание.

"Причина отключений - не только морозная погода, хотя она, безусловно, является одной из главных. В каждом регионе существует своя отдельная причина. Например, в Николаеве и области отключения связаны с тем, что российский Шахед попал в местную ТЭЦ, на Сумщине - постоянные вражеские атаки, соответственно постоянные отключения электроэнергии. То есть в каждом регионе своя специфика и проблематика. Преимущественно аварийные отключения вводятся из-за увеличения потребления электроэнергии или перегрузки системы из-за наличия в городах крупных промышленных предприятий. Поэтому если сегодня отключения отменили, это вовсе не означает, что их не введут завтра", - сказал он в комментарии ТСН.ua.

У Зеленского появился козырь, чтобы вежливо сказать "нет" Трампу - Forbes

На поле боя в Украине победить России не удается. Затруднительное положение агрессоров на фронте служит рычагом давления на Трампа, пишет Forbes.

Продвижение агрессоров, как заявил аналитик Эндрю Перпетуа, обычно измеряется метрами и может стоить целых пехотных рот с десятками войск.

"Российская армия объективно потерпела неудачу. И они не имеют сил когда-либо оправиться от той степени, до которой они потерпели неудачу. Россия не может выиграть эту войну на поле боя", - отметил аналитик Эндрю Перпетуа в соцсети X.

Участие КНДР в войне будет иметь последствия: Буданов назвал угрозу для мира

Участие КНДР в войне против Украины создает серьезную угрозу для системы безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом заявил руководитель ГУР Кирилл Буданов в интервью The Chosun.

По его словам, КНДР во время войны против Украины потеряла около 4 тысяч военных убитыми, а также тяжелоранеными.

Весеннее тепло уже близко: синоптики назвали точную дату потепления в Украине

Весеннее потепление, по предварительным данным, стоит ожидать в Украине с 25 февраля. А в ближайшее время, 19 февраля, будет продолжаться еще морозная погода, местами будут небольшие осадки и гололедица. Об этом сообщает в Facebook синоптик Наталья Диденко.

"Исполнение всех желаний Путина": евродепутат раскрыл план Трампа по Украине

Предложение президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию развязанной Россией войны против Украины состоит из трех этапов. Об этом написал депутат Европарламента от Германии Сергей Лагодинский (партия "Союз 90/Зеленые") в соцсети X со ссылкой на собственные источники.

Личный состав не спасает: в ВСУ назвали главную проблему врага возле Покровска

Покровское направление до сих пор остается "горячим" участком на фронте. Российская армия несет огромные потери как в технике, так и в живой силе. Об этом сообщил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" майор Виктор Трегубов, передает Армияинформ.

По словам спикера, захватчики и в дальнейшем пытаются охватить Покровск с нескольких направлений - с востока и запада. Для противника этот город - ключ к оккупации южной Донетчины.

ЕС готовит Украине пакет военной помощи в размере 700 млрд евро - Бербок

Евросоюз готовит многомиллиардный пакет помощи на закупку военной техники для Украины. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что сумма помощи может составить около 700 миллиардов евро. Об этом сообщает Berliner Zeitung.

Переговоры США и РФ в Саудовской Аравии завершились: о чем договорились делегации

Во вторник, 18 февраля, в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии, завершились переговоры представителей США и России. Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на помощника российского диктатора Юрия Ушакова.

Пропагандистские СМИ пишут, что переговоры представителей России и США проходили в два раунда. В целом разговор длился около 4,5 часов.

Ушаков заявил, что переговоры делегаций России и США прошли неплохо. По его словам, обе делегации договорились продвигать двусторонние отношения.

Даже ради мира: Зеленский назвал компромисс, на который никогда не пойдет

Украина выступает за установление мира, основанное на предоставлении Киеву гарантий безопасности, но территориальная целостность страны не обсуждается. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в Анкаре, пишет Anadolu Agency.

"Придется идти на уступки": в США озвучили условия окончания войны в Украине

Во вторник, 18 февраля, в Саудовской Аравии прошли переговоры между США и Россией. После встречи делегаций госсекретарь США Марко Рубио заявил, что всем придется идти на уступки, чтобы положить конец войне в Украине. Об этом сообщает издание The Guardian.

По его словам, прекращение войны в Украине возможно лишь при условии согласия всех участников конфликта.

Он подчеркнул, что условия должны быть приемлемыми для каждой из сторон.

"Идти на ультиматумы РФ не собираюсь": Зеленский - о переговорах между РФ и США

Переговоры между представителями России и США в Саудовской Аравии происходят об Украине без нашего участия, Украинское государство никогда не пойдет на ультиматумы России. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с общиной в Анкаре, пишет Интерфакс-Украина.

Зеленский впервые отреагировал на переговоры между США и РФ и объявил о решении

Президент Украины Владимир Зеленский 18 февраля провел пресс-конференцию с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Лидеры обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, ситуацию с безопасностью в регионе и возможные пути урегулирования войны, развязанной Россией против Украины. Особое внимание было уделено поддержке со стороны Турции и перспективам усиления взаимодействия между странами.

Главред собрал главные заявления двух президентов по итогам переговоров.

Россияне модернизировали ударные БпЛА: в чем опасность новых дронов "Герань-3"

Действия страны-агрессора России свидетельствуют о том, что Кремль не собирается завершать войну в Украине. В частности, на странице Главного управления разведки МО Украины написали, что оккупанты модернизируют ударные дроны.

В сообщении говорится, что с начала 2025 года зафиксирован ряд существенных изменений в строении Shahed-136 ("Ґерань-2", "Гарпия"). Например, в "Шахедах" появился новый вид боевой части весом 90 кг. Также полетный контроллер, блок распределения мощности и аккумуляторная батарея перенесены из носовой части в хвостовую. Кроме того, в конструкцию дрона россияне установили дополнительный балласт.

США и РФ не хотели участия Украины в переговорах в Саудовской Аравии - Bloomberg

Переговоры, организованные 18 февраля в Саудовской Аравии, изначально планировали провести в трехстороннем формате - с участием Украины, России и США. Однако американская и российская стороны настояли на встрече без представителей Киева. Об этом пишет Bloomberg.

Источник издания, знакомый с деталями организации переговоров, рассказал, что главным модератором выступил именно наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман, который пытался сбалансировать интересы всех сторон. Однако результатом стало исключение Украины из дискуссий.

Погода в Украине 19 февраля будет очень морозной. Также ожидается снег и гололедица. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталка Диденко предупреждает о том, что в Украине удержится морозная погода. Температура воздуха опустится до -19 градусов. На западе, севере и в центральных областях ожидается снег.

ЕС готовит Украине пакет помощи на €6 млрд на фоне переговоров США и РФ - Politico

Страны ЕС планируют новый пакет военной помощи для Украины стоимостью не менее 6 миллиардов евро. Он станет одним из крупнейших пакетов военной помощи ЕС с начала полномасштабного вторжения РФ. Об этом сообщило Politico со ссылкой на трех европейских дипломатов.

Ударит резкое потепление и растает снег: синоптик назвала дату

Погода в Украине на этой неделе будет оставаться морозной. Температура воздуха будет преимущественно минусовой как ночью, так и днем.

Прошедшие выходные и вся текущая неделя станут самым зимним периодом, возможно, за весь сезон. Об этом рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха в комментарии изданию NV.

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