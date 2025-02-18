Сценка с избиением работника ТЦК под овации: громкий скандал в киевской школе

Ювенальные полицейские уже проводят проверку по факту инцидента во время школьного спектакля.

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Скандал в киевской школе / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН

Кратко:

В киевской школе показали сценку с избиением работника ТЦК

В МОН заявили, что это демонстрирует откровенное пренебрежение к военным

Дирекция школы уже провела служебное расследование

В киевской школе №309 на празднике ученики показали сценку, в которой один юноша ударом сваливает с ног "работника ТЦК". На инцидент уже отреагировали полиция и директор школы.

Так, военный Виталий Саранцев в Facebook опубликовал видео, на котором видно, как на школьную сцену выходит парень в куртке с военным принтом, а на спине приклеена надпись ТЦК. Другой парень кулаком сваливает его с ног, а на фоне в то время звучат смех и аплодисменты.

видео дня

"Киев, школа 309. Наше время. Когда в школьных стенах дети играют в спектакли о войне, это может быть способом осмысления трагедии. Но когда в сценарии появляется сцена избиения украинского военнослужащего - это уже симптом серьезной проблемы. Это не искусство и не воспитание, а кризис понимания, кто враг и кто защитник", - написал он.

Саранцев добавил, что мобилизация стала предметом высмеивания на уровне школьных мероприятий из-за того, что взрослые сами разгоняют нарратив о "преступном ТЦК" в то время, когда настоящие преступники сидят в Кремле.

"Война не прощает ошибок, и одной из самых больших является подмена понятий. И если в головах украинских детей украинский военный - враг, а "утащить" ему - проявление героизма, то всем нам - огромная жирная "двойка". Но война "двоек" не ставит", - подчеркнул военный.

Реакция МОН

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой заявил, что видео, на котором ученики киевской школы разыгрывают сценку, в которой демонстрируют откровенное пренебрежение к "военному", является позорным и недопустимым на третьем году полномасштабного вторжения и 11-м году войны.

"Позвонил директору школы с требованием провести внутреннее расследование и собрать объяснения от всех, кто участвовал в этом поступке. Мне лично дико, что ни один из тех, кто участвовал в подготовке и непосредственном участии в этой сцене, не почувствовал сопротивления. Никто не имеет права демонстрировать неуважение к тем, кто ценой собственной жизни и здоровья защищает страну", - написал он.

Лисовой также подчеркнул, что должно быть проведено тщательное служебное расследование, а в отношении всех причастных - приняты соответствующие решения.

Ответ школы на инцидент

Директор школы №309 Ольга Тимошенко заявила, что во время спектакля, который проходил в пятницу, ученики без согласования со сценарием добавили импровизированную сценку, которая вызвала справедливое возмущение в обществе.

"Эта ситуация недопустима, особенно в условиях, когда наша страна уже 11 лет противостоит российской агрессии, а благодаря воинам Вооруженных Сил Украины мы имеем возможность обучать детей в относительно мирной среде. Как руководитель заведения, я несу персональную ответственность за организацию образовательного процесса и воспитательную работу, поэтому искренне прошу прощения у всех, кого эта ситуация задела или обидела. Особенно - у наших военнослужащих, которые ежедневно рискуют жизнью ради нашей свободы, и их семей, для которых эта сценка стала болезненным и недопустимым сигналом", - говорится в её сообщении.

Директор добавила, что было проведено служебное расследование, собрали объяснения от всех причастных и проинформировали соответствующие органы.

По её словам, проведенное расследование показало:

импровизированная сценка не была частью сценария мероприятия;

педагогический контроль за выступлениями во время мероприятия оказался недостаточным;

ученики, которые создали сценку, не осознавали глубинных последствий такого поступка, считая это шуткой без негативного контекста.

"Ситуация показала необходимость глубокой системной работы с информационной гигиеной учеников и педагогов, ведь, к сожалению, в современном информационном пространстве нередко продвигаются токсичные нарративы, которые обесценивают роль нашей армии и институтов государства. Мы уже запланировали цикл уроков по медиаграмотности, встречи с военными, а также усилили контроль за подготовкой воспитательных мероприятий", - добавила она.

Что говорят в полиции

В то же время, в полиции Киева отметили, что ювенальные полицейские уже проводят проверку по факту инцидента во время школьного спектакля.

"Информацию о праздничном мероприятии, на котором школьники представили зрителям спектакль с якобы избиением военного ТЦК, правоохранители обнаружили в соцсетях. Сейчас сотрудники ювенальной превенции Дарницкого управления полиции общаются с администрацией учебного заведения, а также несовершеннолетними "актерами"", - говорится в сообщении.

Кроме того, там отметили, что управлением образования Дарницкой райгосадминистрации создана комиссия. По результатам работы комиссии будет дана соответствующая оценка данного случая.

Сценка с избиением работника ТЦК - видео:

Напомним, как сообщал Главред, министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что после громкого скандала с МСЭК в Украине сотни людей потеряли группу инвалидности.

Кроме того, украинский боксер Александр Усик после поединка с Тайсоном Фьюри в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) попал в скандал из-за надписи на футболке.

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21 марта 2023 года занял должность министра образования и науки Украины.

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