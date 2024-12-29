Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Сотни украинцев потеряли инвалидность после скандала с МСЭК: Ляшко раскрыл, что будет дальше

Юлия Закрепа
29 декабря 2024, 13:45обновлено 29 декабря, 14:22
222
388 человек вызваны в профильный научно-исследовательский институт для переосвидетельствования.
Сотни украинцев потеряли инвалидность после скандала с МСЭК: Ляшко раскрыл, что будет дальше
Сотни людей потеряли инвалидность после скандала с МСЭК / коллаж: Главред, фото: Силы территориальной обороны ВСУ, УНИАН

Ключевые тезисы Ляшко:

  • В Минздраве проверяют фейковые инвалидности
  • Людей вызывают на обязательный переосвидетельствование

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что после громкого скандала с МСЭК в Украине сотни людей потеряли группу инвалидности. Еще почти 400 дел остается в процессе рассмотрения.

Ляшко в эфире телемарафона сообщил, что правоохранительные органы передали в Минздрав уже более 2000 дел о предоставлении сомнительных групп инвалидности. Часть лиц уже потеряла группу. Речь идет о 188 лицах, которые имели фейковую инвалидность.

видео дня

Также известно, что еще 388 человек вызваны в профильный научно-исследовательский институт для переосвидетельствования. В Минздраве подозревают, что эти лица также могут иметь фейковую инвалидность.

"Это показывает, что все рано или поздно становится очевидным", - подчеркнул министр.

Осенью в МСЭК начали разоблачать многочисленные факты коррупции. Сначала разоблачили руководительницу Хмельницкого областного центра МСЭК Татьяну Крупу. Во время обыска у нее нашли почти 6 миллионов долларов в разных валютах.

После этого стало известно, что Крупа предоставляла группы инвалидности прокурорам. Это стало причиной для массовых расследований по стране.

Скандал с МСЭК - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что президент Украины Владимир Зеленский подписал важный указ о ликвидации МСЭК. 22 октября Зеленский подписал важный указ, который предусматривает прекращение работы МСЭК после скандала с инвалидностью для прокуроров.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль раскрыл, что будет в Украине вместо МСЭК. Известно, что он предоставил все необходимые нормативные акты и законопроекты для завершения реформы ликвидации МСЭК и внедрения новой европейской модели.

Стало известно, как изменится система и что будет с выплатами после реформы МСЭК. Президент поручил разработать план цифровизации всех этапов прохождения МСЭК, а правительству, правоохранителям и областным администрациям - проверить решения МСЭК по установлению инвалидности должностным лицам.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине мобилизация в армию новости Украины Виктор Ляшко МСЭК
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Украинская армия отбросила россиян в Курской области – DeepState

Украинская армия отбросила россиян в Курской области – DeepState

14:55Украина
Атаки сотням бомб, БПЛА и ракет: Зеленский о деталях массированных ударов РФ

Атаки сотням бомб, БПЛА и ракет: Зеленский о деталях массированных ударов РФ

13:48Украина
Сотни украинцев потеряли инвалидность после скандала с МСЭК: Ляшко раскрыл, что будет дальше

Сотни украинцев потеряли инвалидность после скандала с МСЭК: Ляшко раскрыл, что будет дальше

13:45Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Экстренные отключения света в Украине возвращаются в трех областях - ДТЭК

Экстренные отключения света в Украине возвращаются в трех областях - ДТЭК

Жена молчуна Игоря Николаева срочно покинула РФ - подробности

Жена молчуна Игоря Николаева срочно покинула РФ - подробности

Гороскоп на завтра 30 декабря: Козерогам - счастливый день, Девам - карьерный рост

Гороскоп на завтра 30 декабря: Козерогам - счастливый день, Девам - карьерный рост

Где спряталась мышь: лишь те, у кого острое зрение, решат головоломку

Где спряталась мышь: лишь те, у кого острое зрение, решат головоломку

Водители могут сэкономить до 2 л бензина: простой способ, как уменьшить расход топлива

Водители могут сэкономить до 2 л бензина: простой способ, как уменьшить расход топлива

Последние новости

14:59

Вместо котлет и отбивных: рецепт аппетитных мясных рулетиков на Новый год

14:55

Украинская армия отбросила россиян в Курской области – DeepState

13:48

Атаки сотням бомб, БПЛА и ракет: Зеленский о деталях массированных ударов РФ

13:45

Сотни украинцев потеряли инвалидность после скандала с МСЭК: Ляшко раскрыл, что будет дальше

13:33

Новолуние 31 декабря принесет сюрприз 3 знакам зодиака: кого ждет богатство

Прогноз на 2025 год для Украины: Загородний - о сюрпризах от ВСУ и переговорах с РФПрогноз на 2025 год для Украины: Загородний - о сюрпризах от ВСУ и переговорах с РФ
13:33

Алиев сделал заявление о катастрофе самолета под Актау и действиях России

13:25

После рождения двойняшек: Лиза Глинская заговорила про новую беременность

13:21

Налет "растает" за считанные минуты: названо копеечное средство для очистки бокалов

12:48

От такого блюда ахнут все: изумительный рецепт бомбического мясаВидео

Реклама
12:44

РФ стягивает резервы и готовит новый штурм: в ВСУ назвали опасные направления

12:42

Муж-воин Наталки Денисенко ходит с ходунками после операции - что произошло

12:36

Армии Путина поставлена "задача" №1 до Нового года: в ВСУ раскрыли детали

12:32

Без химии и дорогих средств: как избавиться от неприятного запаха в холодильнике

12:30

РФ перебрасывает резервы под Покровск: в ВСУ раскрыли новые задачи РФ на фронте

12:03

Друг Аллы Пугачевой показал редкое фото с ней - как она выглядит в жизни

12:02

"Претензии" США на территории трех государств: у Трампа сделали заявление

11:54

Угроза появления войск КНДР у границ НАТО: у Зеленского сделали громкое заявление

11:17

Что нужно успеть до Нового года: советы астролога с 29 по 31 декабря

11:03

Китайский гороскоп на завтра 30 декабря: Быкам - обман, Козлам - оскорбления

11:00

Что на самом деле происходит в Торецке Донецкой области: в ISW раскрыли угрозы

Реклама
10:56

Мирный договор с РФ: вступление Украины в НАТО сейчас не главная цель – Мельник

10:21

"Как же ты так смог": Анна Седокова ошарашила заявлением о Янисе Тимме

10:16

Принесет беду и разлуку: почему не стоит дарить полотенца и принимать в подарок

09:50

В Южной Корее произошла авиакатастрофа: более 180 пассажиров на борту погиблиВидео

09:44

Ввод немецких миротворцев в Украину: Мерц назвал главное условие

09:15

Для чего на самом деле нужны ручки над дверью в салоне авто: ответ удивит

09:11

Тоня Паперная засветилась на красной дорожке в РФ - Ольга Сумская отреагировала

08:50

КНДР приняла стратегию "жесточайшего" противодействия США: Reuters раскрыло детали

08:46

Склад с Shahed в РФ взлетел на воздух: в ISW раскрыли детали мощного удара ВСУ

08:21

"Каникулы дома": Вера Брежнева вернулась в Украину и показала свой дом

07:37

Россияне прорвались в Торецке и Курахово: в DeepState раскрыли угрозы для ВСУ

06:42

Путин считает Трампа слабакоммнение

06:00

"4−5 песен": появление Аллы Пугачевой на Рублевке - россияне никогда не забудут

05:32

Где отличия между двумя снеговиками: на загадку дается всего 19 секунд

04:52

Какой сыр лучше всего подходит для пиццы: ответ удивит многих

03:33

Где спряталась мышь: лишь те, у кого острое зрение, решат головоломку

02:34

Гороскоп на завтра 30 декабря: Козерогам - счастливый день, Девам - карьерный рост

01:30

Шанс запрыгнуть в последний вагон: каким знакам зодиака повезет в конце года

28 декабря, суббота
23:55

РФ отработала нападение на страны НАТО: в Альянсе верят в реальность угрозы - СМИ

23:00

Проверьте свои сверхспособности: найдите незапертый замок за 5 секунд

Реклама
22:48

Уничтожили и поразили 15 судов: ГУР - о том, как дроны Magura "прализировали" флот РФ

22:21

Жена молчуна Игоря Николаева срочно покинула РФ - подробности

22:20

Имеются механизмы, как заменить импорт электроэнергии из Словакии – Минэнерго

21:53

"В полиции ждут на допрос": Анна Седокова влипнула в беду - что случилось

21:42

Водители могут сэкономить до 2 л бензина: простой способ, как уменьшить расход топлива

21:21

В Тисе утонули двое мужчин - они заплатили за переправку в Румынию $7-10 тыс

20:27

Помогающие ВСУ иностранцы смогут получить временный вид на жительство в Украине

20:05

"Что бы там Путин ни сказал": Зеленский дал поручение правительству на фоне шантажа Фицо

19:04

Почему на Новый год пьют именно шампанское: история напитка удивит многих

19:00

РФ перешла к новой тактике ракетных ударов по Украине: анализ разведки Британии

Новый год 2025
Какие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 годКому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый год
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Война с Россией
Бои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Рецепты на Новый год
Райское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"Бомбический картофель на Новый годШикарный рецепт мяса на новогодний стол
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять