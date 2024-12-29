Сотни украинцев потеряли инвалидность после скандала с МСЭК: Ляшко раскрыл, что будет дальше

Ключевые тезисы Ляшко:
- В Минздраве проверяют фейковые инвалидности
- Людей вызывают на обязательный переосвидетельствование
Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что после громкого скандала с МСЭК в Украине сотни людей потеряли группу инвалидности. Еще почти 400 дел остается в процессе рассмотрения.
Ляшко в эфире телемарафона сообщил, что правоохранительные органы передали в Минздрав уже более 2000 дел о предоставлении сомнительных групп инвалидности. Часть лиц уже потеряла группу. Речь идет о 188 лицах, которые имели фейковую инвалидность.
Также известно, что еще 388 человек вызваны в профильный научно-исследовательский институт для переосвидетельствования. В Минздраве подозревают, что эти лица также могут иметь фейковую инвалидность.
"Это показывает, что все рано или поздно становится очевидным", - подчеркнул министр.
Осенью в МСЭК начали разоблачать многочисленные факты коррупции. Сначала разоблачили руководительницу Хмельницкого областного центра МСЭК Татьяну Крупу. Во время обыска у нее нашли почти 6 миллионов долларов в разных валютах.
После этого стало известно, что Крупа предоставляла группы инвалидности прокурорам. Это стало причиной для массовых расследований по стране.
Скандал с МСЭК - последние новости
Напомним, как ранее сообщал Главред, что президент Украины Владимир Зеленский подписал важный указ о ликвидации МСЭК. 22 октября Зеленский подписал важный указ, который предусматривает прекращение работы МСЭК после скандала с инвалидностью для прокуроров.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль раскрыл, что будет в Украине вместо МСЭК. Известно, что он предоставил все необходимые нормативные акты и законопроекты для завершения реформы ликвидации МСЭК и внедрения новой европейской модели.
Стало известно, как изменится система и что будет с выплатами после реформы МСЭК. Президент поручил разработать план цифровизации всех этапов прохождения МСЭК, а правительству, правоохранителям и областным администрациям - проверить решения МСЭК по установлению инвалидности должностным лицам.
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