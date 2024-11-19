Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Требовали до 12 тыс. долларов: в трех областях "поймали" должностных лиц МСЭК

Мария Николишин
19 ноября 2024, 14:54
74
Должностным лицам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до девяти лет.
Требовали до 12 тыс. долларов: в трех областях 'поймали' должностных лиц МСЭК
Задержание должностных лиц МСЭК / коллаж: Главред, фото: Национальная полиция Украины

Главное:

  • В Одессе чиновники МСЭК "оформляли" инвалидность за $4500
  • На Киевщине медики фальсифицировали истории болезней призывников
  • Во Львове чиновники МСЭК занимались подделкой медицинской документации

В Одессе, Львове и Киевской области разоблачили масштабные схемы уклонения от мобилизации через оформление фиктивных инвалидностей с участием должностных лиц МСЭК. Правоохранители задержали более 10 человек.

Схема уклонения от мобилизации в Одессе

Как сообщила Государственная пограничная служба Украины, в Одессе двое местных жителей создали схему, которая позволяла мужчинам призывного возраста избежать мобилизации и выехать за границу. Они привлекли к сотрудничеству должностных лиц МСЭК, врачей местных медицинских учреждений и гражданских посредников. За услуги фиктивного оформления инвалидности требовали $4500 с каждого клиента.

видео дня

"Дельцы готовили поддельные документы, которые подтверждали наличие тяжелых заболеваний. Эти документы становились основанием для назначения инвалидности, что автоматически снимало лицо с воинского учета", - говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранители провели более 50 обысков, изъяв медицинские карты, черновые записи, печати, технику и средства на сумму 3,5 млн гривен. Задержаны семь человек, которым предъявлено подозрение по нескольким статьям Уголовного кодекса.

Схема уклонения от мобилизации на Киевщине

По сообщению Национальной полиции Украины, на Киевщине правоохранители задержали заведующую центра неврологии и нейрохирургии и врача-травматолога. Медики фальсифицировали истории болезней призывников, за что требовали $12 000.

Их схема заключалась в создании фиктивного лечения пациента, после чего документы передавали в МСЭК. Там "клиентам" назначали группу инвалидности.

Схема уклонения от мобилизации во Львове

Как сообщила Львовская областная прокуратура, в городе при содействии прокуратуры были разоблачены председатель и три члена межрайонной МСЭК. Они занимались подделкой медицинской документации, которая позволяла мужчинам призывного возраста получить статус инвалида и выехать за границу.

По данным следствия, стоимость их услуг начиналась от $1300. Таким образом незаконно выехало по меньшей мере пять человек. Подозреваемые подделывали медицинскую документацию, на основании которой мужчины призывного возраста безосновательно получали статус инвалида и беспрепятственно пересекали госграницу.

Всем злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

  • Схемы МСЭК
    Схемы МСЭК фото: Львовская областная прокуратура, Госпогранслужба, Национальная полиция Украины
  • Схемы МСЭК
    Схемы МСЭК фото: Львовская областная прокуратура, Госпогранслужба, Национальная полиция Украины
  • Схемы МСЭК
    Схемы МСЭК фото: Львовская областная прокуратура, Госпогранслужба, Национальная полиция Украины
  • Схемы МСЭК
    Схемы МСЭК фото: Львовская областная прокуратура, Госпогранслужба, Национальная полиция Украины
  • Схемы МСЭК
    Схемы МСЭК фото: Львовская областная прокуратура, Госпогранслужба, Национальная полиция Украины
  • Схемы МСЭК
    Схемы МСЭК фото: Львовская областная прокуратура, Госпогранслужба, Национальная полиция Украины
  • Схемы МСЭК
    Схемы МСЭК фото: Львовская областная прокуратура, Госпогранслужба, Национальная полиция Украины
  • Схемы МСЭК
    Схемы МСЭК фото: Львовская областная прокуратура, Госпогранслужба, Национальная полиция Украины
  • Схемы МСЭК
    Схемы МСЭК фото: Львовская областная прокуратура, Госпогранслужба, Национальная полиция Украины
  • Схемы МСЭК
    Схемы МСЭК фото: Львовская областная прокуратура, Госпогранслужба, Национальная полиция Украины
  • Схемы МСЭК
    Схемы МСЭК фото: Львовская областная прокуратура, Госпогранслужба, Национальная полиция Украины
  • Схемы МСЭК
    Схемы МСЭК фото: Львовская областная прокуратура, Госпогранслужба, Национальная полиция Украины
  • Схемы МСЭК
    Схемы МСЭК фото: Львовская областная прокуратура, Госпогранслужба, Национальная полиция Украины
  • Схемы МСЭК
    Схемы МСЭК фото: Львовская областная прокуратура, Госпогранслужба, Национальная полиция Украины
  • Схемы МСЭК
    Схемы МСЭК фото: Львовская областная прокуратура, Госпогранслужба, Национальная полиция Украины
  • Схемы МСЭК
    Схемы МСЭК фото: Львовская областная прокуратура, Госпогранслужба, Национальная полиция Украины
  • Схемы МСЭК
    Схемы МСЭК фото: Львовская областная прокуратура, Госпогранслужба, Национальная полиция Украины
  • Схемы МСЭК
    Схемы МСЭК фото: Львовская областная прокуратура, Госпогранслужба, Национальная полиция Украины

Задержание должностных лиц МСЭК - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, в Кропивницком "на горячем" поймали хирурга и по совместительству члена ВВК. Он получал деньги за безосновательное признание призывника непригодным к службе.

Чиновницу Центральной медико-социальной экспертизы (МСЭК) задержали на взятке за содействие в оформлении инвалидности за 2 тыс. долларов для освобождения от военной службы.

29 октября ГБР разоблачило в одесской областной МСЭК многомиллионную схему заработка на установлении фиктивной инвалидности военнообязанным. Организованная группа врачей помогала здоровым мужчинам призывного возраста получать медицинские документы, которые давали МСЭК основания признавать непригодность к военной службе.

Читайте также:

Что такое МСЭК?

Медико-социальная экспертная комиссия (МСЭК) - специальное учреждение в системе здравоохранения, которое проводит медико-социальную экспертизу лицам, которые обращаются для установления инвалидности, по направлению лечебно-профилактического учреждения здравоохраненияя после проведения диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий при наличии сведений, подтверждающих стойкое нарушение функций организма, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или врожденными пороками, которые вызывают ограничения жизнедеятельности, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Национальная полиция новости Украины МСЭК
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Количество военных КНДР в РФ может вырасти до 100 тыс.: Зеленский сделал важное заявление

Количество военных КНДР в РФ может вырасти до 100 тыс.: Зеленский сделал важное заявление

15:07Мир
Требовали до 12 тыс. долларов: в трех областях "поймали" должностных лиц МСЭК

Требовали до 12 тыс. долларов: в трех областях "поймали" должностных лиц МСЭК

14:54Украина
Рада приняла Бюджет на 2025 год: что изменится для Украины

Рада приняла Бюджет на 2025 год: что изменится для Украины

14:48Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Знают единицы: какая тайная кнопка в машине может "остановить износ двигателя"

Знают единицы: какая тайная кнопка в машине может "остановить износ двигателя"

Карта Deep State онлайн за 19 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 19 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Украина может попытаться уничтожить Крымский мост: названо главное условие

Украина может попытаться уничтожить Крымский мост: названо главное условие

США готовят новый пакет военной помощи для Украины: что в него войдет

США готовят новый пакет военной помощи для Украины: что в него войдет

Позитив раскрыл имя будущего ребенка, и кого видит крестной мамой малыша

Позитив раскрыл имя будущего ребенка, и кого видит крестной мамой малыша

Последние новости

15:35

"Конфликт с участием НАТО": в Кремле выдали новое абсурдное заявление о войне

15:31

Тиран или надежный защитник: как определить тип характера мужчины по морщинам

15:18

Сдал все секреты: как работала золотая карта в шоу "Орел и решка"

15:16

Более 50 тысяч: в ВСУ озвучили силы РФ для наступления в Курской области

15:07

Количество военных КНДР в РФ может вырасти до 100 тыс.: Зеленский сделал важное заявление

Россия может устроить Армагеддон после разрешения США бить вглубь России – ЖдановРоссия может устроить Армагеддон после разрешения США бить вглубь России – Жданов
14:54

Требовали до 12 тыс. долларов: в трех областях "поймали" должностных лиц МСЭКФото

14:48

Рада приняла Бюджет на 2025 год: что изменится для Украины

14:31

Надо ли на самом деле мыть кота очень часто: ветеринар дал неожиданный ответ

14:17

"Мощный инструмент": Горовая призналась, попадет ли Dorofeeva на Евровидение

Реклама
14:15

Удары по России. Хватит ли ракет США для усмирения Путина

14:08

Будут лить дожди, потеплеет до +15: где в Украине будут сильные осадки

13:48

Что будет с пенсиями в Украине в 2025 году: Зеленский сделал важное заявление

13:40

Командир РФ солгал генералам об "успехах" под Лиманом: в ГУР раскрыли детали

13:38

ООН стала горой за россиян: в Организации призвали защитить РФ от ударов ATACMS

13:10

Европа должна быть готова отправить в Украину военные силы - МИД Эстонии

13:07

"Кремлевский шантаж и пропаганда": в Раде отреагировали на ядерную доктрину РФ

13:04

Французский трюк с фольгой: зачем ставить ее за батареями

13:00

Одержимы: у Чарльза и Камиллы есть общее хобби, которое сблизило их

12:47

"Похитили корону": у конкурсантки "Мисс Вселенная 2024" украли победу - СМИ

12:34

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 19 ноября (обновляется)

Реклама
12:26

Пророссийский олигарх Новинский получил украинское гражданство благодаря письму Порошенко Януковичу - блогер

12:22

Вопрос выборов в Украине и План устойчивости: Зеленский выступил в Раде

12:21

После прихода Трампа Европе придется резко удвоить расходы на оборону - Bloomberg

12:17

Мобилизация в Украине: Федоров анонсировал новые правила бронирования с 1 декабря

12:16

В живых остался лишь отец: в Глухове под завалами погибла семья - мать и два сынаФото

12:14

Нумерологический прогноз на 2025 год: что нас ждет в год Зеленой Змеи

11:29

Официально: в Госдепе США подтвердили разрешение на удары ракетами ATACMS по РФ

11:26

Армия Украины впервые применила ATACMS для удара по территории РФ - СМИ

11:14

Китайский гороскоп на завтра 20 ноября: Быкам - проблемы с зубами, Козлам - трудности

11:03

Путин утвердил ядерную доктрину: о чем идет речь в документе

10:51

Путинисту Куклачеву снова спасают жизнь

10:44

Любовный гороскоп на 2025 год: Овнам - недоразумения, Девам - гармония

10:36

Осталось 5,5 км до закрытия котла возле Курахово: в Bild раскрыли детали

10:34

Отмена графиков: в "Укрэнерго" назвали области, которые будут со светом

10:32

Когда отменят графики отключений света: в "Укрэнерго" озвучили сроки

10:18

"У нас нет алиментов": бывшая жена Потапа рассказала правду о нем

09:46

Российские войска вошли в центр Часова Яра — Bild

09:45

РФ атаковала общежитие в Глухове: количество погибших выросло, среди них ребенокФото

09:43

"Молоковоз наедет": Тина Кароль высмеяла Светлану Лободу прямо на сцене

09:41

Потери РФ в войне против Украины бьют все рекорды: Сибига обнародовал новые цифры

Реклама
09:12

Армия РФ продвинулась сразу возле восьми населенных пунктов - Deep State

08:52

Свежая зелень всю зиму: как вырастить укроп на подоконнике

08:46

"Погибло 7 человек, среди них ребенок": Зеленский отреагировал на удар РФ по Глухову

08:35

Карта Deep State онлайн за 19 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

08:10

Россия как монструозное фашистское государствомнение

08:09

1000 дней большой войны: Сырский напомнил о борьбе за будущее Украины

07:51

"Моя девушка – украинка": Эктор Хименес-Браво рассказал о своей возлюбленной

07:44

Огненное зарево и мощные взрывы: ночью был атакован арсенал ГРАУ на БрянщинеВидео

07:35

Где спряталась цифра 3 среди восьмерок: только настоящий детектив найдет ответ

06:53

США готовят новый пакет военной помощи для Украины: что в него войдет

Новый год 2025
Кому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 год
Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКогда колядуют, щедруют и посевают в УкраинеКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского Рождества
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять