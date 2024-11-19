Требовали до 12 тыс. долларов: в трех областях 'поймали' должностных лиц МСЭК

Должностным лицам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до девяти лет.

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Задержание должностных лиц МСЭК / коллаж: Главред, фото: Национальная полиция Украины

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В Одессе чиновники МСЭК "оформляли" инвалидность за $4500

На Киевщине медики фальсифицировали истории болезней призывников

Во Львове чиновники МСЭК занимались подделкой медицинской документации

В Одессе, Львове и Киевской области разоблачили масштабные схемы уклонения от мобилизации через оформление фиктивных инвалидностей с участием должностных лиц МСЭК. Правоохранители задержали более 10 человек.

Схема уклонения от мобилизации в Одессе

Как сообщила Государственная пограничная служба Украины, в Одессе двое местных жителей создали схему, которая позволяла мужчинам призывного возраста избежать мобилизации и выехать за границу. Они привлекли к сотрудничеству должностных лиц МСЭК, врачей местных медицинских учреждений и гражданских посредников. За услуги фиктивного оформления инвалидности требовали $4500 с каждого клиента.

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"Дельцы готовили поддельные документы, которые подтверждали наличие тяжелых заболеваний. Эти документы становились основанием для назначения инвалидности, что автоматически снимало лицо с воинского учета", - говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранители провели более 50 обысков, изъяв медицинские карты, черновые записи, печати, технику и средства на сумму 3,5 млн гривен. Задержаны семь человек, которым предъявлено подозрение по нескольким статьям Уголовного кодекса.

Схема уклонения от мобилизации на Киевщине

По сообщению Национальной полиции Украины, на Киевщине правоохранители задержали заведующую центра неврологии и нейрохирургии и врача-травматолога. Медики фальсифицировали истории болезней призывников, за что требовали $12 000.

Их схема заключалась в создании фиктивного лечения пациента, после чего документы передавали в МСЭК. Там "клиентам" назначали группу инвалидности.

Схема уклонения от мобилизации во Львове

Как сообщила Львовская областная прокуратура, в городе при содействии прокуратуры были разоблачены председатель и три члена межрайонной МСЭК. Они занимались подделкой медицинской документации, которая позволяла мужчинам призывного возраста получить статус инвалида и выехать за границу.

По данным следствия, стоимость их услуг начиналась от $1300. Таким образом незаконно выехало по меньшей мере пять человек. Подозреваемые подделывали медицинскую документацию, на основании которой мужчины призывного возраста безосновательно получали статус инвалида и беспрепятственно пересекали госграницу.

Всем злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Задержание должностных лиц МСЭК - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, в Кропивницком "на горячем" поймали хирурга и по совместительству члена ВВК. Он получал деньги за безосновательное признание призывника непригодным к службе.

Чиновницу Центральной медико-социальной экспертизы (МСЭК) задержали на взятке за содействие в оформлении инвалидности за 2 тыс. долларов для освобождения от военной службы.

29 октября ГБР разоблачило в одесской областной МСЭК многомиллионную схему заработка на установлении фиктивной инвалидности военнообязанным. Организованная группа врачей помогала здоровым мужчинам призывного возраста получать медицинские документы, которые давали МСЭК основания признавать непригодность к военной службе.

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Что такое МСЭК? Медико-социальная экспертная комиссия (МСЭК) - специальное учреждение в системе здравоохранения, которое проводит медико-социальную экспертизу лицам, которые обращаются для установления инвалидности, по направлению лечебно-профилактического учреждения здравоохраненияя после проведения диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий при наличии сведений, подтверждающих стойкое нарушение функций организма, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или врожденными пороками, которые вызывают ограничения жизнедеятельности, пишет Википедия.

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