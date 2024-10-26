Реформа МСЭК. Как изменится система и что будет с выплатами

Новая система будет базироваться на международной классификации функционирования, что позволит учесть проблемы людей с инвалидностью.

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Действующую систему МСЭК собираются реформировать уже не впервые / Коллаж Главред

Прошедшая неделя отметилась чередой коррупционных скандалов с фальшивыми инвалидностями чиновников. Это послужило причиной для ликвидации с Нового года медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК), которые также за годы существования обросли славой коррумпированных структур. Чем заменят действующую систему определения инвалидности, и что будет с уже действующими выплатами – в материале Главреда.

Что предусматривает указ Зеленского

Президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны по противодействию правонарушениям, в том числе коррупционным, при установлении инвалидности должностным лицам госорганов. В частности, Верховная Рада должна рассмотреть законопроект, предусматривающий ликвидацию медико-социальных экспертных комиссий.

Согласно документу, Министерству здравоохранения поручено за месяц подготовить законопроект о "безотлагательном реформировании" системы медико-социальной экспертизы. В рамках реформы Зеленский требует ликвидировать медико-социальные экспертные комиссии с 31 декабря 2024 года.

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Также президент поручил разработать план цифровизации всех этапов прохождения МСЭК, а правительству, правоохранителям и областным администрациям – проверить решения МСЭК по установлению инвалидности должностным лицам соответствующих государственных органов. В случае выявления нарушений – привлечь виновных к ответственности. Также планируется провести аудит начисленных чиновникам пенсий по инвалидности.

Государственной пограничной службе поручено в течение месяца изменить правила пересечения государственной границы бывшими должностными лицами государственных органов, которые имеют инвалидность.

Помимо этого решением СНБО поручено до 30 ноября 2024 года проверить состояние имплементации рекомендаций, определенных в исследовании "Топ-10 коррупционных рисков МСЭК по установлению инвалидности", которое было проведено в 2021 году, актуализировать его с учетом правового режима военного положения и учесть при разработке новой Антикоррупционной стратегии.

Попытка номер два?

Отметим, что текущее решение СНБО – уже вторая публичная попытка реформировать структуру. Впервые об этом во время военного положения говорили в 2023 году, когда в Минздраве впервые заговорили о масштабной реформе МСЭК, а министр Виктор Ляшко говорил о заявлял о внедрении новой модели подтверждения инвалидности уже с 2024-го. Тогда же, по словам министра, с 2025 года эти комиссии могли прекратить существование, а реформа подразумевала переход в электронный формат.

К слову, еще год назад Ляшко подтверждал наличие коррупции в МСЭК и заявлял о передаче подтвержденных фактов коррупции на рассмотрение правоохранительных органов. Однако до радикальных действий дошло только после скандала с задержанием главы МСЭК Хмельницкой области.

Что такое МСЭК? Медико-социальная экспертная комиссия (МСЭК) - специальное учреждение в системе здравоохранения, которое проводит медико-социальную экспертизу лицам, которые обращаются для установления инвалидности, по направлению лечебно-профилактического учреждения здравоохраненияя после проведения диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий при наличии сведений, подтверждающих стойкое нарушение функций организма, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или врожденными пороками, которые вызывают ограничения жизнедеятельности, пишет Википедия.

Напомним, 4 октября стало известно, что руководительницу Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяну Крупу и ее сына Александра (на тот момент – главу Пенсионного фонда Хмельницкой области) уличили в незаконном обогащении, а во время обысков у них нашли только наличными почти 6 миллионов долларов США в разных валютах.

При этом женщина пыталась избавиться от части денег и выбросила две сумки с полмиллиона долларов через окно. Кроме того, эта семья владеет, в частности, 30 объектами недвижимости в Хмельницком, Львове и Киеве, а также 9 элитными автомобилями, корпоративными правами на 48 млн грн, гостинично-ресторанным комплексом на почти 3 тысячи квадратных метров в одном из парков Хмельницкого. За рубежом в их собственности недвижимое имущество в Австрии, Испании и Турции. На валютных зарубежных счетах семья также "накопила" почти 2,3 млн долларов США.

Меньшим "уловом" отличилась руководительница МСЭК Николаевской области, которая успела накопить 450 тысяч долларов. Также у нее изъяли коллекцию золотых изделий, нашли три незадекларированных квартиры в Одессе и обнаружили российский паспорт у сына.

А впоследствии стало известно, что десятки прокуроров Хмельницкой области, включая прокурора области Алексея Олейника оформили себе инвалидность 2 группы. Позже генпрокурор Андрей Костин подтвердил, что 61 прокурор Хмельницкой области оформили инвалидность.

По словам президента, который отреагировал на ситуацию, помимо прокуроров, случаи с признанием необоснованных инвалидностей есть и в других госорганах – таможне, налоговой, местных администрациях и Пенсионном фонде.

"Проблема не только в том, что должностные лица делают себе инвалидность благодаря связям, но и в том, что люди, получившие настоящую инвалидность – в частности, в боевых действиях – часто не могут получить соответствующий статус и справедливые выплаты", - отметил Зеленский.

Эти случаи вновь активизировали дискуссию о реформе МСЭК. На фоне скандалов 22 октября руководитель СБУ Василий Малюк заявил, что 64 чиновника МСЭК получили подозрения и были отменены 4106 выводов об инвалидности. В целом была разоблачена деятельность 8 группировок, в которые входили представители МСЭК в Харьковской, Ровенской областях и в Закарпатье.

По результатам проверок, как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, уволили и руководство Центральной МСЭК, руководителей профильного департамента МОЗ. Кроме того, в ближайшие три месяца собираются провести проверку и пересмотр необоснованных решений по инвалидности, которые были выданы МСЭК, особенно в отношении чиновников.

Также после скандала с фальшивыми инвалидностями написал генпрокурор Костин, а также 6 руководителей областных и специализированных прокуратур.

Реформа МСЭК – что планируется

По словам Шмыгаля, заменить МСЭК планируется "цифровой, прозрачной, европейской моделью". Ранее в Минздраве поясняли, что особое внимание при реформировании предлагают уделить цифровизации МСЭК при прохождении экспертизы.

Окончательный проект цифровизации Минцифры и МОЗ планируют представить в ноябре.

Однако, как ранее сообщали в Минздраве, в качестве антикоррупционного предохранителя предлагают использовать электронную систему здравоохранения (ЕСОЗ), что позволит отслеживать этапы принятия решений и предотвращать возможности злоупотреблений.

Среди изменений также предлагается:

проводить экспертизу в кластерных и сверхкластерных больницах, где есть все необходимые специалисты и возможность проводить дополнительные обследования;

направление на экспертизу будет происходить на основании четких критериев с подтверждением их через ЕСОЗ;

введение электронного направления для прохождения экспертизы;

семейный или лечащий врач смогут направлять на экспертизу самостоятельно, без привлечения врачебно-консультативной комиссии;

при принятии решения комиссией и для определения потребностей человека будут учитывать данные, внесенные при реабилитации, сама комиссия может направлять и на дообследование;

будет создан отдельный инструментарий оценки потребностей человека, который будет использоваться и в других сферах;

предлагается изменить порядок финансирования обновленной экспертизы – средства отдельной бюджетной программы будут платить НСЗУ за проведение каждой оценки.

Как рассказала в комментарии Главреду министр здравоохранения 2019-2020 гг., партнер Ario Law Firm, Зоряна Скалецкая, фактически Минцифры и МОЗ постоянно осуществляют цифровизацию и план цифровизации, указанный в решении СНБО, является частью более масштабных задач в соответствии с государственной антикоррупционной программой НАПК.

"Эта программа реализуется уже не первый год и фактически ничего нового в решении Совета нацбезопасности на этот счет мы не увидели. Но поддержка этого направления не может не радовать… это упорное напоминание правительству выполнить решение СНБО 2023 года по ВЛК и установлению инвалидности в контексте военной службы. Ведь, если бы его выполняли, как положено, эти скандальные истории мы бы услышали еще год назад", - считает Скалецкая.

По словам экс-министра, в целом решение СНБО – это, в значительной степени, изложение законопроекта "О внесении изменений в некоторые Законы Украины о внедрении оценки повседневного функционирования личности", который и так преследовал цель заменить медико-социальные экспертные комиссии качественно новым органом – экспертной комиссии по оценке повседневного функционирования личности.

Что будет с выплатами

Как уточнила Главреду младший партнер юридической фирмы GRACERS Людмила Куса, новая система будет базироваться на международной классификации функционирования (МКФ), использующей современные подходы для оценки ограничений жизнедеятельности лиц с инвалидностью.

"Это поможет учесть не только медицинские показатели, но и социальные и функциональные ограничения, что позволит более точно определять потребности человека", - сказала Людмила Куса.

Советник уполномоченного ВРУ по правам человека Ирина Закриничная также соглашается, что изменение системы не будет легким - возможны задержки и трудности при переходе к новым правилам. Но особенно важно, чтобы новая система эффективно работала для ветеранов и военных, получивших ранения во время войны, чтобы их статус инвалидности подтверждался оперативно и без лишних преград. При этом тем, у кого подтверждена инвалидность, беспокоиться пока не о чем.

"Граждане, уже имеющие инвалидность и получающие выплаты, могут быть спокойны: их выплаты и льготы останутся. Однако возможны изменения при повторном подтверждении статуса. Вероятно, для этого появятся новые требования или необходимость прохождения обследования по новым стандартам. Это может вызвать определенные трудности, особенно для тех, кто живет в отдаленных регионах или имеет проблемы с доступом к цифровым услугам", - отметила Закриничная.

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