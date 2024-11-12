Ликвидация МСЭК: в правительстве рассказали, как будет работать новая система

О чем сказал Шмыгаль:
- Бюрократическая система МСЭК будет отменена
- Новая система, которая заменит МСЭК будет полностью цифровизирована
- В новой модели будет существовать 3 категории оценки состояния пациента
Старая бюрократическая система МСЭК будет отменена. Ее заменит новая система, направленная на цифровизацию и результативность, с акцентом на максимально возможную реабилитацию, возвращение человека к активной жизни и адаптацию рабочих мест к индивидуальным потребностям. Об этом во время заседания правительства рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
По его словам, Кабинет министров утвердил два законопроекта, связанные с ликвидацией медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК). Они предусматривают повышение выплат для лиц с полной потерей трудоспособности, а также значительное увеличение сроков лечения и реабилитации для тех, кто имеет временную потерю трудоспособности.
Размер выплат в случае потери трудоспособности будет определяться на основе оценки состояния здоровья человека.
"Размер выплат для людей с полной стойкой потерей трудоспособности по сравнению с нынешним существенно возрастет", - добавил Шмыгаль.
Для лиц с частичной стойкой потерей трудоспособности государство будет компенсировать разницу между зарплатой, которую человек получал до наступления страхового случая, и той, которую имеет после возвращения на работу.
Предложенные изменения также продолжают оплачиваемый период лечения и реабилитации - с 4 месяцев до 1,5 года и гарантируют защиту от увольнения на все время лечения.
"Будут доступны опции дистанционной, заочной и выездной оценки. Система будет цифровизирована и нацелена на результат - максимальную реабилитацию человека, возвращение к активной жизни и адаптацию рабочего места под его потребности", - добавил глава правительства.
В многопрофильных больницах врачи как часть экспертных команд объективно будут оценивать состояние пациента по одной из трех категорий:
- стойкое полное ограничение трудоспособности;
- стойкое частичное ограничение трудоспособности;
- трудоспособное лицо.
"Мы стремимся достичь европейских стандартов эффективной реабилитации, где около половины людей после болезней или травм снова ведут активный образ жизни", - подчеркнул Шмыгаль.
Статус инвалидности сохраняется, что гарантирует право на социальные услуги, реабилитацию, льготы и поддержку в трудоустройстве.
Шмыгаль отмечает, что это не просто изменения в системе, а создание новой концепции социальной поддержки, сосредоточенной на трех ключевых целях:
- восстановление здоровья;
- обеспечение возможностей для работы и самодостаточности;
- предоставление необходимой социальной поддержки.
Что такое МСЭК?
Медико-социальная экспертная комиссия (МСЭК) - специальное учреждение в системе здравоохранения, которое проводит медико-социальную экспертизу лицам, обращающимся для установления инвалидности, по направлению лечебно-профилактического учреждения здравоохраненияя после проведения диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий при наличии сведений, подтверждающих стойкое нарушение функций организма, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или врожденными пороками, которые вызывают ограничения жизнедеятельности, пишет Википедия.
Ликвидация МСЭК в Украине - что известно о коррупционных скандалах в МСЭК
Напомним, как ранее сообщал Главред, сотрудники СБУ и Нацполиции задержали должностных лиц медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) и военно-врачебных комиссий (ВВК). Согласно сообщению пресс-служб, задержанные брали взятки от 2 до 10 тысяч долларов, чтобы предоставлять военнообязанным фиктивные медицинские справки для избежания призыва.
Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило о подозрении чиновнице Львовской областной МСЭК, которая подозревается в декларировании ложной информации на сумму несколько миллионов гривен, о чем пресс-служба ГБР сообщила 11 ноября.
Офис генерального прокурора информирует, что сейчас в органах прокуратуры всех уровней работает 523 человека с инвалидностью. Это составляет менее 6% от общего количества прокуроров и не превышает 10% по прокуратурам.
Другие новости:
- В Киеве в ТЦК нашли мужчину с простреленной головой: что известно
- Угроза для АЭС: для чего в Украине вводят превентивные отключения света
- Враг "профукал" наступление: из-за потерь РФ планы Путина не имеют успеха - эксперт
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред