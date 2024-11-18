Зеленский подписал закон об усовершенствовании работы МСЭК: что изменилось

Основное:
- Заседания МСЭК можно посещать в онлайн-формате
- Медицинские заключения будут заносить в электронную систему
- Заседания МСЭК могут посещать врачи пациентов и адвокаты
В понедельник, 18 ноября, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает усовершенствование работы Медико-социальной экспертной комиссии. Об этом говорится на сайте Верховной Рады Украины.
Согласно закону № 11225, введены новые правила, которые позволяют проходить заседания МСЭК в онлайн-формате, что существенно уменьшает затраты времени и средств для пациентов.
Теперь для установления инвалидности не обязательно личное присутствие. Выводы комиссий будут заноситься в электронную систему здравоохранения (ЕСОЗ), которая обеспечит более быстрый доступ к данным для врачей, повысит прозрачность процесса и ускорит принятие решений.
Также законопроект позволяет адвокатам и уполномоченным представителям присутствовать на заседаниях медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК). Законодательство также позволяет пациентам приглашать своих врачей на эти заседания, где они будут иметь возможность документировать процесс с помощью фото- и видеосъемки, а также иметь доступ к подготовленным комиссией документам, касающимся их дел.
Коррупционные скандалы в МСЭК - новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, сотрудники СБУ и Нацполиции задержали должностных лиц медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) и военно-врачебных комиссий (ВВК). Согласно сообщению пресс-служб, задержанные брали взятки от 2 до 10 тысяч долларов, чтобы предоставлять военнообязанным фиктивные медицинские справки для избежания призыва.
Офис генерального прокурора по итогам внутреннего расследования сообщал, что сейчас в органах прокуратуры всех уровней работают 523 человека с инвалидностью. Там отметили, что этот показатель составляет менее 6% от общей численности прокуроров и не превышает 10% по прокуратурам.
Недавно ГБР сообщило о подозрении чиновнице Львовской областной МСЭК, которая подозревается в декларировании ложной информации на сумму несколько миллионов гривен.
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Что такое МСЭК?
Медико-социальная экспертная комиссия (МСЭК) - специальное учреждение в системе здравоохранения, которое проводит медико-социальную экспертизу лицам, которые обращаются для установления инвалидности, по направлению лечебно-профилактического учреждения здравоохраненияя после проведения диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий при наличии сведений, подтверждающих стойкое нарушение функций организма, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или врожденными пороками, которые вызывают ограничения жизнедеятельности, пишет Википедия.
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