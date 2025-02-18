Какой будет весна 2025: синоптики дали прогноз

Погода в Украине весной будет на несколько градусов выше нормы.

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Какой будет погода в Украине весной - прогноз / pixabay.com

Вы узнаете:

Какой будет погода в марте, апреле и мае

Когда ждать значительного потепления в первый месяц весны

Погода в Украине весной 2025 года будет теплее примерно на один-два градуса. Однако не исключены периоды похолодания. Такой прогноз погоды озвучила синоптик Вера Балабух.

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По ее словам, климатические изменения оказали существенное влияние на продолжительность зимы и начало весны.

В марте ожидается среднемесячная температура воздуха от +5...+7°С на юге Одесской области и Закарпатья и до +3...+4°С на востоке Украины, пишет ТСН.

Как свидетельствуют данные наблюдений, первый месяц весны в Украине имеет среднюю месячную температуру в промежутке от нуля до +6°C тепла. В горах значительно меньше – в пределах -3°C мороза.

За всю историю наблюдений в марте фиксировали и рекордные мороз в -37°C, также было и по-летнему тепло — +29°C.

В апреле столбики термометров могут подняться выше +10°С. Среднемесячная температура в апреле ожидается от +12°С на юге страны и до +11°С на востоке и севере.

В мае должно стать еще теплее. Средняя температура в месяц, вероятно, составит около +15°С. На юге и Закарпатье температура воздуха составит от от +19°С, на севере и востоке - от +17°С.

Портал долгосрочных прогнозов Wisemeteo также опубликовал прогноз погоды на март 2025 года. Отмечается, что в начале сезона температура воздуха будет на два градуса выше нормы. Средние значения будут колебаться в пределах +5°C. Первая декада начнется с отметок от +2 до +6°C, далее приблизится до +2°С.

20 марта значительно потеплеет, а в период с 24 по 29 марта прогреется от +10 до +14°C.

Погода в Украине - прогнозы

Как сообщал Главред, понедельник 17 февраля стал самым холодным днем этой недели. Ночью столбики термометра опустились до -20 градусов мороза в некоторых районах Ивано-Франковской и Черновицкой областей, в частности, в Карпатах, а также в Луганской области.

Метеоролог Игорь Кибальчич прогнозирует, что в течение всей недели с 17 по 23 февраля ожидается период аномально холодной погоды. Среднесуточная температура воздуха будет на 5 - 9 °С ниже климатической нормы из-за влияния холодной арктической воздушной массы и мощного антициклона.

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Кто такая Вера Балабух Вера Балабух - кандидат географических наук, старший научный сотрудник, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии УкрГМИ ГСЧС Украины и НАН Украины.

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