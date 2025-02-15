Наступление РФ резко остановилось на Покровском направлении: Попович раскрыл причины

Наступательные возможности оккупационных войск России исчерпываются из-за потерь.

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Что происходит под Покровском / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, 21 отдельная механизированная бригада

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Месяц назад этот участок фронта был наиболее напряженным

Возможности войск РФ исчерпываются из-за потерь

Военный обозреватель Денис Попович сообщил, что на Покровском направлении наблюдается замедление наступления российских оккупационных войск на одном из участков фронта.

По его словам в эфире Radio NV, об этом свидетельствуют контратаки ВСУ на левом фланге обороны Покровска - в частности, возле Песчаного и Даченского.

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Попович также напомнил, что месяц назад этот участок фронта был наиболее напряженным, где происходило больше всего боевых столкновений.

"Можно констатировать, что враг останавливается или уже остановился", - заявил эксперт.

Военный обозреватель пояснил, что наступательные возможности войск РФ исчерпываются из-за потерь, которые они несут в результате успешных действий Сил обороны.

"Потери, которые нам удается наносить врагу, обусловили то, что они прекратили свои наступательные действия. Сейчас они вынуждены перегруппировываться, вводить резервы для того, чтобы попытаться восстановить эти наступательные действия в обход Покровска", - отметил Попович.

При этом эксперт добавил, что такого замедления нет на правом фланге, где россияне пытаются продолжать наступление, в частности, в районе Воздвиженки.

Что известно о Покровске / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что войска РФ попытались прорвать оборону на Покровском направлении. Войска агрессора России совершили попытку прорыва обороны ВСУ на Покровском направлении. Силы обороны принимают необходимые меры, чтобы не допустить ухудшения тактического положения.

Стало известно, что ВСУ стабилизировали ситуацию под Покровском, но появилось новое угрожающее направление. Украинские бойцы говорят, что россияне "подстесались" за последние месяцы, и сейчас это отражается на линии боевого соприкосновения. Поэтому они не так интенсивно продвигаются, в том числе и под Покровском.

В ВСУ назвали главную цель РФ вблизи Покровска. Российские оккупанты пытаются обойти Покровск и перерезать трассы, которые ведут к городу. Цель захватчиков - оставить украинских защитников города без снабжения или хотя бы ограничить его.

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