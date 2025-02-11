Войска РФ попытались прорвать оборону на Покровском направлении, детали

Российские оккупанты разрушили некоторые позиции Сил обороны на Покровском направлении.

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Российские оккупанты атакуют на Покровском направлении / Коллаж: Главред, фото: DeepState, Минобороны РФ (иллюстративное фото)

Главное из сводки Хортицы:

Войска РФ пытались прорвать оборону на Покровском направлении

Враг разрушил некоторые украинские позиции

Силы обороны работают над стабилизацией ситуации

Войска агрессора России осуществили попытку прорыва обороны ВСУ на Покровском направлении. Некоторые украинские позиции были разрушены. Самая горячая ситуация на фронте – вокруг Покровска.

Ситуация на Покровском направлении

Как сообщили в группировке Хортица, враг активизировался, в том числе, и на Покровском направлении.

видео дня

Оккупанты осуществили попытку реализовать свое преимущество в силах и средствах для прорыва обороны в районе Барановки, Водяного Второго, Миролюбовки, Луча, Лысовки, Даченского, Удачного, Успеновки, Надиевки, Андреевки и Дачного.

Войска РФ разрушили часть позиций

Кроме того, в результате российских штурмов с применением огневого воздействия, противник разрушил некоторые наши позиции.

Силы обороны принимают необходимые меры, чтобы не допустить ухудшения тактического положения.

Что известно о Покровске / Инфографика: Главред

Бои в районе Покровска – что об этом известно:

Как сообщал Главред, в Хортице говорили, что враг пытается обойти Покровск и перерезать трассы, которые ведут в город. Цель россиян – перекрыть или ограничить работу украинской логистики.

В Нацгвардии Украины ранее заявили, что войска РФ накапливают силы на четырех направлениях: Торецком, Покровском, Лиманском и Купянском. Враг восполняет свои потери.

Силам обороны Украины удалось восстановить некоторые позиции на Покровском направлении и в Курской области, рассказали 10 февраля аналитики DeepState. Впрочем, враг закрепляется на стратегически важном перекрестке трассы Покровск-Константиновка.

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Покровск - что о нем известно Покровск (до 2016 года — Красноармейск) — город в Донецкой области Украины, административный центр Покровского района и Покровской городской общины. Центр Покровской агломерации. До начала боевых действий в Покровске проживало около 60 тысяч человек. Покровское направление остается одним из самых горячих участков фронта. Покровск является важным транспортным узлом. Он расположен на главной дороге, которая служит маршрутом снабжения других удерживаемых Украиной форпостов, таких как Часов Яр и Константиновка в Донецкой области.

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