ВСУ отбросили врага на Донетчине и Курщине: в DeepState раскрыли подробности

Украинские защитники отбили 33 атаки россиян на Покровском направлении, свидетельствуют данные Генштаба.

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ВСУ имеют успехи на Покровском направлении и Курщине / Коллаж: Главред, фото: 68 отдельная егерская бригада им. Олексы Довбуша, скриншот deepstatemap.live

Кратко:

ВСУ выбили оккупантов из части Даченского и Кругленького

Зачищена промзона в Водяном Втором

Враг закрепляется на перекрестке трассы Покровск - Константиновка

Силы обороны Украины восстановили позиции на двух участках Покровского направления и Курской области. Однако российские оккупанты закрепляются на стратегическом перекрестке трассы Покровск - Константиновка. Об этом сообщил аналитический проект DeepState.

Бойцы 68 ОЕБр провели дерзкую операцию и выбили врага из части населенного пункта Даченское на Покровском направлении. В то же время украинские защитники восстановили позиции возле Кругленького в Курской области.

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Также ВСУ зачистили промзону в Водяном Втором, где оккупанты пытались закрепиться. Однако враг не прекращает штурмы в этом районе.

"Из плохого, противник сейчас закрепляется на перекрестке трассы Покровск-Константиновка, что у Малиновки. Ситуация уточняется", - отметили в DeepState.

По данным Генштаба ВСУ, украинские воины остановили 33 штурма РФ на Покровском направлении. Оккупанты наступали в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Водяное Второе, Елизаветовка, Проминь, Песчаное, Удачное, Новоалександровка, Андреевка и Дачное.

Покровск / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, в январе 2025 года оккупанты захватили 320 кв. км, что вдвое меньше, чем в ноябре 2024-го (700 кв. км). Несмотря на атаки на Донбассе, в последние недели украинские военные активизировали локализованные контратаки.

Также ВСУ осуществили механизированные атаки и закрепились на юго-востоке от Суджи в Курской области РФ. Бои продолжаются вблизи Русской Конопельки и Фанасеевки, сообщили в ISW.

Кроме этого, Россия может продолжить наступление на Константиновку в случае оккупации Часового Яра, заявил представитель ОСГВ "Луганск" Дмитрий Запорожец. Украинские силы активно готовятся к обороне, создавая фортификации.

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