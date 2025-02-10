ВСУ отбросили врага на Донетчине и Курщине: в DeepState раскрыли подробности

Кратко:
- ВСУ выбили оккупантов из части Даченского и Кругленького
- Зачищена промзона в Водяном Втором
- Враг закрепляется на перекрестке трассы Покровск - Константиновка
Силы обороны Украины восстановили позиции на двух участках Покровского направления и Курской области. Однако российские оккупанты закрепляются на стратегическом перекрестке трассы Покровск - Константиновка. Об этом сообщил аналитический проект DeepState.
Бойцы 68 ОЕБр провели дерзкую операцию и выбили врага из части населенного пункта Даченское на Покровском направлении. В то же время украинские защитники восстановили позиции возле Кругленького в Курской области.
Также ВСУ зачистили промзону в Водяном Втором, где оккупанты пытались закрепиться. Однако враг не прекращает штурмы в этом районе.
"Из плохого, противник сейчас закрепляется на перекрестке трассы Покровск-Константиновка, что у Малиновки. Ситуация уточняется", - отметили в DeepState.
По данным Генштаба ВСУ, украинские воины остановили 33 штурма РФ на Покровском направлении. Оккупанты наступали в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Водяное Второе, Елизаветовка, Проминь, Песчаное, Удачное, Новоалександровка, Андреевка и Дачное.
Ситуация на фронте - последние новости
Как сообщал Главред, в январе 2025 года оккупанты захватили 320 кв. км, что вдвое меньше, чем в ноябре 2024-го (700 кв. км). Несмотря на атаки на Донбассе, в последние недели украинские военные активизировали локализованные контратаки.
Также ВСУ осуществили механизированные атаки и закрепились на юго-востоке от Суджи в Курской области РФ. Бои продолжаются вблизи Русской Конопельки и Фанасеевки, сообщили в ISW.
Кроме этого, Россия может продолжить наступление на Константиновку в случае оккупации Часового Яра, заявил представитель ОСГВ "Луганск" Дмитрий Запорожец. Украинские силы активно готовятся к обороне, создавая фортификации.
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Что такое DeepState?
DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.
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