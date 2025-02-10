РФ сбросила КАБы на Краматорск и Константиновку: много раненых, есть жертва

Атакам РФ подверглись четыре населенных пункта Донецкой области, повреждены 82 гражданских объекта, из них 42 жилых дома.

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РФ сбросила КАБы на Краматорск и Константиновку / Коллаж: Главред, фото: Facebook/kramatorsk.rada, npu.gov.ua

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РФ нанесла 8 авиаударов по Константиновке, использовав ФАБ-250

Под удар попал Краматорск, РФ сбросила на город ФАБ-500

Поздно вечером в воскресенье, 9 февраля, войска страны-агрессора РФ нанесли удар по Краматорску Донецкой области с помощью ФАБ-500 с управляемым модулем, в результате есть жертвы и раненые.

Как сообщил мэр города Александр Гончаренко, под обстрел попала густонаселенная жилая застройка, один человек погиб и еще девять получили ранения.

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Сейчас на месте удара работают специалисты коммунальных служб и управляющей компании, продолжается ликвидация последствий обстрела.

Подробности ударов РФ

Как уточнили в Нацполиции, один мирный житель города Краматорск погиб и 12 жителей Краматорска и Константиновки получили ранения в результате обстрелов со стороны РФ.

"На Краматорск россияне сбросили 500-килограммовую авиабомбу - убили гражданское лицо, еще семь человек получили травмы. Повреждены по меньшей мере семь частных домов, амбулатория, гражданские автомобили. По Константиновке враг нанес 11 ударов, из них 9 - бомбами ФАБ-500 и ФАБ-250. Ранены пять мирных жителей, разрушениям подверглись 13 многоквартирных и 6 частных домов, гостиница, гаражный кооператив (76 гаражей), 22 гражданских авто, 7 линий электропередач, газопровод", - говорится в сообщении.

В целом атакам подверглись четыре населенных пункта области: города Константиновка, Краматорск, Святогорск и село Гулево. Повреждены 82 гражданских объекта, из них 42 жилых дома.

Открыты уголовные производства по ст. 438 (военные преступления) Уголовного кодекса Украины.

/ Инфографика: Главред

РФ атаковала Константиновку и Краматорск

По данным Донецкой областной прокуратуры, 9 февраля 2025, в период времени с 21:15 по 21:40, российские оккупационные войска нанесли 8 авиаударов по Константиновке, использовав ФАБ-250 из УМПК.

В результате обстрела жилого квартала получили ранения две женщины и три мужчины в возрасте 43, 56, 60, 64 и 82 года. Они доставлены в больницу с минно-взрывными травмами, осколочными ранениями и переломом.

Вечером в воскресенье под удар попал Краматорск. Предварительно, РФ сбросила на город ФАБ-500 с УМПК. От попадания боеприпаса по домовладению погиб 52-летний мужчина. Еще семь гражданских ранены. У них диагностированы контузии, рваная и ушибная раны. Им оказана медицинская помощь. На момент обстрела потерпевшие находились в своих домах.

Также в населенных пунктах повреждены или полностью разрушены по меньшей мере 26 частных и многоквартирных домов, 76 гаражных помещений, 24 легковых автомобиля, 7 линий электропередач и газопровод.

Удары РФ по Украине - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что Россия нанесла удар КАБами по жилому дому. Агрессоры сбросили три управляемые авиационные бомбы на двухэтажный многоквартирный жилой дом.

Как сообщал Главред, ранее оккупанты РФ выпустили по Украине 77 дронов и две баллистические ракеты. Большинство целей удалось сбить силами ПВО, однако есть последствия в трех областях. В результате вражеской атаки пострадали Харьковская, Черкасская и Днепропетровская области.

Напомним, ранее сообщалось, что был сбит 81 дрон из 112. Вражеские дроны обезврежены в 13 украинских областях, а именно: в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях.

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Что известно о городе Константиновка? Константиновка – город в Украине, административный центр Константиновской городской общины в Краматорском районе Донецкой области. Освобожден от террористического подразделения российских оккупантов и местных коллаборантов 5 июля 2014 года во время проведения АТО силами Национальной гвардии Украины и военными подразделениями, пишет Википедия. Во время полномасштабной войны страны-агрессора России против Украины город неоднократно подвергался обстрелам со стороны российских оккупантов.

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