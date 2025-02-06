Оккупанты Путина накапливают силы на четырех направлениях: в НГУ раскрыли детали

На двух направлениях фронта на востоке страны враг в последние месяцы применял более 20 единиц бронетехники.

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Противник несет потери и накапливает силы там, где идут активные боевые действия - НГУ / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, DeepState

Какова ситуация на восточном фронте:

Враг работает над восполнением потерь

Серьезных изменений по линии фронта нет

Оккупационные войска агрессора России накапливают силы на Торецком, Покровском, Лиманском и Купянском направлениях. Враг систематически восполняет потери, поскольку ликвидируется много солдат. Об этом заявил представитель Национальной гвардии Украины Руслан Музычук.

В эфире Мы-Украина он рассказал о том, что серьезных изменений по линии фронта не фиксируется.

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"На тех участках, где ведутся активные боевые действия — Торецком, Покровском, Лиманском и Купянском — противник постоянно восполняет потери, поскольку есть большое количество уничтоженной пехоты", - сказал Музычук.

Также он добавил, что на Купянском и Лиманском направлениях враг в последние месяцы применял большое количество бронетехники.

"А что касается тенденции последних месяцев по Купянскому и Лиманском направлениям, то здесь имели место большие штурмы с большим количеством бронетехники, в которых РФ привлекала более 20 единиц, то здесь есть пополнение танков и артиллерии", - подчеркнул Руслан Музычук.

Что известно о Купянске / Инфографика: Главред

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Как сообщал Главред, на днях Руслан Музычук говорил, что войска РФ пытаются продвинуться в направлении Покровска и южного фланга города. На линии фронта враг применяет тактику комбинированных штурмов.

По информации пресс-службы группировки Хортица на 8:05 6 февраля, бойцы Сил обороны прошедшие сутки вели бои с оккупантами в городской застройке Часова Яра и Торецка. Враг пытался прорвать оборону вблизи Ступочек и Щербиновки, но ухудшения тактического положения не допущено.

Войска РФ готовятся в лоб штурмовать Купянск, говорится в материале Forbes. Оккупанты собираются налаживать переправы через Оскол для атаки города. Есть предположения, согласно которым ситуация в районе Купянска может ухудшиться.

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