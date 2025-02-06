Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Оккупанты Путина накапливают силы на четырех направлениях: в НГУ раскрыли детали

Андрей Ганчук
6 февраля 2025, 11:30
174
На двух направлениях фронта на востоке страны враг в последние месяцы применял более 20 единиц бронетехники.
Фронт, войска РФ
Противник несет потери и накапливает силы там, где идут активные боевые действия - НГУ / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, DeepState

Какова ситуация на восточном фронте:

  • Враг работает над восполнением потерь
  • Серьезных изменений по линии фронта нет

Оккупационные войска агрессора России накапливают силы на Торецком, Покровском, Лиманском и Купянском направлениях. Враг систематически восполняет потери, поскольку ликвидируется много солдат. Об этом заявил представитель Национальной гвардии Украины Руслан Музычук.

В эфире Мы-Украина он рассказал о том, что серьезных изменений по линии фронта не фиксируется.

видео дня

"На тех участках, где ведутся активные боевые действия — Торецком, Покровском, Лиманском и Купянском — противник постоянно восполняет потери, поскольку есть большое количество уничтоженной пехоты", - сказал Музычук.

Также он добавил, что на Купянском и Лиманском направлениях враг в последние месяцы применял большое количество бронетехники.

"А что касается тенденции последних месяцев по Купянскому и Лиманском направлениям, то здесь имели место большие штурмы с большим количеством бронетехники, в которых РФ привлекала более 20 единиц, то здесь есть пополнение танков и артиллерии", - подчеркнул Руслан Музычук.

Купянск Инфографика
Что известно о Купянске / Инфографика: Главред

Что происходит на фронте – новости по теме:

Как сообщал Главред, на днях Руслан Музычук говорил, что войска РФ пытаются продвинуться в направлении Покровска и южного фланга города. На линии фронта враг применяет тактику комбинированных штурмов.

По информации пресс-службы группировки Хортица на 8:05 6 февраля, бойцы Сил обороны прошедшие сутки вели бои с оккупантами в городской застройке Часова Яра и Торецка. Враг пытался прорвать оборону вблизи Ступочек и Щербиновки, но ухудшения тактического положения не допущено.

Войска РФ готовятся в лоб штурмовать Купянск, говорится в материале Forbes. Оккупанты собираются налаживать переправы через Оскол для атаки города. Есть предположения, согласно которым ситуация в районе Купянска может ухудшиться.

Другие новости:

Что такое Нацгвардия?

Национальная гвардия Украины - военное формирование с правоохранительными функциями, входящее в систему Министерства внутренних дел Украины (МВД) и предназначено для выполнения задач по защите и охране жизни, прав, свобод и законных интересов гражданУкраины, общества и государства от преступных и других противоправных посягательств, охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, а также во взаимодействии с правоохранительными органами - по обеспечению государственной безопасности и защиты государственной границы, пресечения террористической деятельности, деятельности незаконных военизированных или вооруженных формирований (групп), террористических организаций, организованных групп и преступных организаций. Национальная гвардия Украины участвует в соответствии с законом во взаимодействии с Вооруженными Силами Украины в отпоре вооруженной агрессии против Украины и ликвидации вооруженного конфликта путем ведения военных (боевых) действий, а также в выполнении задач территориальной обороны, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

НГУ Торецк Лиман Покровск война России и Украины Купянское направление
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Единственный авианосец РФ обречен: почему гордость Путина больше не выйдет в море

Единственный авианосец РФ обречен: почему гордость Путина больше не выйдет в море

11:37Мир
Оккупанты Путина накапливают силы на четырех направлениях: в НГУ раскрыли детали

Оккупанты Путина накапливают силы на четырех направлениях: в НГУ раскрыли детали

11:30Украина
В 8 областях введены аварийные отключения света: где не будет электроэнергии

В 8 областях введены аварийные отключения света: где не будет электроэнергии

10:53Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 6 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 6 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Тест на IQ с оптической иллюзией: найдите букву "G" среди множества "C" за 5 сек

Тест на IQ с оптической иллюзией: найдите букву "G" среди множества "C" за 5 сек

Кристина Орбакайте приняла важное решение и воссоединится с Аллой Пугачевой

Кристина Орбакайте приняла важное решение и воссоединится с Аллой Пугачевой

Дроны атаковали аэродром, откуда Россия запускает Шахеды по Украине

Дроны атаковали аэродром, откуда Россия запускает Шахеды по Украине

Цена "тает на глазах": в Украине подешевел на 12% один из основных овощей

Цена "тает на глазах": в Украине подешевел на 12% один из основных овощей

Последние новости

11:45

"Друг друга валить": Кароль рассказала, как ее подставляли коллеги-конкуренты

11:37

Единственный авианосец РФ обречен: почему гордость Путина больше не выйдет в море

11:30

Оккупанты Путина накапливают силы на четырех направлениях: в НГУ раскрыли детали

10:53

В 8 областях введены аварийные отключения света: где не будет электроэнергии

10:49

Десятки компаний, элитная недвижимость: жена Порошенко пытается снять арест с имущества по делу о госизмене мужа-олигарха, - СМИ

Трамп будет вести отдельные переговоры с Зеленским и Путиным, а потом попытается свести две стороны - ФесенкоТрамп будет вести отдельные переговоры с Зеленским и Путиным, а потом попытается свести две стороны - Фесенко
10:35

РФ атаковала 77 дронами и двумя ракетами: есть разрушения в трех областях Украины

10:32

Путинистка Шукшина нанесла сокрушающей удар своей матери

10:25

Войска РФ готовятся в лоб штурмовать Купянск: в Forbes раскрыли планы врага

10:20

Китайский гороскоп на завтра 7 февраля: Свиньям - манипуляции, Собакам - злость

Реклама
10:03

ВСУ назвали потери России и КНДР за 6 месяцев операции на Курщине

09:35

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 6 февраля (обновляется)

09:28

Жена молчуна Игоря Николаева спровоцировала слухи о разводе - детали

09:26

Мирный план Трампа представят в Мюнхене: в Bloomberg раскрыли три главных пункта

09:17

Карта Deep State онлайн за 6 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

09:15

Умеют удивлять: 5 самых непредсказуемых знаков зодиака

09:10

У Трампа растет нетерпимость к Путину, Белый дом готовит план – WSJ

08:26

У Путина "стремятся" к дальнейшей оккупации Украины: в ISW указали на сигнал

08:13

Молчунья Стоцкая удивила фотографией дочери, которая стала копией Киркорова

08:11

"Псевдопатриотка": орущую путинистку Поплавскую вывели на чистую воду

08:10

У россиян большие проблемы с ракетамимнение

Реклама
08:02

Дроны атаковали аэродром, откуда Россия запускает Шахеды по УкраинеВидео

06:56

РФ атаковала дронами Харкьов и Киевщину: поврежден большой рынок и предприятиеВидео

06:10

Блестящие победы Дональда Трампамнение

06:00

Какие цветы-многолетники посадить на даче: топ неприхотливых растений

05:41

Гороскоп на завтра 7 февраля: Близнецам - хорошие новости, Козерогам - вознаграждение

05:00

Какой сегодня праздник 6 февраля 2025 года: почему в этот день нельзя одалживать вещи

04:30

Несколько секунд и готово: как быстро выбрать спелое авокадо - лайфхакВидео

04:03

Квашеные или маринованные: какие помидоры и огурцы самые полезныеВидео

03:51

Врывается новая магнитная буря: Украину атакует 4-балльный шторм

03:36

Достатка не будет весь год: что нельзя делать 6 февраля

03:32

Нужно найти змею в джунглях за 5 секунд: нереально сложная головоломка

03:00

Как правильно хвалить ребенка: психологи назвали типичные ошибки взрослых

02:40

"Исполнителей взорвали дистанционно": подробности взрывов возле ТЦК

02:30

Угроза захвата ключевого плацдарма: сценарий наступления РФ на Днепропетровщину

01:57

Обречены на богатство: 4 знака зодиака, которым суждено "купаться" в деньгах

01:30

"Я не такая уж и красавица": Елена Мозговая показала себя до и после макияжа

01:10

ВСУ стирают "в ноль" военную элиту РФ: спикер рассказал, какая ситуация на Курщине

00:29

Спецпредставитель Трампа собирается в Украину: в СМИ раскрыли дату визита

05 февраля, среда
23:48

"Скорая, обезболивающее и рентген": известную блогершу забрали в больницу

23:43

Россияне атаковали Харьков беспилотником: горят торговые павильоны

Реклама
23:36

РФ предлагает США "жесткий торг" по Украине: в МИД сделали циничное заявление

23:14

Оттуда РФ запускает "Шахеды": Приморско-Ахтарск под атакой дронов, есть прилеты

23:03

Некоторые из них могут удивить: кинолог назвала 12 самых умных пород собак

22:45

Что ни в коем случае нельзя делать котятам: ветеринар раскрыл 5 проблем

22:16

"Вернулся в новом образе": у Макса Барских появился двойник

22:11

Цена "тает на глазах": в Украине подешевел на 12% один из основных овощей

22:07

"Российская тюрьма - не санаторий": в каком состоянии вернулись военные из пленаФотоВидео

22:00

Обмен пленными и взрывы в ТЦК: главные новости Украины (дайджест)

21:47

"Любовь": Вера Брежнева впечатлила своим признанием о личном

21:44

Жизель Бюндхен стала мамой в третий раз - СМИ

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять