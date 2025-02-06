Оккупанты Путина накапливают силы на четырех направлениях: в НГУ раскрыли детали

Какова ситуация на восточном фронте:
- Враг работает над восполнением потерь
- Серьезных изменений по линии фронта нет
Оккупационные войска агрессора России накапливают силы на Торецком, Покровском, Лиманском и Купянском направлениях. Враг систематически восполняет потери, поскольку ликвидируется много солдат. Об этом заявил представитель Национальной гвардии Украины Руслан Музычук.
В эфире Мы-Украина он рассказал о том, что серьезных изменений по линии фронта не фиксируется.
"На тех участках, где ведутся активные боевые действия — Торецком, Покровском, Лиманском и Купянском — противник постоянно восполняет потери, поскольку есть большое количество уничтоженной пехоты", - сказал Музычук.
Также он добавил, что на Купянском и Лиманском направлениях враг в последние месяцы применял большое количество бронетехники.
"А что касается тенденции последних месяцев по Купянскому и Лиманском направлениям, то здесь имели место большие штурмы с большим количеством бронетехники, в которых РФ привлекала более 20 единиц, то здесь есть пополнение танков и артиллерии", - подчеркнул Руслан Музычук.
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Как сообщал Главред, на днях Руслан Музычук говорил, что войска РФ пытаются продвинуться в направлении Покровска и южного фланга города. На линии фронта враг применяет тактику комбинированных штурмов.
По информации пресс-службы группировки Хортица на 8:05 6 февраля, бойцы Сил обороны прошедшие сутки вели бои с оккупантами в городской застройке Часова Яра и Торецка. Враг пытался прорвать оборону вблизи Ступочек и Щербиновки, но ухудшения тактического положения не допущено.
Войска РФ готовятся в лоб штурмовать Купянск, говорится в материале Forbes. Оккупанты собираются налаживать переправы через Оскол для атаки города. Есть предположения, согласно которым ситуация в районе Купянска может ухудшиться.
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Что такое Нацгвардия?
Национальная гвардия Украины - военное формирование с правоохранительными функциями, входящее в систему Министерства внутренних дел Украины (МВД) и предназначено для выполнения задач по защите и охране жизни, прав, свобод и законных интересов гражданУкраины, общества и государства от преступных и других противоправных посягательств, охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, а также во взаимодействии с правоохранительными органами - по обеспечению государственной безопасности и защиты государственной границы, пресечения террористической деятельности, деятельности незаконных военизированных или вооруженных формирований (групп), террористических организаций, организованных групп и преступных организаций. Национальная гвардия Украины участвует в соответствии с законом во взаимодействии с Вооруженными Силами Украины в отпоре вооруженной агрессии против Украины и ликвидации вооруженного конфликта путем ведения военных (боевых) действий, а также в выполнении задач территориальной обороны, пишет Википедия.
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