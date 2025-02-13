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Ленд-лиз США для Украины: Маломуж о сотнях тысяч бомб и ракет для ВСУ

Алексей Тесля
13 февраля 2025, 23:30
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Новые поставки могут обеспечить Украине явное преимущество на фронте, говорит Николай Маломуж.
Ленд-лиз США для Украины: Маломуж о сотнях тысяч бомб и ракет для ВСУ
Николай Маломуж прокомментировал перспективы завершения войны / коллаж: Главред, фото: ОК "Запад", УНИАН

Важно:

  • Украине могут предоставить дальнобойные ракеты и бомбы
  • Новые поставки могут обеспечить Украине явное преимущество

Бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж прокомментировал перспективы предоставления США Украине нового эффективного оружия в рамках закона о ленд-лизе.

"Например, это те же "Томагавки", ATACMS, но не 10-15 дальнобойных ракет, а несколько сотен. Не 5-6 систем противовоздушной обороны, а 500-600. Кассетные боеприпасы - не несколько тысяч, а полмиллиона. Высокоточные авиационные бомбы - не на уровне российских, а гораздо эффективнее американских, в количестве полмиллиона и более", - заявил он в интервью Главреду.

По мнению эксперта, это может обеспечить Украине явное преимущество на фронте, что приведет к отсутствию перспектив РФ выиграть войну.

"Никакие количественные преимущества РФ больше не будут иметь значения - наоборот, это вызовет панику и значительные потери среди российских войск", - считает он.

В то же время собеседник уверен, что кроме военных факторов, важны и оперативные аспекты, которые остаются закрытыми.

"К тому же есть экономически-энергетические механизмы влияния, такие как снижение цен на нефть и газ, а также усиление сотрудничества с другими странами для формирования нового мирового порядка", - не исключает он.

Маломуж говорит, что все это должно заставить Путина пойти на уступки, включая гарантии безопасности для Украины и всего мира.

"Таким образом, ленд-лиз может стать передовой моделью поставки современной военной техники и высокоточных боеприпасов, что безусловно обеспечит Украине стратегическое преимущество над вооруженными силами России", - добавил он.

Смотрите видео - интервью Николая Маломужа:

Напомним, ранее Германия объявила, что предоставит Украине большой пакет военной помощи в первой половине 2025 года. В него войдут: 22 танка Leopard 1, 25 боевых машин пехоты Marder, зенитно-ракетная система Iris-T SLM/SLS.

Также Германия обновила перечень военной помощи Украине. Берлин уже передал ВСУ тысячи артиллерийских снарядов, 600 ударных дронов, 5 боевых машин пехоты Marder, 9 колесных боевых машин RCT-30 Boxer.

Как сообщал Главред, США объявили о предоставлении Украине последнего пакета военной помощи на сумму 500 миллионов долларов. Пакет включает дополнительные ракеты для противовоздушной обороны, много снарядов и ракет класса "воздух-земля", а также оборудование для поддержки украинских F-16.

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Кто такой Николай Маломуж

Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) – украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Глава Всеукраинской Координационной Рады офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

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