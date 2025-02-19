С 1 марта цены на самые популярные лекарства упадут на 30%: перечень Минздрава

Фармацевтические компании подписали декларацию о снижении и стабилизации цен.

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100 самых популярных лекарств подешевеют с 1 марта / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Главред:

С 1 марта стоимость 100 самых популярных лекарств в Украине снизится на 30%

В перечень входят препараты для лечения простуды, гриппа, аллергии, давления, витамины и противоязвенные средства

Стоимость сотни самых востребованных лекарственных средств в Украине снизится с 1 марта. Украинские фармацевтические производители опустят отпускные цены на 30%. Об этом сообщило Министерство здравоохранения.

Фармацевтические производители подписали декларацию о снижении и стабилизации цен на лекарственные средства.

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"Подписанты, среди прочего, согласились снизить отпускные цены на 100 наиболее популярных украинских лекарств на 30% уже с 1 марта. Также предложены меры, которые позволят создать условия для дальнейшей стабилизации цен. Декларация является открытой к подписанию другими участниками рынка", - отметили в Минздраве.

Цены снизили на препараты, которые пользуются наибольшим спросом среди украинцев. В список вошли лекарства от ведущих отечественных производителей:

Фармацевтическая компания "Дарница" - 20 позиций;

"Фармак" - 17 позиций;

Киевский витаминный завод - 22 позиции;

"Кусум Фарм" - 5 позиций;

"Юрия-Фарм" - 6 позиций;

Корпорация "Артериум" - 8 позиций;

Фармацевтическая фабрика "Виола" - 2 позиции;

Борщаговский химико-фармацевтический завод - 3 позиции;

"ИнтерХим" - 10 позиций.

В перечень вошли препараты для лечения простуды и гриппа, антигистаминные средства, противовоспалительные и противоревматические препараты, витамины и микроэлементы, лекарства от гипертонии, противоязвенные средства, успокоительные, глазные капли, назальные спреи и другие категории медицинских средств.

Снижение цен - часть комплексной государственной политики по обеспечению доступности лекарств. В соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 12 февраля 2024 года (введенного в действие указом президента №82/2025), правительство уже ввело дополнительные регуляции:

ограничение торговых наценок на лекарства;

запрет маркетинговых платежей;

усиление государственного контроля за ценами через проверки Госпродпотребслужбы.

Соответствующие изменения внесены в постановление Кабинета министров №955 "О мерах по стабилизации цен на лекарственные средства и медицинские изделия".

Снижение цен на лекарства - новости Украины

Напомним, 5 февраля президент Украины Владимир Зеленский отметил необходимость контроля за ценами на жизненно важные товары, в частности лекарства. Он раскритиковал аптечные сети за завышение цен и призвал правительство и Антимонопольный комитет к решительным действиям.

Уже 13 февраля Зеленский подписал указ, которым вводится в действие решение СНБО об ограничении наценок на лекарства. С 1 марта 2025 года Кабмин должен ввести до 10% - предельные надбавки дистрибьюторов, до 10% - розничные надбавки на рецептурные лекарства и до 35% - розничные надбавки на безрецептурные препараты.

Как сообщал Главред, с 1 марта 2025 года цены на самые популярные лекарства снизятся на 30%, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. Аптеки смогут устанавливать наценку не более 35% для безрецептурных препаратов, а поставщики будут иметь лимит в 8% к оптовой цене. Также "Укрпочта" будет бесплатно доставлять лекарства по всей стране.

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Что известно о СНБО? Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБОУ или СНБОУ) - координационный орган по вопросам национальной безопасности и обороны при Президенте Украины. В соответствии со статьей 107 Конституции Украины СНБОУ координирует и контролирует деятельность органов исполнительной власти в сфере национальной безопасности и обороны. Решение СНБОУ вводятся в действие указами Президента Украины. Компетенция и функции СНБОУ определяются законом, пишет Википедия.

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