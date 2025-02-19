С 1 марта цены на самые популярные лекарства упадут на 30%: перечень Минздрава

Главред:
- С 1 марта стоимость 100 самых популярных лекарств в Украине снизится на 30%
- В перечень входят препараты для лечения простуды, гриппа, аллергии, давления, витамины и противоязвенные средства
Стоимость сотни самых востребованных лекарственных средств в Украине снизится с 1 марта. Украинские фармацевтические производители опустят отпускные цены на 30%. Об этом сообщило Министерство здравоохранения.
Фармацевтические производители подписали декларацию о снижении и стабилизации цен на лекарственные средства.
"Подписанты, среди прочего, согласились снизить отпускные цены на 100 наиболее популярных украинских лекарств на 30% уже с 1 марта. Также предложены меры, которые позволят создать условия для дальнейшей стабилизации цен. Декларация является открытой к подписанию другими участниками рынка", - отметили в Минздраве.
Цены снизили на препараты, которые пользуются наибольшим спросом среди украинцев. В список вошли лекарства от ведущих отечественных производителей:
- Фармацевтическая компания "Дарница" - 20 позиций;
- "Фармак" - 17 позиций;
- Киевский витаминный завод - 22 позиции;
- "Кусум Фарм" - 5 позиций;
- "Юрия-Фарм" - 6 позиций;
- Корпорация "Артериум" - 8 позиций;
- Фармацевтическая фабрика "Виола" - 2 позиции;
- Борщаговский химико-фармацевтический завод - 3 позиции;
- "ИнтерХим" - 10 позиций.
В перечень вошли препараты для лечения простуды и гриппа, антигистаминные средства, противовоспалительные и противоревматические препараты, витамины и микроэлементы, лекарства от гипертонии, противоязвенные средства, успокоительные, глазные капли, назальные спреи и другие категории медицинских средств.
Снижение цен - часть комплексной государственной политики по обеспечению доступности лекарств. В соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 12 февраля 2024 года (введенного в действие указом президента №82/2025), правительство уже ввело дополнительные регуляции:
- ограничение торговых наценок на лекарства;
- запрет маркетинговых платежей;
- усиление государственного контроля за ценами через проверки Госпродпотребслужбы.
Соответствующие изменения внесены в постановление Кабинета министров №955 "О мерах по стабилизации цен на лекарственные средства и медицинские изделия".
Снижение цен на лекарства - новости Украины
Напомним, 5 февраля президент Украины Владимир Зеленский отметил необходимость контроля за ценами на жизненно важные товары, в частности лекарства. Он раскритиковал аптечные сети за завышение цен и призвал правительство и Антимонопольный комитет к решительным действиям.
Уже 13 февраля Зеленский подписал указ, которым вводится в действие решение СНБО об ограничении наценок на лекарства. С 1 марта 2025 года Кабмин должен ввести до 10% - предельные надбавки дистрибьюторов, до 10% - розничные надбавки на рецептурные лекарства и до 35% - розничные надбавки на безрецептурные препараты.
Как сообщал Главред, с 1 марта 2025 года цены на самые популярные лекарства снизятся на 30%, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. Аптеки смогут устанавливать наценку не более 35% для безрецептурных препаратов, а поставщики будут иметь лимит в 8% к оптовой цене. Также "Укрпочта" будет бесплатно доставлять лекарства по всей стране.
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Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБОУ или СНБОУ) - координационный орган по вопросам национальной безопасности и обороны при Президенте Украины. В соответствии со статьей 107 Конституции Украины СНБОУ координирует и контролирует деятельность органов исполнительной власти в сфере национальной безопасности и обороны. Решение СНБОУ вводятся в действие указами Президента Украины. Компетенция и функции СНБОУ определяются законом, пишет Википедия.
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