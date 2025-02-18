Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

Стремительное падение цен: в Украине резко изменилась стоимость яиц

Мария Николишин
18 февраля 2025, 13:23
62
Стоимость яиц уже не достигнет пиковых показателей конца прошлого года.
Стремительное падение цен: в Украине резко изменилась стоимость яиц
Цены на яйца / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

  • В Украине существенно уменьшились цены на яйца
  • Причиной падение цен стало уменьшение спроса
  • Подорожание яиц возможно, если будет рост цен на энергоресурсы и корма

Цены на яйца в Украине снизились и сейчас они существенно ниже, чем в ноябре-декабре 2024 года. Об этом рассказал экономист Олег Пендзин в комментарии Киев24.

По его словам, главной причиной снижения стоимости яиц стало традиционное уменьшение спроса после новогодних праздников.

видео дня

"В праздничный период спрос на продукты питания, в частности на яйца, стремительно растет, что дает производителям возможность поднимать цены. Однако после завершения праздничного сезона ажиотажный спрос падает, что естественно влияет и на снижение стоимости продукта", - подчеркнул он.

Также важным фактором, который существенно повлиял на рынок, стало расследование Антимонопольного комитета Украины (АМКУ). По мнению экономиста, именно этот шаг "охладил" желание производителей бесконтрольно поднимать цены.

"Что будет дальше? Наверное, небольшой рост цен будет, но это точно не будет такой ситуации, которая была в ноябре-декабре 2024 года", - подчеркнул Пендзин.

Он также добавил, что на цены влияет и себестоимость продукции для производителей, а также расходы на корма, логистику и содержание птицы.

"Если в 2025 году будет наблюдаться дальнейший рост цен на энергоресурсы и корма, это может вызвать постепенное подорожание яиц", - подытожил эксперт.

Цены на продукты - последние новости Украины

Напомним, как сообщал Главред, цены на картофель в Украине продолжают снижаться. Основными причинами удешевления являются увеличение импорта и ухудшение качества овоща во время хранения.

Также в Украине снова поднялись цены на тепличные огурцы. Повышение цен в этом сегменте участники рынка связывают с активизацией спроса на тепличные огурцы на фоне относительно низкого предложения этой продукции.

Кроме того, цены на лук в Украине начали постепенно снижаться. Фермеры вынуждены снижать цены из-за переизбытка предложения и постепенного снижения качества этой продукции.

Читайте также:

Кто такой Олег Пендзин

Олег Владимирович Пендзин - экономист, руководитель общественного союза "Экономический дискуссионный клуб". Выступает в качестве экономического эксперта на телевидении, а также автора материалов для ряда украинских медиа на финансовую и потребительскую тематику.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

яйца цены на продукты куриные яйца Олег Пендзин новости Украины
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
"Исполнение всех желаний Путина": евродепутат раскрыл план Трампа по Украине

"Исполнение всех желаний Путина": евродепутат раскрыл план Трампа по Украине

13:38Мир
Весеннее тепло уже близко: синоптики назвали точную дату потепления в Украине

Весеннее тепло уже близко: синоптики назвали точную дату потепления в Украине

12:58Синоптик
Участие КНДР в войне будет иметь последствия: Буданов назвал угрозу для мира

Участие КНДР в войне будет иметь последствия: Буданов назвал угрозу для мира

12:36Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Аномальный мороз отступит: синоптик назвал дату резкого потепления в Украине

Аномальный мороз отступит: синоптик назвал дату резкого потепления в Украине

Куда делся Тамбовский волк из "Квартала": Кошевой раскрыл неприятную правду

Куда делся Тамбовский волк из "Квартала": Кошевой раскрыл неприятную правду

Карта Deep State онлайн за 18 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 18 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

"Боже мой": известный ведущий рассказал, как Екатерина Осадчая выглядит в жизни

"Боже мой": известный ведущий рассказал, как Екатерина Осадчая выглядит в жизни

Гороскоп на завтра 19 февраля: Девам - успех во всем, Стрельцам - вознаграждение

Гороскоп на завтра 19 февраля: Девам - успех во всем, Стрельцам - вознаграждение

Последние новости

13:57

Ольга Сумская призналась, как на ее карьеру повлияла жизнь дочери-молчуньи в РФ

13:38

"Исполнение всех желаний Путина": евродепутат раскрыл план Трампа по Украине

13:36

Сын Осадчей и Горбунова вывалил семейные тайны: смешное видео попало в сетьВидео

13:29

РФ усовершенствовала северокорейские ракеты: Буданов предупредил об опасности

13:23

Стремительное падение цен: в Украине резко изменилась стоимость яиц

Украине предложат "горькие пилюли": Горбач – о перспективах переговоров по завершению войныУкраине предложат "горькие пилюли": Горбач – о перспективах переговоров по завершению войны
13:11

Ждало не одно поколение: Джонни Депп возвращается в "Пираты Карибского моря"

12:58

Весеннее тепло уже близко: синоптики назвали точную дату потепления в Украине

12:38

Говорили об Украине: президент Еврокомиссии встретилась со спецпредставителем США

12:36

Участие КНДР в войне будет иметь последствия: Буданов назвал угрозу для мира

Реклама
12:25

Гороскоп Таро на март 2025: Овнам - воровство, Тельцам - прогресс, Близнецам - любовьВидео

12:16

У Зеленского появился козырь, чтобы вежливо сказать "нет" Трампу - Forbes

12:09

НАБУ шантажирует фигурантов уголовных дел, чтобы те провоцировали чиновников на взятки - СМИ

12:07

Дети путиниста Филиппа Киркорова срочно покинули РФ - что случилось

11:54

В Кремле заявили о готовности Путина вести переговоры с Зеленским: в чем подвох

11:52

Важные события в ближайшие недели и месяцы: Туск заинтриговал заявлением

11:40

"Прямое попадание": россияне КАБом разнесли центр Золочева под Харьковом

11:34

"Врачи борются за жизнь": украинская актриса в реанимации в критическом состоянии

11:16

ВСУ находятся в "мешке": офицер предупредил об опасном окружении подразделений

11:09

Склады оружия Украины и других стран Европы почти пусты - гендиректор Rheinmetall

11:06

Китайский гороскоп на завтра 19 февраля: Быкам - жертвы, Петухам - тревога

Реклама
11:00

Отключений света не избежать: эксперт сказал, к чему готовиться украинцам

10:45

Сбежал от россиянки: у Тома Круза новая подруга, младше на 26 лет

10:26

Трамп может вывести войска США из Балтии по требованию Путина - Financial Times

10:20

Мадонна снялась в розовой комбинации в редком видео без фильтровВидео

10:19

"Мне до одного места": беглец Винник высказался о помощи ВСУ и своем патриотизме

10:14

Сценка с избиением работника ТЦК под овации: громкий скандал в киевской школеВидео

10:00

Долетело всего шесть дронов: ПВО Украины поставило новый рекорд по защите неба

09:24

"Прекрасно решает проблемы": в РФ поют дифирамбы Трампу по встрече в Эр-Рияде

09:24

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 18 февраля (обновляется)

09:20

"У меня свидание": победительница "Холостяка" рассказала о переменах в жизни

09:16

Карта Deep State онлайн за 18 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

09:06

Какой будет весна 2025: синоптики дали прогноз

08:35

"Ключевой момент": Макрон сделал важное заявление о прекращении войны в Украине

08:23

Куда делся Тамбовский волк из "Квартала": Кошевой раскрыл неприятную правду

08:21

"Долгожданное чудо": Ирина Сопонару объявила о пополнении в семье с иностранцем

08:10

Стали известны новые требования Путинамнение

07:44

В Кировоградской области дрон РФ попал в многоэтажку: вспыхнул пожарФото

07:34

Шакиру срочно госпитализировали: что случилось

07:15

Где 3 отличия между рисунками девушки в пустыне: лучшая загадка на внимательность

06:56

Россия требует новых территориальных уступок от Украины: чего хочет Путин

Реклама
06:10

Украина может воевать без СШАмнение

05:56

Гороскоп на завтра 19 февраля: Девам - успех во всем, Стрельцам - вознаграждение

05:30

Ребус для тех, у кого прекрасное зрение: надо за 5 секунд найти цифру

05:08

Штраф 75 тысяч евро и даже тюрьма: почему в Германии нельзя ловить рыбуВидео

04:35

"Застуда" или "простуда" - как правильно: ответ многих удивитВидео

03:30

Как сделать синие розы в домашних условиях: нужен лишь один "ингредиент"

03:02

Вкуснее, чем винегрет: рецепт невероятно простого салата из свеклы

02:30

IQ-тест для тех, у кого HD-зрение: найдите 3 скрытых среди цветов лица за 15 сек

02:00

В Украине затягивается почти двухнедельная магнитная буря: когда она закончится

01:30

"Два старых шимпанзе": Наташа Королева и Тарзан опозорились на музыкальном шоу

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять