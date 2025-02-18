Стремительное падение цен: в Украине резко изменилась стоимость яиц

Стоимость яиц уже не достигнет пиковых показателей конца прошлого года.

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Цены на яйца / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

В Украине существенно уменьшились цены на яйца

Причиной падение цен стало уменьшение спроса

Подорожание яиц возможно, если будет рост цен на энергоресурсы и корма

Цены на яйца в Украине снизились и сейчас они существенно ниже, чем в ноябре-декабре 2024 года. Об этом рассказал экономист Олег Пендзин в комментарии Киев24.

По его словам, главной причиной снижения стоимости яиц стало традиционное уменьшение спроса после новогодних праздников.

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"В праздничный период спрос на продукты питания, в частности на яйца, стремительно растет, что дает производителям возможность поднимать цены. Однако после завершения праздничного сезона ажиотажный спрос падает, что естественно влияет и на снижение стоимости продукта", - подчеркнул он.

Также важным фактором, который существенно повлиял на рынок, стало расследование Антимонопольного комитета Украины (АМКУ). По мнению экономиста, именно этот шаг "охладил" желание производителей бесконтрольно поднимать цены.

"Что будет дальше? Наверное, небольшой рост цен будет, но это точно не будет такой ситуации, которая была в ноябре-декабре 2024 года", - подчеркнул Пендзин.

Он также добавил, что на цены влияет и себестоимость продукции для производителей, а также расходы на корма, логистику и содержание птицы.

"Если в 2025 году будет наблюдаться дальнейший рост цен на энергоресурсы и корма, это может вызвать постепенное подорожание яиц", - подытожил эксперт.

Цены на продукты - последние новости Украины

Напомним, как сообщал Главред, цены на картофель в Украине продолжают снижаться. Основными причинами удешевления являются увеличение импорта и ухудшение качества овоща во время хранения.

Также в Украине снова поднялись цены на тепличные огурцы. Повышение цен в этом сегменте участники рынка связывают с активизацией спроса на тепличные огурцы на фоне относительно низкого предложения этой продукции.

Кроме того, цены на лук в Украине начали постепенно снижаться. Фермеры вынуждены снижать цены из-за переизбытка предложения и постепенного снижения качества этой продукции.

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Кто такой Олег Пендзин Олег Владимирович Пендзин - экономист, руководитель общественного союза "Экономический дискуссионный клуб". Выступает в качестве экономического эксперта на телевидении, а также автора материалов для ряда украинских медиа на финансовую и потребительскую тематику.

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