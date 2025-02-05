Цена "тает на глазах": в Украине подешевел на 12% один из основных овощей

Цена на популярный овощ уже в среднем на 20% ниже, чем в начале прошлого года.

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Лук на украинском рынке дешевеет / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Кратко:

Цены на лук снизились на 12%

Снижение цен обусловлено переизбытком предложения на рынке

Цены на лук в Украине начали постепенно снижаться. Фермеры вынуждены снижать цены из-за переизбытка предложения и постепенного снижения качества этой продукции. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Если еще на прошлой неделе многие фермеры воздерживались от реализации репчатого лука, надеясь на повышение отпускных цен в данном сегменте, то уже на текущей неделе украинские хозяйства решили начать продажу имеющихся запасов.

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Таким образом по состоянию на сегодня килограмм лука стоит 8-14 грн/кг ($0,19-0,34/кг), в зависимости от качества и объемов предлагаемых партий, что в среднем на 12% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

Отметим, что в текущей ситуации владельцы качественного лука приняли решение полностью прекратить продажи и заявили о намерении возобновить реализацию продукции не ранее марта этого года.

Аналитики напоминают, что сейчас цены на лук в Украине уже в среднем на 20% ниже, чем в начале февраля 2024 года.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Как писал Главред, самым дорогим продуктом в борщевом наборе для украинцев стала капуста. Цены на овощ в Украине достигли рекордных 40 грн за килограмм. По данным аналитиков, подорожание затронуло и другие овощи. Минимальная стоимость моркови поднялась с 25 до 28 грн за килограмм.

Напомним, в Украине тепличные огурцы продолжают стремительно дешеветь. Сейчас их продают по 65-110 грн/кг, что на 19% ниже, чем на прошлой неделе.

В то же время в Украине стремительно дорожает столовая свекла из-за сокращения запасов и растущего спроса. По данным EastFruit, цены выросли на 24% за неделю и достигают 14-18 грн/кг.

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