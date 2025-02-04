В Украине подешевели важные продукты, но есть нюанс: за что придется платить меньше

Цена на некоторые продукты одной из популярных категорий незначительно снизилась - аналитики объяснили причину.

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В Украине подешевели важные продукты, но есть нюанс/ коллаж: Главред, фото: pixabay

Кратко:

Цены на молочные продукты замедлили рост из-за снижения покупательной способности населения

Некоторые виды молочных продуктов даже подешевели

В Украине цены на молочные продукты остаются высокими, однако рост стоимости замедлился из-за снижения покупательной способности населения.

Сейчас стоимость пастеризованного молока составляет 54,79 грн/кг, кефира (2,5%) - 66,95 грн/кг, а сыра "Голландский" - 531,41 грн/кг. Такие цены незначительно выше по сравнению с предыдущим месяцем.

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Но в то же время, когда определенные молочные продукты продолжают незначительно дорожать (сыры, йогурты и т.д.), некоторые из них даже упали в цене, например, снизилась стоимость "моцареллы". Об этом сообщает Ассоциация производителей молока.

Как отмечают аналитики, на динамику цен также влияет увеличение импорта сыров и уменьшение экспортной активности украинских компаний.

Согласно данным по состоянию на 3 февраля 2025 года, цены на основные молочные продукты в Украине выглядят так:

молоко пастеризованное (2,5%) - 54,79 грн/кг (-1% за месяц, +19% за год);

кефир (2,5%) - 66,95 грн/кг (+0,7% за месяц, +21% за год);

сметана (15%) - 161,89 грн/кг (+1,5% за месяц, +23% за год);

йогурт питьевой - 103,62 грн/кг (+1,6% за месяц, +15% за год);

йогурт в стаканах - 161,09 грн/кг (+2,1% за месяц, +18% за год);

творог кисломолочный (9%) - 264,72 грн/кг (+1,2% за месяц, +19% за год);

сливочное масло (73%) - 546,71 грн/кг (+1% за месяц, +30% за год);

сыр "Украинский" (50%) - 530,20 грн/кг (+1% за месяц, +17% за год);

сыр "Голландский" (45%) - 531,41 грн/кг (+3% за месяц, +19% за год);

сыр "Гауда" (45%) - 553,44 грн/кг (+4% за месяц, +19% за год);

сыр "Маасдам" - 654,59 грн/кг (-5,3% за месяц, +22% за год);

сыр "Моцарелла" (45%) - 555,72 грн/кг (+4,9% за месяц, +30% за год).

Аналитики объяснили, почему рынок молочных продуктов тормозит рост цен. В частности отмечается, что украинцы с более низкими доходами стали меньше покупать молочных продуктов из-за общего роста цен на продукты питания. Цены также сдерживают из-за снижения спроса. Молокоперерабатывающие предприятия сократили закупки молока-сырья, что привело к избытку на рынке и стабилизации цен.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что цены "подскочили" на 24% за неделю - в Украине дорожает популярный овощ. Подорожание объясняется заметным сокращением этой продукции на рынке.

Как ранее сообщал Главред, популярный овощ бьет рекорды по падению цены. Овощ продают все дешевле и на это есть несколько причин.

Напомним, цены на популярные продукты резко "взлетели" - что подорожало больше всего. В Украине начали дешеветь тепличные овощи.

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