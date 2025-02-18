Цена упала на 8%: стоимость ключевого продукта в Украине снизилась

О чем речь:
- Стоимость молока экстра сорта упала на 8%
- Молоко остается дороже, чем год назад
В январе 2025 года в Украине зафиксировали снижение стоимости молока экстра сорта. По данным Ассоциации молочных предприятий Украины, по сравнению с декабрем 2024 года цена упала на 1,5 гривны или 8%
В конце января средняя цена на молоко не превышала 18,5 грн/кг. Несмотря на это, продукт оставался на 23% дороже, чем в январе 2024 года.
Эксперты также отмечают, что во второй половине 2024 года темпы роста цен на молоко в Украине были в 2,3 раза выше, чем в странах Европейского Союза.
Цены на молоко в супермаркетах:
- АТБ - 35,90 грн за 900 г (цена со скидкой)
- Auchan - 39,90 грн за 900 г
- Сильпо - 47,90 грн за 900 г (цена со скидкой)
Если тенденция к снижению сохранится, это может положительно сказаться на стоимости молочной продукции в розничных сетях.
Цены на продукты в Украине - что известно
Как писал Главред, в Украине дешевеют яблоки. Во вторую неделю февраля качественные яблоки продавались по цене 22-30 грн/кг ($0,53-0,72/кг), что примерно на 12% дешевле, чем неделей ранее.
Также недавно крупные торговые сети снизили стоимость фасованных яиц на 6-8 гривен за десяток. В январе и феврале цены на этот популярный продукт стабильно падали.
А вот цены на тепличные огурцы на украинском рынке продолжают увеличиваться вторую неделю подряд. Одна из причин - подорожание импорта из Турции.
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Что такое Ассоциация молочных предприятий Украины?
Ассоциация молочных предприятий Украины (АПМ) - это неприбыльное добровольное объединение предприятий, специализирующихся на молочном скотоводстве. Она была основана 30 апреля 2009 года с целью лоббирования интересов производителей молока, внедрения современных технологий и популяризации молочных продуктов как составляющей здорового питания, пишет Википедия.
Цели Ассоциации:
- лоббирование интересов и защита прав предприятий в области молочного скотоводства на государственном уровне,
- достижение мировых стандартов производства продукции благодаря внедрению современных технологий,
- обмен опытом, импорт лучших мировых решений в молочном скотоводстве для повышения прибыльности молочного бизнеса
- популяризация молочных продуктов как неотъемлемой составляющей здорового питания
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