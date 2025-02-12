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Цены упали до неузнаваемости: в Украине рекордно подешевел важный продукт

Даяна Швец
12 февраля 2025, 16:56
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Дальнейшая динамика цен будет зависеть от спроса, стоимости кормов для птицы и ситуации на рынке продовольствия.
деньги, продукты
Стоимость яиц в супермаркетах значительно снизилась / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное:

  • Цены на яйца в Украине, по сравнению с январем, изменились
  • Стоимость яиц в супермаркетах значительно снизилась

Стоимость куриных яиц в Украине с начала 2025 года постоянно снижается. По данным Минфина, в январе и феврале цены на этот популярный продукт стабильно падали.

Кроме этого, крупные торговые сети снизили стоимость фасованных яиц на 6-8 гривен за десяток.

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Эксперты отмечают, что яйца продают дешевле, чем в январе:

  • Фасованные яйца "Квочка" сейчас продаются в среднем по 60,6 гривны за десяток, что на 7,99 гривны дешевле, чем в январе.
  • Яйца "Ясенсвит" также подешевели - их средняя цена сейчас составляет 66,76 гривны за десяток, что на 5,84 гривны меньше, чем в прошлом месяце.
Яйца, сколько варить яйца, инфографика Главред
Сколько нужно варить яйца / Инфографика: Главред

Яйца в украинских супермаркетах также стоят по-разному:

  • В Auchan можно найти нефасованные яйца по 42 гривны за десяток - одна из самых низких цен на рынке.
  • АТБ продает фасованные яйца по 55,90 гривны за десяток.
  • В "Сильпо" стоимость фасованных яиц начинается от 52,99 гривны за десяток.

Эксперты отмечают, что дальнейшая динамика цен будет зависеть от спроса, стоимости кормов для птицы и ситуации на рынке продовольствия.

Цены на продукты в Украине - что известно

Напомним, как сообщал Главред, в Украине начал дешеветь картофель. Продукт уже на 10% дешевле, однако, по данным фермеров, это не предел.

Ранее также сообщалось, что скачка цен на картофель не будет. Цены на этот овощ пока что будут оставаться стабильными, но украинцам придется потреблять больше импортного продукта, пока не появится новый урожай.

Также украинцев порадовали прогнозом по молочной продукции. Так, в первом полугодии ожидается стабилизация стоимости сырья, а производители уже начали переговоры относительно возможного снижения закупочных цен на молоко.

Больше экономических новостей:

Что за ведомство Минфин?

Министерство финансов Украины - центральный орган исполнительной власти Украины, который формирует и реализует государственную финансовую и бюджетную политику, а также определяет политику в таможенной и налоговой сфере, сообщает "Википедия".

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