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Зеленский подтвердил: пенсии в Украине станут больше - с какого числа

Даяна Швец
4 февраля 2025, 22:06
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Глава Украины объяснил, когда состоится индексация пенсий.
деньги, зеленский
Зеленский анонсировал изменения в выплатах пенсий / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, фото: Офис президента Украины

Ключевое:

  • Президент Зеленский анонсировал повышение пенсий
  • Индексация пенсий состоится с 1 марта

Индексацию пенсий в Украине проведут уже весной 2025 года. С 1 марта начнется повышение пенсионных выплат. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Важно: уже готовы на весну с индексацией пенсий, это будет с 1 марта", - говорил Зеленский в вечернем обращении.

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По словам президента, несмотря на финансовые сложности, правительство находит средства, чтобы помочь всем гражданам и украинским производителям.

Как пояснил Владимир Зеленский, было почти 13 млн заявок на "еПоддержку", и почти 13 млрд гривен выплачено украинским семьям.

"Количество участников программы доказывает ее нужность и необходимость аналогичных программ прямой поддержки людей. Есть уже более 5 млн клиентов программы "Национальный кэшбек" - это тоже такое количество участников, которое говорит само за себя. Мы работаем над тем, чтобы увеличивать все форматы поддержки, которые эффективны. И это будет - я дал соответствующие поручения правительству", - добавил Зеленский.

Пенсии в Украине - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, для украинцев введут накопительную пенсию. Во время работы накопительной пенсионной системы часть отчислений граждан идет на административные расходы.

Что интересно, украинцы могут увеличить размер своей пенсии самостоятельно. Для получения пенсии по возрасту "с отсрочкой" нужно предоставить обращение в Пенсионный фонд.

А вот некоторым украинцам выплату пенсий могут прекратить. Решение может принять Пенсионный фонд или суд - на такой шаг есть 8 оснований.

Больше экономических новостей:

Что такое Пенсионный фонд Украины?

Пенсионный фонд Украины - центральный орган исполнительной власти, осуществляющий руководство и управление солидарной системой общеобязательного государственного пенсионного обеспечения, проводит сбор, накопление и учет страховых взносов, назначаетпенсии и готовит документы для их выплаты, обеспечивает своевременное и в полном объеме финансирование и выплату пенсий, пенсий за особые заслуги перед Украиной, пособия на погребение, других социальных выплат, сообщает "Википедия".

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