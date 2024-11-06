Украинцы могут увеличить размер своей пенсии: что нужно сделать

Для получения пенсии по возрасту "с отсрочкой" нужно предоставить обращение в Пенсионный фонд.

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Увеличение пенсии / коллаж: Главред, фото: УНИАН

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Пенсия может увеличиться в случае отсрочки пенсионных выплат

Она может вырасти на 0,5% или 0,75% за каждый полный месяц страхового стажа

Также пенсия может вырасти, если человек продолжил работать

Украинцы, достигшие пенсионного возраста, имеют право продолжать работать. В случае отсрочки от начала пенсионных выплат основной размер пенсии увеличивается. Об этом сообщили в пресс-службе Кабмина.

Отмечается, что тем, кто приобрел право получать пенсионные выплаты по возрасту по закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", но после достижения необходимого возраста изъявил желание работать и получать пенсию позже, выплаты назначают с учетом приобретенного страхового стажа на день обращения за назначением пенсии.

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В связи с этим, можно увеличить размер пенсии:

на 0,5% - за каждый полный месяц страхового стажа, начиная со следующего месяца достижения пенсионного возраста, в случае отсрочки выхода на пенсию на срок до 60 месяцев;

на 0,75% - за каждый полный месяц страхового стажа, начиная со следующего месяца достижения пенсионного возраста, в случае отсрочки выхода на пенсию на срок более 60 месяцев.

В Кабмине также рассказали, как именно может вырасти пенсия, если человек продолжил работать после достижения пенсионного возраста:

1 год - увеличение на 6%;

2 года - увеличение на 12%;

6 лет - увеличение на 54%.

Стоит заметить, что для увеличения размера пенсии учитываются только полные месяцы работы. А тем, кто ранее получал пенсию другого вида, по другим законам Украины или в другом государстве, повышение выплат не устанавливают.

Для получения пенсии по возрасту "с отсрочкой" нужно предоставить обращение в Пенсионный фонд.

Что известно о Кабинете Министров Украины? Кабинет Министров Украины - Кабинет Министров в Украине, коллегиальный, высший орган исполнительной власти Украины. Кабинет Министров Украины ответственный перед Президентом Украины и Верховной Радой Украины, подконтрольный и подотчетный Верховной Раде Украины в пределах, предусмотренных Конституцией Украины, пишет Википедия.

Пенсии в Украине - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, в Украине могут ввести обязательную накопительную пенсию. В частности, предлагается уменьшать ставку ЕСВ (Единого социального взноса) в течение трех лет.

Также известно, что украинские пенсионеры имеют возможность получить специальные надбавки к своей пенсии в ноябре 2024 года. Некоторые из этих доплат назначаются автоматически, тогда как для других нужно подать соответствующее заявление.

Кроме того, в 2025 году украинцев ожидает два этапа повышения пенсий. В марте следующего года состоится ежегодная индексация, а летом возможно повышение пенсий для отдельных категорий пенсионеров.

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