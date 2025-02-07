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Уже на 10% дешевле, но это не предел: в Украине падает цена на важный продукт

Даяна Швец
7 февраля 2025, 17:02
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Фермеры теперь вынуждены продавать продукт намного дешевле.
Уже на 10% дешевле, но это не предел: в Украине падает цена на важный продукт
Цены на картофель в Украине падают / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, УНИАН

Главное:

  • Из-за чего фермеры вынуждены снижать цены на картофель
  • Почему картофель дешевеет, но остается дороже, чем год назад

В Украине начал дешеветь картофель. Аналитики проекта EastFruit отметили, что основная причина - это снижение спроса, из-за чего фермеры вынуждены продавать его дешевле.

Сейчас производители предлагают картофель по 18-28 грн/кг ($0,43-0,67/кг), в зависимости от качества и объема партий. Это примерно на 10% дешевле, чем неделю назад.

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Почему цены на картофель в Украине пошли вниз:

  • Снижение покупательской активности
  • Ухудшение качества из-за длительного хранения
  • Готовность фермеров снижать цены на крупные партии

Что интересно, аналитики обращают внимание, что несмотря на удешевление, нынешняя стоимость картофеля все еще на 21% выше, чем в начале февраля 2024 года.

Цены на картофель в супермаркетах:

  • В Auchan - 26,80 грн/кг.
  • В АТБ - 25,89 грн/кг.
  • В Сильпо - 29,60 грн/кг.

Цены на продукты в Украине - что известно

Напомним, как сообщал Главред, насчет скачка цен на картофель украинцы могут не волноваться. Нынешняя цена обеспечивает непосредственный импорт картофеля из Нидерландов, Польши, Литвы, а они готовы продавать его по той цене, которая у нас здесь сегодня.

Также и молочная продукция может подешеветь. В первом квартале 2025-го цены на молоко не вырастут.

Также сообщалось, что будет с ценами на продукты в ближайшие месяцы. Осеннее подорожание было вызвано засухой и колебанием мировых цен на молочные продукты, однако сейчас предпосылок для роста цен нет.

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Проект EastFruit

EastFruit- это ведущая международная информационно-аналитическая платформа бизнеса овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (Английский, Украинский, Русский) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.

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