Уже на 10% дешевле, но это не предел: в Украине падает цена на важный продукт

Фермеры теперь вынуждены продавать продукт намного дешевле.

https://glavred.info/economics/uzhe-na-10-deshevle-no-eto-ne-predel-v-ukraine-padaet-cena-na-vazhnyy-produkt-10637681.html Ссылка скопирована

Цены на картофель в Украине падают / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, УНИАН

Главное:

Из-за чего фермеры вынуждены снижать цены на картофель

Почему картофель дешевеет, но остается дороже, чем год назад

В Украине начал дешеветь картофель. Аналитики проекта EastFruit отметили, что основная причина - это снижение спроса, из-за чего фермеры вынуждены продавать его дешевле.

Сейчас производители предлагают картофель по 18-28 грн/кг ($0,43-0,67/кг), в зависимости от качества и объема партий. Это примерно на 10% дешевле, чем неделю назад.

видео дня

Почему цены на картофель в Украине пошли вниз:

Снижение покупательской активности

Ухудшение качества из-за длительного хранения

Готовность фермеров снижать цены на крупные партии

Что интересно, аналитики обращают внимание, что несмотря на удешевление, нынешняя стоимость картофеля все еще на 21% выше, чем в начале февраля 2024 года.

Цены на картофель в супермаркетах:

В Auchan - 26,80 грн/кг.

В АТБ - 25,89 грн/кг.

В Сильпо - 29,60 грн/кг.

Цены на продукты в Украине - что известно

Напомним, как сообщал Главред, насчет скачка цен на картофель украинцы могут не волноваться. Нынешняя цена обеспечивает непосредственный импорт картофеля из Нидерландов, Польши, Литвы, а они готовы продавать его по той цене, которая у нас здесь сегодня.

Также и молочная продукция может подешеветь. В первом квартале 2025-го цены на молоко не вырастут.

Также сообщалось, что будет с ценами на продукты в ближайшие месяцы. Осеннее подорожание было вызвано засухой и колебанием мировых цен на молочные продукты, однако сейчас предпосылок для роста цен нет.

Больше экономических новостей:

Проект EastFruit EastFruit- это ведущая международная информационно-аналитическая платформа бизнеса овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (Английский, Украинский, Русский) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред