Уже на 10% дешевле, но это не предел: в Украине падает цена на важный продукт

Главное:
- Из-за чего фермеры вынуждены снижать цены на картофель
- Почему картофель дешевеет, но остается дороже, чем год назад
В Украине начал дешеветь картофель. Аналитики проекта EastFruit отметили, что основная причина - это снижение спроса, из-за чего фермеры вынуждены продавать его дешевле.
Сейчас производители предлагают картофель по 18-28 грн/кг ($0,43-0,67/кг), в зависимости от качества и объема партий. Это примерно на 10% дешевле, чем неделю назад.
Почему цены на картофель в Украине пошли вниз:
- Снижение покупательской активности
- Ухудшение качества из-за длительного хранения
- Готовность фермеров снижать цены на крупные партии
Что интересно, аналитики обращают внимание, что несмотря на удешевление, нынешняя стоимость картофеля все еще на 21% выше, чем в начале февраля 2024 года.
Цены на картофель в супермаркетах:
- В Auchan - 26,80 грн/кг.
- В АТБ - 25,89 грн/кг.
- В Сильпо - 29,60 грн/кг.
Цены на продукты в Украине - что известно
Напомним, как сообщал Главред, насчет скачка цен на картофель украинцы могут не волноваться. Нынешняя цена обеспечивает непосредственный импорт картофеля из Нидерландов, Польши, Литвы, а они готовы продавать его по той цене, которая у нас здесь сегодня.
Также и молочная продукция может подешеветь. В первом квартале 2025-го цены на молоко не вырастут.
Также сообщалось, что будет с ценами на продукты в ближайшие месяцы. Осеннее подорожание было вызвано засухой и колебанием мировых цен на молочные продукты, однако сейчас предпосылок для роста цен нет.
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